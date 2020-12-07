Даурен Адилбай, микрохирург: «Наука для любого врача — скорее, хобби, а точнее — лишняя работа»

А. М.: Для того, чтобы казахстанцам не нужно было ездить за рубеж для сложного лечения и чтобы развивать сложные методы экспериментальной терапии, необходимо наладить проведение клинических исследований. Есть ли в этом какие-то сложности?

Д. А.: Относительно недавно был принят новый закон о клинических исследованиях, до принятия которого всё было совсем плохо. Он, конечно, не решает все вопросы, но он помог облегчить многие процедуры регистрации, например, регламентировать сроки. Этот закон был объектом бурной дискуссии, так как была реакция и недопонимание населения. Многие думали, что на них начнут без предварительного согласия ставить опыты. Одним из инициаторов этого закона был и я. Конечно, у него есть недостатки, но сейчас Казахстан стал ближе к проведению второй и третьей фазы клинических испытаний международных компаний, таких как Pfizer и GSK. Я надеюсь, что они и другие будут активно входить на рынок Казахстана и у наших граждан появится доступ к современным препаратам, которые находятся на третьей фазе исследований. Особенно это важно для раковых больных. Представьте, что в мире появилось новое лекарство стоимостью $200 000 за курс, помогающее при поздней стадии определенной опухоли и его получают пациенты в той же Англии или США бесплатно в рамках клинического исследования. А из-за того, что мы были закрыты для клинических исследований или была бюрократическая волокита, наши пациенты не могли получить этого лечения, которое спасло бы им жизнь. Поэтому считаю, что этот закон открывает новые возможности для наших больных при получении современных способов диагностики и лечения многих заболеваний, в том числе и рака.

А. М.: Вы работаете в американском раковом центре. Они ведь отличаются от наших онкодиспансеров и представляют собой нечто между больницей и отелем, с уклоном на качество сервиса и этическое отношение. Возможно, вы тоже замечаете эту тенденцию, что к лечению рака в мире стали подходить немного по-другому. Например, на Западе обращают большое внимание не только к качеству жизни, но и к качеству смерти пациента. У нас же всё ещё есть случаи, когда на терминальном пациенте ставят крест и перестают поддерживать. Как вы думаете, идём ли мы в сторону более человеческого отношения к терминальным раковым больным?

Д. А.: В Казахстане этим занимается институт онкологии. Есть Казахстанская ассоциация паллиативной помощи. Врачам иногда кажется, что если пациент бесперспективный, то с ним можно попрощаться, так как помочь нечем. На самом деле есть много чего, что можно сделать, есть огромный пласт помощи, которую можно оказать терминальному пациенту вплоть до того, чтобы достойно умереть. Об этом часто забывают и онкологи, и врачи первичного звена. Хотя существует много разных проблем, которые можно решить: обезболивание, парентеральное питание — это целый объем помощи, который помогает пациенту не остаться один на один с болезнью в последние дни жизни, не остаться брошенным. В Алматы немного получше с этим, так как там есть Центр паллиативной медицины, есть мобильная бригада, которая ездит по домам и оказывает психологическую и медицинскую помощь. Во всех остальных городах эта ситуация гораздо хуже.

А. М.: А как это происходит в Америке? Студенты-медики изучают основы паллиативной помощи во время обучения?

Д. А.: Да, это является частью учебной программы. Они изучают и паллиативную помощь, и полный замкнутый цикл оказания помощи. У нас пациент из региона, из Актау, из Атырау может быть прооперирован в Институте Онкологии в Астане и потом уехать по месту жительства наблюдаться дальше. И хирург, который его прооперировал, потом не знает, что с этим пациентом, и сам пациент не может к нему вернуться. Какой-то последовательности нет. В итоге ни хирург, ни первичное звено не знают, как дальше оказывать паллиативную помощь.

А. М.: А возможно ли это изменить?

Д. А.: Конечно, возможно и реально изменить. Часто всё это сталкивается с банальными проблемами: финансированием на обучение, выделением тарифов на терминальную паллиативную помощь. Сейчас паллиативная помощь финансируется из ПМСП. Есть подушевой норматив по прикрепленному населению поликлиник, там же внутри есть деньги на паллиативную помощь. Но, конечно, поликлинике зачастую невыгодно выделять её по назначению.

А. М.: Возможно дело в отношении к старости? Например, мы сейчас по работе живем во Франции. У нас здесь есть соседи. Дедушке 92 года, ему сделали операцию на сердце. Через две недели он сел на велосипед. У нас же людей не то что после 80, после 60 начинают списывать. Зачем, мол, вам операция на сердце, если вы все равно умрете от наркоза.

Д. А.: Я стойко уверен, что люди везде одинаковые. Хоть в Западной Европе, хоть в Америке, хоть у нас в Казахстане. Есть много факторов: это и обучение врача, и коммуникация с населением. Если мы возьмем ту же Европу лет 40 назад, у них была такая же ситуация. Везде люди одинаковы. Просто нужно время, постепенное обучение. Нужно много работать.