Алия Муканова, физик и нанотехнолог: «Разработка микроаккумуляторов — ювелирная работа»

Аяулым: Расскажите о своем любимом исследовании?

Алия: До того, как была определена тема моего PhD-проекта, я занималась синтезом графена на жидком галлии (графен — двумерный 2D-углерод, одна плоскость слоистого графита, толщиной в один атом. Обладает уникальными физико-химическими и механическими свойствами. — прим. автора). Это была моя первая работа в области нанотехнологий, я многому научилась. Но, к сожалению, проект не был одобрен к дальнейшему финансированию, и работу пришлось свернуть.

Аяулым: Графен — очень интересный углеродный материал. А как вы его синтезировали?

Алия: Мы синтезировали его методом осаждения из газовой фазы. При расщеплении метана углерод впитывался в объем галлия, а затем при остывании выделялся на его поверхности.

Аяулым: Когда я читаю статьи разных ученых по аккумуляторам, то кажется, что добавление графена может улучшить свойства любого материала, увеличивая энергоемкость в несколько раз. Но графен очень дорогой. А ваш метод синтеза решил бы эту проблему?

Алия: В большинстве случаев, новые методы затратны, особенно там, где нужны высокие температуры более 1000 ºС, однако в нашем методе мы могли сделать ставку на наличие природных ресурсов для получения галлия и на его вторичное использование. Возможно, нам бы удалось удешевить стоимость графена.

Аяулым: Почему именно галлий, ведь при синтезе углеродных материалов применяется много других разных металлов?

Алия: Для синтеза обычно используются твердые металлы, в которых атомы располагаются в определенном порядке или в кристаллической структуре. Но такие структуры бывают не идеальны, а с дефектами, из-за которых может пострадать качество получаемого графена. Жидкий галлий, в силу отсутствия кристаллической структуры, позволяет углероду естественно выстраиваться на своей поверхности в гексагональную решетку, образуя графен высокого качества.

Аяулым: Есть ли в мире аналог такого синтеза? Что нового вы узнали?

Алия: Такие работы существуют, однако в мире таких исследовательских групп всего лишь несколько. Сам процесс получения очень неординарный, в какой-то мере даже магический. В ходе наших экспериментов мы обнаруживали интересные факты, например, что графен на галлии может синтезироваться в отсутствии прекурсора, а также то, что можно использовать галлий много раз без особой очистки.

Аяулым: В отсутствии прекурсора — это как?

Алия: Прекурсор — это основное вещество, участвующее в реакции. В данном случае под прекурсором подразумевается метан, из которого берутся атомы углерода. Когда мы проводили эксперименты с уже «отработанным» галлием, оказалось, что углерод ещё остается в его объеме в достаточном количестве и при повторном нагревании-остывании вновь выделяется на поверхность, но уже более упорядоченно и создавая графен с меньшим количеством слоев. Это очень важно, т.к. чем меньше слоев, тем больше его свойства приближены к идеальному однослойному графену.

Аяулым: Легко ли получить графен таким способом?

Алия: Были сложности со сбором графена с поверхности, а также нужно было ещё много экспериментировать, чтобы получить графен большой площади. Но мелкие частицы были получены.

Аяулым: Если бы финансирование одобрили, где ещё можно было бы применять ваш графен?

Алия: В соответствии с результатами, конечно, определились бы и приложения для применения, в частности, это различные устройства микроэлектроники. Возможно, те же микроаккумуляторы, т.к. графен является активным анодным материалом с емкостью вдвое больше, чем у родственного графита. Если бы удалось получить хорошие результаты, то возможно было бы запустить производство такого графена в Казахстане, так как есть ресурсы для этого. Конечно, это не объем трехлетнего научного проекта, но перспективы были.

Аяулым: Давайте вернемся к твердотельным микроаккумуляторам. Для чего они нужны?

Алия: Сейчас повсеместно наблюдается миниатюризация устройств, разрабатываются различного рода беспроводные микросенсоры, устройства для доставки лекарств, различные медицинские имплантаты, микроприборы, нейро-, кардиостимуляторы, умные карты и многое другое. Все они требуют свои микроисточники питания. Над их разработкой мы и работаем, применяя литий-ионную технологию, так как именно она способна дать наибольшие характеристики при наименьших размерах.

Аяулым: Разработка твердотельных аккумуляторов, в которых все компоненты твердые и нет жидкого взрывоопасного раствора электролита, сейчас очень актуальна. Но, похоже, что задача не из простых. В чем основные сложности?

Алия: Да, это очень актуальное и нужное направление. Твердотельные аккумуляторы несут в себе большую безопасность при эксплуатации, т.к. минимизированы риски взрыва и возгорания, как в случае с жидким электролитом (во время работы литий-ионного аккумулятора между электродами (катодом и анодом) по внешней цепи проходят электроны и питают наши устройства, а внутри аккумулятора через электролит движутся ионы лития — прим. автора). Однако движение ионов в твердом электролите идет намного труднее, чем в жидком. Порой их нужно нагревать до очень высокой температуры, чтобы достичь желаемой проводимости. Поэтому сейчас в основном все работают над повышением способности твердого электролита быстро проводить ионы лития при комнатной температуре, этому у нас посвящен один проект. Другая трудность заключается в том, что необходимо создать хороший контакт между электродами и электролитом, чтобы не было сопротивления на интерфейсах (высокое сопротивление внутри аккумулятора ведет к ухудшению его характеристик — прим. автора).

