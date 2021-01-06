Абдужаппар Гайпов, врач-нефролог: «Почки часто выходят из строя, если у человека есть артериальная гипертензия или диабет»

Пока мы имеем определенные результаты, которые показывают отклонения в результатах анализа мочи людей с заболеваниями почек. Сейчас необходимо изучить детали анализа. Например, нужно ли подогревать биоматериал или можно взять из холодильника и сразу приступать к анализу. Или, допустим, нужно делать анализ сразу после мочеиспускания, или можно некоторое время подождать, то есть, насколько точными будут результаты, в зависимости от разных условий проведения анализа. Как только у нас будет готов протокол по этим и другим данным, можно будет брать анализы у большого количества пациентов и проверить нашу теорию. Работа ведется специалистами из разных сфер. Например, у нас в команде есть ученый-физик профессор Жандос Утегулов и ученый-химик профессор Ростислав Букасов из НУ. Конечно, коронавирус внес свои коррективы в наш проект, так как летом все больницы стали работать в качестве инфекционных, и мы немного отстали от запланированного расписания.

— Можно ли назвать этот метод сбора анализа более точным, нежели традиционный способ?

— Пока сложно сказать, так как еще нет видимых результатов работы. Но эта идея уже существует, а значит, к этому присоединится и мировое сообщество. А значит, другие команды со всего мира будут исправлять ошибки и недочеты друг друга. В любом случае, данный способ имеет ряд преимуществ. Например, то, что он бесконтактный. Сейчас уже выходит в свет бесконтактный метод определения сахара в крови. Получается, что рано или поздно мы к этому придем.

— В мире больше никто не занимается подобной разработкой?

— Именно анализ мочи с комбинацией Бриллюэновской и Рамановской спектроскопии еще никто не проводил бесконтактно.

— Я знаю, что почки — это «молчаливый» орган, который не сразу дает о себе знать, если случаются проблемы. С чем связаны хронические заболевания почек? Как предотвратить заболевания?

— Да, вы правы. 90% пациентов приходят с жалобами на боли в почках, но на самом деле может болеть спина, позвоночник, мышцы. Почки обычно дают о себе знать на последних стадиях заболевания. Поэтому необходимо следить за организмом: есть ли отеки на ногах или по всему телу, иногда мешки под глазами, изменение цвета мочи, головные боли (из-за повышения кровяного давления). Эти и другие симптомы должны вас насторожить. Что касается предотвращения проблем, то это абсолютно простые правила, которые все знают, но почему-то не многие придерживаются: не переохлаждаться, не переутомляться, правильно питаться, регулярно проходить медицинский осмотр, без видимой причины не принимать лекарственные препараты, отказаться от вредных привычек — от курения и приема алкоголя. Например, сейчас многие глушат головные или другие боли обезболивающими, но лучше стараться найти причину и устранить ее, чем принимать таблетки и, тем самым, сажать органы. Согласно мировой статистике, почки часто выходят из строя, если у человека есть артериальная гипертензия или диабет. Поэтому при подобных диагнозах необходимо еще внимательнее относиться к почкам.

— Как совмещать научную и практическую деятельность? Есть ли у вас советы для врачей-ученых?

— Да, совмещать науку и практическую деятельность врачам в Казахстане очень сложно. Нет как таковых мотивирующих инструментов. Если ты занимаешься наукой в той же Турции, то врачам полагается определенная материальная поддержка. Только за публикацию статьи в популярном научном журнале в 2011 году университет мог выплатить премию размером в 500 долларов. У наших врачей, к сожалению, таких возможностей куда меньше. И чаще всего врачи либо полностью уходят в науку, либо занимаются только практикой. А ведь пациенты хотят попасть к доценту или к профессору. Значит, должна быть параллельно активная научная и практическая деятельность. А если нет мотивации, то наука отходит на второй план. Но стоит отметить, что сейчас ситуация намного лучше, чем пять лет назад. Министерство образования выделяет больше грантов для ученых-врачей. По сравнению со странами Центральной Азии, в этой области у нас дела обстоят лучше. Но если сравнивать нас с той же Турцией и уже тем более Европой или Америкой, то нам ещё есть куда расти. Всё относительно.

— И наш традиционный вопрос: наука в Казахстане — пациент жив или мертв?

— Жив. Но опять-таки, всё относительно. Если взять период Советского Союза, то там даже процесс публикации статьи был куда проще: написал, отправил, ждешь, когда выйдет. Сегодня этот процесс усложнен как минимум тем, что не всегда материал может быть принят к публикации. Но в этом и плюс. Если ученому удается опубликовать исследование в популярном научном журнале, и он это делает как можно чаще, то уже есть шанс стать известным ученым в мировом научном сообществе. Границы стали стираться. Это и сложность, но это и большие возможности. Судя по статистике научной активности медицинских работников, можно сказать, что за последние годы наши ученые стали намного активнее.