Айдын Есжанов, зоолог: «Чем больше мы наступаем на территорию дикой природы, тем чаще будут эпидемии»

Асель: А сами хищники не подвержены чумной палочке?

Айдын: Хищники, в отличие от грызунов, очень резистентны. Они болеют чумой, но иммунитет у них очень активно борется с инфекцией.

Асель: А почему так?

Айдын: Вероятно, дело в эволюции. Хищники часто питаются ослабленными животными, а также падалью, зараженной глистной инвазией, вирусной или бактериальной инфекцией. Если копытные, например, чувствительны к ящуру или сибирской язве, то стервятники, например, очень резистентны ко многим заболеваниям, они могут утилизировать тушу павшего животного и им ничего не будет. Такая же закономерность наблюдается в США у койотов, которые часто являются разносчиками сибирской язвы, но сами не погибают.

Асель: Есть ли у человеческой популяции такая закономерность, может ли он противостоять инфекции в зависимости от места проживания? В Монголии, к примеру, недавняя вспышка чумы ведь была из-за того, что там едят сурков.

Айдын: В рамках эволюции человек не так давно соприкасается с этими патогенами. Поэтому у нас такой резистентности, как у хищных животных, нет.

Асель: Тогда вернемся к твоей гипотезе о хищниках. Получается, ты хотел проверить ее с помощью новых методов?

Айдын: Когда я закончил PhD, фонд «Ньютон-Аль-Фараби» объявил о конкурсе, в рамках которого можно было подать на двухлетний проект. Темой моей заявки была «Роль наземных хищников в качестве альтернативных носителей чумного микроба в Прибалхашком пустынном очаге». К счастью, этот грант я выиграл и поехал в Ливерпуль на постдок.

Асель: А что это за лаборатория? Почему Ливерпуль?

Айдын: Там у меня были налажены хорошие профессиональные связи, в частности, с одним из крупнейших экологов в мире и специалистом по изучению экологии чумы и ее носителей профессором Майклом Бигоном (Michael Bеgon). Он был моим вторым руководителем во время докторантуры. Он подтвердил, что тема подходящая, так как таких исследований в англоязычной литературе практически нет.

Асель: Наивный вопрос: почему вообще могут быть интересны казахстанские очаги чумы для западных ученых?

Айдын: Им интересны не только казахстанские очаги. Сейчас очень большой интерес мировых чумологов вызывает Мадагаскар, потому что ежегодно там регистрируют около 2000 смертей от чумы. Там высокая смертность обусловлена специфическими штаммами, но также тем, что плохо разработаны превентивные меры, в отличие от нас. У нас последний случай человеческого заражения был в 2003 году в Западном Казахстане.

Асель: Значит, взглянув на Мадагаскар, мы можем представить, что может быть у нас, не будь у нас такой четкой системы контроля. Почему еще интересует Казахстан?

Айдын: Дело в том, что за годы советского периода накоплен огромный фактический материал по теме чумы. В нашей противочумной системе контроля существуют противочумные станции, специалисты которых дважды в год выезжают в поле и проводят мониторинг: отлавливают грызунов, собирают блох, проверяют образцы на наличие чумной палочки, всё это хранится в единой базе данных. Фактически – это золотая жила для исследователя, который хочет понять экологию чумы.

Асель: А используется ли математическое моделирование в работе с такими данными?

Айдын: Используется. Чума привлекает математиков в плане создания прогностических моделей, чтобы понять, когда в следующий раз можно ожидать вспышку чумы – эпизоотию (в популяции животных) или эпидемию (в популяции людей).

Асель: Наши исследователи в этом участвуют? Как ты оцениваешь заинтересованность нашего государства в исследованиях по прогнозированию зоонозных эпидемий?

Айдын: В Казахстане наблюдается большой недостаток специалистов по математическому моделированию, особенно в области создания прогностических моделей. Эта проблема заслуживает отдельного внимания. Это большое упущение нашей науки и нашего образования, так как в университетах не преподается должным образом «data science – наука о данных», «machine learning – машинное обучение», и даже иногда обычная статистика. Зачастую студенты не владеют такими программами, как Python, R. Я столкнулся с этим лично, так как мой бэкграунд не связан с математикой и моделированием, мне было тяжело во время PhD, приходилось осваивать на ходу. Мы сидим на золотой жиле из данных не только в разрезе чумы, но и по другим инфекциям: Конго-крымской геморрагической лихорадке (ККГЛ), туляремии и т.д. Если этот массив данных соответствующим образом проанализировать и использовать, возможны реальные открытия.

Асель: Возможно, дело в том, что эти направления исследований исторически связаны с секретностью, потому как такие инфекции – это вопрос биобезопасности?

Айдын: Я не думаю, что это специальный курс политики Казахстана, что у нас отсутствуют аналитики. Это просто упущение. И такое наблюдается во многих сферах, элементарно у нас не хватает зоологов. При всем том, что у нас была отличная советская база по зоологии, к сожалению, сейчас специалистов выпускаются единицы. Хочу обратить внимание и на некий перекос в подготовке биологов в ВУЗах, я бы назвал это «увлечением» в сторону молекулярной биологии, генетики, биотехнологии. Я не говорю, что это плохо, но не стоит забывать и о подготовке специалистов фундаментальных направлений (зоологов, экологов, ботаников и т.д.), так сказать, откуда все начиналось. Тем более, что Казахстан отличается разнообразием природно-климатических зон и богатым биоразнообразием. Сейчас, в век глобализации, необходимо наладить механизмы по сохранению и устойчивому использованию природных ресурсов, но здесь у нас нехватка именно в специалистах базовых направлений.

Асель: Есть похожий очаг чумы на юго-западе Америки, так? Можно ли с ними устраивать коллаборации? Как вообще у нас относятся к международному сотрудничеству в этой сфере?

Айдын: Коллаборации существуют, они есть и с американцами, и с коллегами из Западной Европы. В последнее время есть подвижки и в работе с КНР. Китайцы очень продвинулись в изучении зоонозных инфекций, и в том числе чумы. В последний раз, когда я был в Мадагаскаре на съезде чумологов, я заметил, что китайские ученые на самом деле с каждым годом прогрессируют. Из того, что я понял, общаясь с китайскими студентами в Ливерпуле, раз в два года их научные сотрудники регулярно выезжают на стажировки в западные институты.

Асель: А в целом, что касается сферы исследований инфекционных заболеваний, я со стороны могу сказать, что мы закрыты. Это напоминает времена холодной войны. Сокрытие деталей исследования в публикациях – это давно уже не тренд, это прошлый век даже в биологии инфекций. Мы же до сих пор хотим, чтобы наука была эксклюзивной, мы не хотим, чтобы она была понятной. Как с этим бороться?

Айдын: Во-первых, касательно зашифрованности наших публикаций, стоит отметить, что существует свой регламент по публикации научных работ в сфере особо опасных инфекций и биобезопасности.