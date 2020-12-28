Лейла Тлебалдиева, ученый, инженер в сфере коммуникаций: «Ожидается, что уже в 2025 году одна треть населения Земли будет использовать 5G»

Асель: Давай поговорим про мам в науке. У тебя двое маленьких детей, а супруг тоже ученый. Как тебе опыт материнства в науке? Как ты думаешь, можно что-то изменить в системе, чтобы мамы могли продолжать работать?

Лейла: Нам очень повезло, так как во время PhD очень помогали родители. После декрета возвращаться на работу, особенно в исследования, очень сложно. Вообще, всё зависит от человека, от того, что у него в приоритете. Сейчас для меня в приоритете семья, потому что я и так во время PhD много времени отдала учебе и исследованиям. Но хотелось бы, чтобы я не стояла в будущем перед выбором: оставаться в профессии или воспитывать детей. К сожалению, у нас в стране ситуация пока обстоит именно так, тогда как в западных странах дают определенные квоты женщинам, желающим вернуться в профессию, скажем, после продолжительного декрета, особенно в инженерии. Мы до сих пор видим, что у женщин, а тем более у мам, нет равных с мужчинами условий.

Асель: Я тоже надеюсь, что быть мамой-ученым для казахстанских женщин станет не геройством, а реальным вариантом для успешной карьеры и материнства. Теперь давай подробнее обсудим твой PhD-проект. Кто был твоим научным руководителем?

Лейла: У меня было несколько руководителей. Первый — профессор Корбетт Роуэлл (Corbett Rowell). Он пришел к нам с индустрии — работал директором R&D-департамента в China Mobile. Профессор Роуэлл классно преподавал предметы и подходил ко всему с точки зрения практики. Вообще редко встречаешь профессора, который приходит из индустрии, и он изнутри всё это видит, понимает и обладает другим взглядом на всё. У него в планах было открыть «Исследовательский центр по 5G» в Назарбаев Университете. Были меморандумы, компании, которые должны были привезти оборудование для тестирования базы для 5G. Но вдруг произошла девальвация, у нас бюджет значительно уменьшился, и мы не смогли приобрести это оборудование, а потом профессор ушел. Потом я перешла к другому профессору Теодоросу Цифцису (Theodoros Тsiftsis). У него, напротив, большой опыт в академической науке, а также был опыт в индустрии, это тоже прекрасный профессор. Мне пришлось адаптироваться и поменять тему, оставив год работы позади. Проект мы посвятили «Моделированию и анализу эффективности практических технологий связи будущего 5G, таких, как зондирование и распределение спектра, используя когнитивное радио и миллиметровые частоты». Далее я проработала с профессором Бехрузом Махамом (Behrouz Maham), с ним я вышла на финишную линию по защите своего PhD-проекта.

Асель: А теперь попробуем объяснить тему твоего PhD-проекта рядовому читателю. Что такое 5G?

Лейла: Когда мы были маленькие, ходили в первый класс, у нас не было телефонов. Когда мы учились примерно в 7-8 классе, они были только у самых крутых. А сейчас прошло не так много лет, гаджеты есть у всех. И никто даже не думает, что когда-то это являлось роскошью. Сети первого поколения — 1G появились в 1980 году, через 10 лет вышло второе поколение — 2G, через еще 10 лет — 3G. Вот сейчас то, что мы в Казахстане используем, — 3G и 4G. 2020 год ознаменовался годом 5G, то есть каждые 10 лет происходит технологический прорыв в коммуникациях.

Асель: А что это вообще такое — новое поколение сетей?

Лейла: Технология каждый раз улучшается, что позволяет передавать больше данных в определенный промежуток времени. Допустим, раньше, когда мы были студентами, мы могли передавать между собой только смс и звонить друг другу. Сейчас же пользователи используют широкополосный мобильный интернет — это стало возможно благодаря развитию коммуникационных систем. Развиваются базовые станции, телефоны, увеличивается спектр частот, на которых они работают, — всё с каждым годом улучшается.

Асель: Чем это обуславливается? Используются другие материалы?

Лейла: Новые частотные диапазоны, конструктивные особенности базовых станций и приемо-передатчиков, а также архитектурные особенности сетей и программных компонентов отличают 5G от других поколений. Если до пятого поколения связи использовалась волна сантиметровой длины для передачи данных, то 5G работает на миллиметровой волне. Это можно представить себе как трубу в канализации. Маленькая труба пропускает меньше воды, широкая труба — больше. Передача данных переходит в миллиметровый спектр в связи с недостаточностью свободных частот. Частота до 3 ГГц часто используема, а в диапазоне 5G (от 3 до 300 ГГц) очень много свободных частот.

Вообще, более массовый запуск 5G планировался на 2020 год, но из-за пандемии этот процесс немного приостановился. Коммерческие базовые станции для 5G уже есть в Китае, США, Норвегии, Швеции, Корее, Японии, и т.д. Предполагается, что уже в 2025 году одна треть населения Земли будет использовать 5G.

Асель: Как можно по-другому объяснить понятие свободной частоты?

Лейла: Это как использование дорог, если её каждый раз делить на нужды — на автомобили определенной марки отдельную линию, на автобусы отдельную линию, — её не хватит. То же самое в коммуникации. Частота — очень дорогой ресурс, он регулируется государством. Пользователи, которые используют определенную частоту, не должны создавать друг другу помехи. Поэтому если кто-то хочет запросить какую-то частоту, то он идет в Комитет связи и пишет заявление на приобретение частоты. В Казахстане не такая проблема с частотами, так как у нас население не такое большое, у нас огромная территория и мало помех. А вот представь, что в Китае на один квадратный километр много людей, и они хотят использовать связь.