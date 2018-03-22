Солнцезащита Алматы

Давид Камински, специально для Vласти, фотографии Жанары Каримовой Хорошая архитектура всегда прислушивается к среде, к природно-климатическим условиям. С помощью разнообразных планировочных и/или композиционных решений архитекторы всегда старались минимизировать воздействие негативных природных факторов. Мы решили показать, как архитекторы советского периода благодаря местному климату создали уникальный архитектурный элемент — солнечную защиту.

В жарком климате главным из таких факторов является солнце, излучаемое им тепло. Традиционная архитектура жаркого пояса эволюционировала вокруг этой борьбы со зноем. Архитектурные традиции одной из этих культур, ближневосточной, были занесены на территорию нашей страны и оставили здесь богатое наследие. В средневековой архитектуре Казахстана можно наблюдать такие элементы как айваны (ниши в фасаде, закрытые от солнца), внутренние дворики, обеспечивающие тень и прохладу, крытые галереи, закрывающие людей от солнца и другие.

Модернистская архитектура, пришедшая в Алматы в начале XX века в форме конструктивизма, а после 1955 года как советский модернизм, первоначально стремится к глобализму, размытию отличий. Яркий тому пример — одно из направлений модернизма — интернациональный стиль, доводящий идею до абсолюта. Тем не менее, именно эпоха советского модернизма оставила в архитектуре города ярчайшие примеры приспособления к среде, а именно — обильное использование солнцезащитных элементов. В период стилистического слома в архитектуре после 1955 года архитекторы-модернисты в своих работах демонстрировали, что региональность, национальность образа рождается не в орнаменте, но в форме. Такой подход ещё в конце 20-ых годов обозначил известный архитектор Михаил Гинзбург в своей работе «Национальная архитектура народов СССР». Он говорил, что при строительстве новых городов должны быть учтены «предпосылки многовекового бытового и климатического характера, характера, определяющего индивидуальное национальное лицо Республики».

Одним из наиболее ранних примеров использования модернистских солнцезащитных элементов является здание института геологии на пересечении улиц Валиханова и Кабанбай батыра. Построенное в 1957 году, оно одновременно сочетает в себе элементы и правила неоклассической архитектуры, и в то же время его угловая часть, взятая в своеобразную рамку, и окна, закрытые от солнца бетонными рёбрами, придают зданию модернистский вид. Сложно обозначить точную хронологию дальнейшей эволюции и изменения солнцезащит. Поэтому удобнее разделить и описать существующие в городе примеры по видам и уже в рамках типологии раскрыть эволюцию приёма. Одним из самых простых решений для защиты интерьера здания от солнца является изменение его формы, композиции. Самое простое — размещение на фасаде балконов с широкими глухими ограждениями.

Именно этот приём использовали архитекторы при проектировании Института Горного дела, построенного в 1970 году на проспекте Абая, недалеко от улицы Тлендиева.

В отдельных случаях архитекторы скрывали помещения от солнечных лучей, обращая окна на наименее освещенную сторону света. Яркий пример — здание музея искусств им. А. Кастеева. Здесь архитекторы Э. Кузнецова, Б. Новиков, О. Наумова создали на фасаде музея ритм треугольных эркеров. Окна выставочных залов расположены с северной стороны этих треугольников, к солнцу же обращены глухие стены. Помимо таких планировочных решений архитекторы боролись со зноем, размещая на фасаде разнообразные элементы: вертикальные и горизонтальные рёбра из металла или бетона.

Гостиница «Казахстан», высочайшее здание города на момент постройки, была создана в 1977 году коллективом архитекторов «Казгипрогора» Ю. Ратушным, Л.Ухоботовым, А.Анчуговым и В.Каштановым. Архитекторы изменяют планировку этажей, но здесь она наоборот работает так, чтобы открыть номера к югу, к виду на горы, но горизонтальные рёбра, закреплённые над окнами, закрывают их от солнца.

Крупнейшим существующим примером использования навесных элементов можно назвать здание редакторского корпуса в составе издательского комплекса на пересечении улиц Зенкова и Жибек Жолы. На западном и восточном фасаде длинной пластиной закреплены огромные батареи металлических вертикальных рёбер. Здание построено в 1977 году по проекту С. Тена.

Здание городского департамента статистики на перекрёстке проспекта Абая и улицы Жарокова. Здесь практически аналогичные рёбра расположены на всех сторонах здания и закрывают всю поверхность фасада, не только усиливая теневой эффект, но и стандандартизируя элементы для всего фасада.

Уникальным примером использования навесных элементов является здание Дома Советов, построенное в 1967 году архитекторами А.Наумовым и В. Михиеевым на перекрестке улиц Абылай хана-Казыбек би. От солнечных лучей его абсолютно стеклянный фасад защищают, в том числе и динамические элементы, уникальные для города. Панели, закреплённые на восточном и западном фасаде, вращались, следуя за солнцем, максимально ограничивая попадание солнечного света в помещения. Система проработала всего несколько лет после завершения строительства и с тех пор статична. Кроме того, Дом Советов демонстрирует два разных варианта положений солнцезащитных элементов в зависимости от стороны света. Если с востока и запада панели вертикальные, то с юга это горизонтальные решётки, закрывающие полуденное солнце. При этом с северной стороны подобные элементы полностью отсутствуют за практически полной ненадобностью. Постепенно форма солнцезащиты изменяется, она становится более декоративной в своей сути, но при этом ещё сохраняет реальную функцию.

Такой подход демонстрирует спроектированный на излете советского модернизма — в 1988 году главный корпус политехнического университета. По его фасаду разбросано множество по-разному ориентированных бетонных панелей, которые действительно закрывают интерьеры от солнечного зноя, но и придают фасаду уникальный облик. Возникают и откровенно орнаментальные примеры, когда решётки, чаще всего выполненные из металла, формируют геометрический узор на фасаде.

Здание проектного института АлмаАтаГипрогор, построенное в 1971 архитектором Александром Коржемпо демонстрирует огромную плоскость простого геометрического узора. Множество металлических колец сплетаются в полотно, закрывающее витражи от зноя. Для максимизации эффекта первоначально предполагалось, что поверх решётки будет стекать вода, создавая завесу, но идею так и не воплотили.

Ярким примером такой орнаментации является Дворец Бракосочетания, построенный в 1971 году на берегу реки Есентай. Здесь здание опоясывает круглый «барабан», состоящий из орнаментального пояса. В 2017 году решётки сняли для реставрации и очистки, и вскоре вернули на место.

Появляются очень похожие, практически стандартизированные решения. Например, сразу на нескольких зданиях: протезной фабрике на углу Жибек Жолы и Желтоксан (начало 80-ых), корпусе полиграфии на пересечении Жибек Жолы и Зенкова (1981 год), а также в оформлении входной группы гостиницы «Отрар» (также 1981 год) используются одинаковые элементы.

Примером абсолютной декоративности можно назвать решётки, закреплённые на фасаде здания аэровокзала на улице Жибек Жолы, построенного в 1976 году архитекторами Казгипрогора И. Щевеловой и А. Леппиком. Орнаментированные, выполненные из тонкого металла, они создают даже меньше тени, чем козырёк, нависающий над заглублённым витражом главного зала.

В конечном счёте, солнцезащита становится декоративной не только своим образом, но и самим своим присутствием. Так лестничные клетки жилого дома 1981 года постройки по улице Айтеке би снабжены рёбрами, похожими на солнцезащитные. При этом дом обращён к северу, и эта его сторона получает минимальный объём солнечного тепла. С развалом СССР и началом абсолютно нового течения в архитектуре, солнцезащита практически выходит из использования. Задачи выразительности фасада приняли на себя псевдоклассические украшения, а локальность выражалась не в приспособлении к климату, а в размещении на фасаде орнаментов и грубом заимствовании элементов восточной архитектуры. Солнцезащитные элементы почти полностью исчезли из обихода. Если они и появляются на фасадах, то как полу-декоративные. Вместо развития приёма происходит уничтожение старых примеров. Облик советских зданий адаптируется под новые стилистические запросы и солнцезащитам не остаётся места.

В результате подобной адаптации в 2007 году были сняты орнаментированные бетонные решетки на доме быта «Асем», построенном в 1976 году архитекторами С.Космериди и В.Алле. Новому фасаду с рядами мелких окошек подобный элемент оказался не нужен.

Огромная плоскость из вертикальных металлических ребёр была снята с фасада здания Казсельхозтехники, ныне бизнес-центра «Кен Дала». Здание с фасадом из алюкобонда и голубого стекла больше полагается на механическое охлаждение кондиционерами.

Одним из немногих современных примеров использования солнцезащиты можно считать здание бизнес центра Ablaikhan Plaza. Угловую часть здания, обращенную к перекрёстку проспекта Абылай хана и улицы Макатаева, закрывают множество небольших металлических полосок. Тем не менее, в целом в современной архитектуре Алматы выражение локальности, национальности архитектуры зачастую продолжает происходить с помощью заимствования, часто грубого, случайных элементов исламской или пседоклассической архитектуры или случайного размещения традиционных казахских орнаментов. Подобное отношение к старине выливается в появлении интернационально модернистских построек, попросту замотанных в ленты орнамента или стрельчатых арок.