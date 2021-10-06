Архат Абжанов, биолог: «Ошибка – сырой материал для эволюции»

Оживить мамонта: наука ради заголовков?

Ученому очень важно помнить, для чего он проводит исследования. Мы, например, пытаемся понять шаги, которые произошли в эволюции на уровне генов. Когда мы видим, что определенное генетическое изменение на самом деле приводит к тому, что клюв становится длиннее или толще, история приобретает логическое завершение. С другой стороны, у нас у всех есть определенное чувство любознательности и даже любопытства. Все ученые пытаются удовлетворить своё любопытство об окружающем мире. Это самая главная причина, по которой человек занимается наукой. Но одно дело, когда мы это делаем, используя методы, которые позволяют нам шаг за шагом лучше понимать окружающий мир. С другой стороны, эти же знания могут использовать в будущем для профилактики, для медицины – то есть благодаря изучению этих мутаций, зная, как это всё работает на клеточном уровне, в будущем возможно будет восстановить какие-то ткани или починить определенные части черепа и т.д.

Этика исследований крайне важна, особенно когда мы работаем с животными. Существует целый мир биомедицинских исследований, когда мутанты производятся конкретно для того, чтобы понять определённые человеческие синдромы, когда неправильно развивается мозг или конечности и т.д. Там, естественно, оправдание ещё более простое: нам необходимо понять, как это работает, чтобы это потом починить. И мы это изучаем на других животных, потому что нам необходимо понять, как это все работает в природе. А если это делается с какими-то другими целями, то надо внимательно смотреть, в чем цель каждой научной группы, как в истории с трендом про "оживить мамонта".

К примеру, в России пытаются создать Плейстоценовый парк. Эту тему надо детально обсуждать. С одной стороны, это, безусловно, интересно – воссоздать ту экосистему, которая существовала во времена ледникового периода, когда вместо тундры там была степь и в этой степи бродили стада мамонтов, диких лошадей и носорогов. Это уже любопытство не на уровне организма, это любопытство на уровне экосистемы. На уровне организма мы тщательно продумываем протоколы. В наших проектах мутированные эмбрионы не доживают до вылупления, потому что мы знаем, что если настолько видоизменить их, они просто не смогут прокормиться. Мы останавливаем их развитие ещё до того, как животные будут страдать. Когда мы говорим про последствия для целой экосистемы, то очень важно всё обдумать. Обсуждение должно быть частью решения, ведь нет таких вещей, которые абсолютно этичны или абсолютно неэтичны.

Казахстанская наука – пациент скорее жив или мёртв?

В Казахстане очень хорошо были развиты определенные направления. Та же самая кафедра зоологии в КазГУ – там были прекрасные учёные, на их работы до сих пор опирается мировая наука. Например, у меня есть коллега, который собирает материал в Казахстане, он как раз использует статьи, опубликованные нашими учёными. Сложно сказать, насколько это важно, чтобы в стране были представлены все направления науки. Если, например, у нас есть интерес в развитии сельского хозяйства, тут важно определить, какого типа исследования нам нужны, какого типа инструменты, специалисты и методы у нас имеются для этого. Иметь развитую науку только для того, чтобы она была, мне кажется, не имеет большого смысла. Даже богатые страны тщательно выбирают научные направления. Опять же, на Западе очень важное отличие от нашей науки состоит в том, что учёные также являются профессорами: мы проводим исследования, но также при этом мы должны обучать студентов. И таким образом, они получают доступ к самым передовым знаниям. Сейчас я знаю, что и в Казахстане появляются исследовательские университеты, такие, как Назарбаев университет, и я очень надеюсь, что это работает. Нет ни одной страны, в которой система организации науки работала бы идеально. Поработав и в Америке, и в Англии в очень хороших вузах, я могу сказать, что многое зависит от самого ученого, от студентов и от целого ряда других факторов. Нигде нет идеальной системы.

Для меня совершенно ясно то, что сама концепция национальной науки уже не совсем актуальна. Часть коллег-коллабораторов у меня через дверь, но кто-то из партнеров по проекту запросто может находиться в Японии, Германии или на Западном побережье США. Наука стала настолько глобальной, что даже в пределах конкретных проектов необходима коллаборация между специалистами из разных стран. И поэтому говорить о казахстанской науке сейчас стало сложнее. Место проживания ученого становится всё менее важным. Самое главное, как ты делаешь науку, на какой ты вопрос отвечаешь и какого успеха в этом добиваешься.

Автор благодарит Леонида Кима за помощь в подготовке материала.