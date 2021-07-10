Асылхан Рахымжан, биофизик: «Мы изучаем роль воспалительных процессов при болезни Альцгеймера»

Путь из Новосибирска в Германию

Мой руководитель в Новосибирске, Алексей Чичинин, стипендиат немецкого фонда имени Александра фон Гумбольдта, человек, который посвятил много времени тому, чтобы наладить международное сотрудничество. Мы очень тесно сотрудничали с немецким профессором из университета города Брауншвейг и уже начиная с последних курсов магистратуры мы вместе с моим руководителем ездили в короткие командировки в Германию. Там я начал знакомиться с миром западной науки. Была ощутима разница в оснащённости и в подходе к экспериментам. В аспирантуре я выиграл стипендию DAAD немецкой службы академических обменов и провёл полгода в университете города Брауншвейг. Там я и познакомился со своими будущими коллегами, которые после защиты предложили мне попробовать применить свои навыки в методах микроскопии для изучения иммунологических объектов.

Окунуться в новую сферу исследований — значит опять на какое-то время вернуться к роли догоняющего. Для меня особенно важным стало умение говорить на языке биологов. Это тот же иностранный язык. В биологии огромное количество терминов, определений и вообще понятий. Это один из самых сложных моментов в изучении биологии. Уровень терминологии просто зашкаливает, ведь он отражает сложность и богатейшее разнообразие биологических молекул и процессов. Иммунная система — сложнейшая сеть миллионов игроков — клеток и молекул, у которых разные стадии развития, разный функционал. Всё это многообразие поддаётся пониманию только после многомесячного чтения книг и, конечно, важно общение с коллегами. Первое время мы говорили на разных языках.

Жизнь на уровне нанометров

У человека всегда было желание узнать, что же происходит в микромире. Микроскопия развивается очень бурно, особенно в последнее время. Есть настоящие технологические прорывы, и во многом они касаются лазеров, а также меняются детекторы и различные приемы в микроскопии. Изюминкой нашей группы в Немецком ревматологическом исследовательском центре в Берлине является двухфотонная микроскопия. Она позволяет наблюдать за динамикой клеток или за структурой биологических тканей глубоко внутри в органе в реальном времени, малоинвазивно. Вы проникаете в орган за счёт лазерного излучения, можете наблюдать за взаимодействием клеток, за тем, как они «говорят» друг с другом. В традиционной микроскопии используются образцы, приготовленные методами гистологии, когда мы остановили время, разрезали и посмотрели. В live imaging (микроскопия живого организма) всё происходит в реальном времени, так, как оно есть в живом организме. Самое важное — это так называемые эксперименты in vivo, то есть в живом организме. Многофотонные микроскопы позволяют заглянуть в микромир именно в реальном времени. У них высокое разрешение — до 200 нанометров, — вы можете наблюдать за процессами на субклеточном уровне, например, за клеточным ядром и митохондриями.

Мы смотрим на клетки, которые, к примеру, выделяют флуоресцентный белок, они светятся после облучения лазером микроскопа. Фотон — частица света.

При поглощении фотона флуоресцентная молекула белка переходит из низкого в более высокое энергетическое состояние. После очень короткого временного промежутка эта молекула возвращается в исходное энергетическое состояние, испуская избыток энергии в виде частицы света с другой, как правило, большей, длиной волны. Это явление известное в физике как флуоресценция.

И вот за счёт этого вы видите эту светящуюся молекулу в клетке. В обычном конфокальном микроскопе лазер постоянно излучает свет, и вы этим светом облучаете метку и регистрируете флуоресцентный сигнал. В двухфотонном мы используем импульсное лазерное излучение с очень короткой длиной импульсов, чтобы увидеть ту же метку. Не вдаваясь в наукоемкие подробности, принцип двухфотонной микроскопии можно понять из самого названия. Молекула белка должна поглотить два фотона, т.е. две частицы света, чтобы начать светиться. Условия для такого фотофизического процесса можно достичь, если использовать лазерное излучение с гораздо большей длиной волны, к примеру, ближний инфракрасный диапазон, и сверхкороткими импульсами порядка сотни фемтосекунд (фемтосекунда = 10-15 секунды). Инфракрасное излучение позволяет проникать в биологическую ткань гораздо глубже, нежели «однофотонные» лазеры непрерывного действия, а сверхкороткие импульсы обеспечивают существенно более высокий контраст изображения. Таким образом, двухфотонная микроскопия позволяет увидеть метку гораздо глубже внутри биологического органа и значительно четче. Двухфотонная микроскопия значительно улучшила наблюдение за живыми процессами. Сейчас это золотой стандарт в направлениях биологии, где требуется наблюдать, как клетки друг с другом будут взаимодействовать в реальном времени. Вот, кстати, я пока не слышал об использовании многофотонной микроскопии в Казахстане.