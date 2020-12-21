Аяулым Белгибаева, химик: «Все вузы должны быть оборудованы как Назарбаев университет»

Анастасия Горбунова: Расскажи о своём детстве.

Аяулым Белгибаева: Я из Усть-Каменогорска, мои родители из Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Почти всё моё детство прошло именно там, у бабушки и дедушки. Бабушка — учительница биологии и географии в школе, и она любила рассказывать про строение листьев, цветов, травы. Наверное, так у меня появилось увлечение естественными науками. Но поскольку моя бабушка была учителем биологии, я не хотела выбирать эту сферу — и так все каникулы проходили с биологией. В итоге я выбрала химию.

Анастасия: А тебя что-то мотивировало выбрать химию? Или просто, лишь бы не биология?

Аяулым: Так получилось из-за ЕНТ. Нам нужно было выбирать предмет на ЕНТ, химия начиналась самой поздней, в 8 классе. Я тогда думала, что химию придётся меньше всего учить, будет легче сдавать. Но вообще, химия меня сразу увлекла. Я участвовала в олимпиадах, в 11 классе на республиканской заняла второе место. По большей части, это заслуга моей учительницы. Во время занятий она приводила аналогии, например: «У меня две руки. Валентность кислорода — 2. Как я могу взять двух человек за руки, так же и кислород может взять только два атома водорода». Это показалось мне очень интересным.

Анастасия: Расскажи про своё образование.

Аяулым: Я поступила в Евразийский национальный университет на кафедру химии, хотя у меня была возможность поступить в КазНУ. Дело в том, что пока мы готовились к олимпиадам, мы неоднократно посещали лаборатории в КазНУ. К моменту выбора ВУЗа я уже знала большинство преподавателей, и мне казалось, что выбери я КазНУ, то в процессе обучения я бы обленилась.

Анастасия: А как ты попала в Назарбаев университет?

Аяулым: Когда я училась на четвертом курсе, нам нужно было выбирать лабораторию для дипломной работы, но в ЕНУ выбор был небольшой. Не было возможности заниматься научными исследованиями, делать что-то своими руками. Поэтому моя руководительница в ЕНУ познакомила меня с профессором Жумабаем Бакеновым с кафедры химической инженерии Назарбаев университета. Он тогда только открывал свои лаборатории по разработке литий-ионных аккумуляторов. Так я стала частью его группы. Исследования для дипломной работы делала в его лаборатории, после окончания бакалавриата начала там работать уже в качестве младшего научного сотрудника. Проработав год, я подала на магистратуру в Японию. Здесь, в Токийском технологическом институте (Tokyo Institute of Technology), у меня интегрированная программа: магистратура + PhD, сразу на 5 лет.