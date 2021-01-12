Дана Алина, астрофизик: «Моя мечта — запускать стратостаты в Казахстане»

— Когда вы рассказываете своим друзьям и близким о том, чем вы занимаетесь, что вы говорите?

— Рассказываю про межзвездную пыль, про формирование звезд, потому что звезды все видят. Говорю, что интересно понять, как они сформировались, и меня понимают.

Я не теоретик и не занимаюсь моделированием, я астрофизик-астроном. Я могу поехать в обсерваторию и там наблюдать за звездами в телескоп, но в основном работаю с данными с телескопов. На основе того, что наблюдают астрофизики-астрономы, теоретики потом говорят: «Ага, оказывается, там не такие условия окружающей среды и нам нужно рассматривать не вот такую-то гравитацию и такую-то турбулентность. Вот они наблюдали другую турбулентность, и мы посчитаем по-другому».

Моя сфера — межзвездная среда и магнитное поле в ней. В межзвездной среде есть пыль и газ, а из пыли мы и состоим, в общем-то. То есть, звезды формируются из пыли и газа, а на планете уже сформировалась жизнь, и мы — люди. А как пыль сформировалась, как получилось, что она там есть? Как она эволюционирует? Почему такой размер? Из каких элементов? Частицы пыли: пористые или не пористые? Это только часть вопросов.

Я изучаю межзвездную среду в нашей галактике, её динамику. Межзвездная среда образует облака, они развиваются, внутри происходят различные процессы, в частности, формирование звезд. Эти облака могут друг с другом сталкиваться. Скажем, звезда взорвалась и раскидала все вокруг, из-за этого облако изменилось и стало развиваться по-другому. А внутри облака материя сгущается — и оп! — рождается звезда. Это непрерывный процесс. А я изучаю то, как на всё это может влиять магнитное поле и как всё это влияет на магнитное поле.

— Мы состоим из звездной пыли. Из какой пыли? Откуда она появилась? Как возникла Вселенная?

— Это два разных вопроса. Скажем, для обывателя есть просто астрофизика, а для нас есть астрофизика и космология. Космология — наука о космосе и о том, что было в самом начале, она изучает самые-самые первые моменты зарождения Вселенной и по каким законам она могла развиться, а этих законов можно придумать тысячи. Я не космолог, а астрофизик, то есть, я изучаю то, что произошло сравнительно недавно, когда уже сформировались галактики.

Вы знаете про теорию большого взрыва: что-то было очень горячее и густое, и оно стало расширяться. Космологи изучают, как оно расширялось и то, как Вселенная развивается в целом. То есть, в течение 380 тысяч лет это был какой-то суп из частиц, которые не издавали излучение. Излучение — это фотоны. А потом температура стала достаточно низкой, чтобы эти фотоны вылетели, и вот тогда уже работают астрофизики. Мы видим: вот наши фотоны летят в разных диапазонах электромагнитного спектра. Например, наблюдаем их в инфракрасном излучении. Мы видим, что когда-то сформировались галактики, видим их на разных этапах развития.

— А почему Вселенная расширялась?

— А вот этого мы не знаем. Если ответить на этот вопрос, это Нобелевская премия, как минимум. Что интересно,— всё развивается, и одно зависит от другого. То есть, как «эффект бабочки». Вот небольшой сгусточек в этом первоначальном супе, ну чуть больше там было этих частичек, а оно всё так закрутилось, что в конце получилась галактика. Между галактиками есть межгалактическое пространство. Там тоже находятся пыль и газ, заряженные частицы, тяжелые частицы. Внутри галактики есть звезды, молекулярные облака, межзвездная среда, рассеянные газ и пыль, темная материя, черная дыра и так далее.

— А мы можем себе представить, насколько большая эта Вселенная? Если отталкиваться от данных, которые мы можем получить?

— Нет. Мы можем сказать её возраст, что ей 13,8 Gyr (1 гигагод= 1 миллиард лет). Но это световых лет, столько летели фотоны. Но чем дольше мы будем жить, тем больше будет размер наблюдаемой Вселенной. Например, в следующем году это будет плюс 1 год, но не обычный, а световой год, то есть, она еще больше. В представлении того, насколько большая Вселенная, имеет значение воображение. Для кого-то долететь до Канады кажется слишком далеко, а для кого-то далеко — это 150 млн км до Солнца.

— Как вы думаете, почему человек хочет расширить свое понимание Вселенной? Что это дает?



— Когда человек рождается, ему нужно знать, кто у него мама и папа. Если он этого не знает, ему становится плохо, потому что он не знает, откуда он. И такой же философский вопрос стоит перед человечеством: «Откуда этот космос, в котором я родился?».

Нам необходимо понять свои истоки и окружающий мир. Я знаю, что я дышу с помощью кислорода, который вырабатывают растения, и меня в 4 классе научили, что это фотосинтез. Но в предыдущие столетия люди не знали, что такое фотосинтез.

Я думаю, что чем больше мы будем понимать астрофизику, чем больше мы будем о ней говорить, тем больше для людей всё это будет просто — так же, как сейчас фотосинтез для четвероклассника. Сейчас часть людей просто не осознают масштабы, они говорят, что Млечный путь находится внутри Солнечной системы. Я бы хотела, чтобы те, кто прочитали эту статью, знали хотя бы понятие масштабов в космосе.

Вы правильно сказали: представить какая Вселенная. Но нам не надо представлять всю Вселенную, нам надо представить хотя бы свою ближнюю деревню. Это есть Земля, Солнце, вокруг Солнца есть планеты, но Солнце — одно из миллионов звезд, которое вращается в галактике Млечный путь, и все звезды, которые мы видим отсюда, с Земли, это звезды внутри нашей галактики.

— Какой у нас межгалактический адрес? Галактика Млечный путь, а дальше? Вот если высылать позывные, то куда лететь?

— Чтобы сказать адрес, нужна система координат. А кто решил, где будет центр? Это ведь мы решаем. У нас, астрофизиков, есть одна из систем координат, где Земля в центре, потому что нам так удобно, мы так решили. Это как определить, что такое хорошо и что такое плохо относительно самого себя. От меня вот это далеко, а от вас это по-другому. Поэтому мы делаем свои собственные вехи и решаем. Попробую объяснить стороннему наблюдателю, который смотрит на нашу Галактику извне. Если вы представите центр нашей галактики, то примерно на одну треть от её видимого диаметра отклоняйтесь по спирали под названием Орион. Но это мы, люди, так её назвали. Это небольшая спираль, находящаяся между двумя побольше. Есть и другие спирали — Персея, например. Представьте улитку с несколькими спиралями — такой формы наша галактика.

— То есть, наша галактика не объемная? Она в форме улитки?

— Это зависит от того, на что смотреть. То есть, почти вся видимая материя в ней в основном находится в таком толстеньком «блинчике». Большинство звезд внутри этого «блинчика». Материя крутится относительно центра, как на музыкальной пластинке. Пластинка заполнена не полностью, а лишь несколькими спиралями. У нас четыре спирали, есть покороче и подлиннее. В основном в этих спиралях находится большинство звезд, но звезды — это то, что мы видим, а есть много еще чего другого. То есть, сверху и снизу галактики, внутри и снаружи есть газ. Но есть еще и темная материя, которую мы не видим.