Алёна Кошкина, зоолог: «Шпионские снимки времён Холодной войны помогли нам посчитать норы сурков»

Мне нужно было понять, как влияет землепользование на них. Интересно, что именно в Казахстане сурки хорошо сохранились, в отличие от других стран, где тоже проходила целинная кампания. Значит, были какие-то обстоятельства, которые помогли им выжить. Узнав их, мы могли бы предложить стратегии лендшеринга.

Мы картировали более 7000 нор по всему Казахстану благодаря спутниковым снимкам высокого разрешения — физически мы бы это сделать не смогли. Выброс норы у сурка большой — до 20 метров. Почва, которую они выбрасывают на поверхность, светлее, чем верхние плодородные слои, так что норы видно на снимках.

Чтобы понять, а как дела у сурков были раньше, до целинной кампании, а также во время и после, мы использовали американские шпионские снимки времён Холодной войны очень хорошего разрешения — Corona.

Мы обнаружили, что примерно семь поколений сурков в течение примерно 50 лет жили в одних и тех же норах, а на распаханных полях сурки могли выживать десятилетиями. У нас есть несколько версий, почему им удалось сохранить привычный образ жизни. Возможно, это связано с определённым видом возделывания степи — неинтенсивное возделывание, несплошная распашка, когда остаются кусочки степи, куда животные могут временно мигрировать. Это и высокая засорённость полей сорняками, которыми можно питаться, малое использование пестицидов. Мы можем считать, что по крайней мере для роющих грызунов существует какой-то компромисс между сохранением степей и её возделыванием. Обстоятельства, которые позволили им там остаться, могут быть использованы для того, чтобы понять, как, возделывая степь, сохранить дикую природу.

В середине PhD у меня был кризис, потому что я два года не могла опубликовать первую научную статью: четыре раза её отклоняли. Я думала о том, что убила столько времени, а вся моя работа помещается на пяти листах, которые никто даже не публикует! Даже когда статья всё-таки вышла, у меня было чувство опустошения — будто усилия не равноценны результату. Потом я себя стала настраивать, что это — учёба, что дальше я буду писать статьи легче и быстрее.

Степь как среда обитания

Все исследования у нас проходят в поле. Каждый раз, выезжая в степь, я чувствую себя первооткрывателем — вокруг столько неизведанного, словно я вот-вот открою шкатулку с драгоценностями. Дикая природа — это не лаборатория, здесь вы ничего не можете контролировать. Мы тратим много лет, чтобы собрать данные: нужна большая выборка, чтобы уменьшить погрешности, ведь в наблюдение вмешивается много факторов — погода, многоводность или, наоборот, засуха. Да и полевой сезон ограничен — мы можем собирать данные обычно только в мае-июне. В это время вся степь цветёт, наступает сезон размножения, животные активно себя показывают. В остальное время года мы обрабатываем результаты, пишем статьи.