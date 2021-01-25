Кайрат Давлетов, кардиолог и эпидемиолог: «Я хочу понять, почему так много казахстанцев умирает преждевременно»

Поставить Казахстан на карту мира в эпидемиологии неинфекционных болезней

Мысль, которая меня занимает: почему в Казахстане так много людей преждевременно умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. В 2016 году на одной из конференций я познакомился с Грегори Ротом (Gregory Roth) из Вашингтонского университета, одним из главных специалистов в мире по глобальным эпидемиологическим исследованиям, координирующим проект Global Burden of Disease по разделу сердечно-сосудистых заболеваний. Я подошел к нему во время обеда и сказал: «Я из Казахстана, хочу сотрудничать». После того, как я стал ему рассказывать про наши дела, он бросил еду и буквально вцепился в меня. Понимаете, им нужны наши данные иногда даже больше, чем нам самим. Есть такой регион в эпидемиологических исследованиях — Центральная Азия. До недавнего времени мы были белым пятном на карте мира в плане неинфекционных болезней. Я надеюсь, что благодаря нашей работе мы включим данные о нашей стране в эпидемиологическую карту мира.

Официальные данные по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза ниже, чем те, что используются Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ использует данные GBD, а GBD использует оценочные расчеты. Как это работает? Вы меня видите по видео, а я вам скажу, что я вешу 250 кг. Вы, конечно, мне не поверите и попробуете это определить другими способами. Вот этим GBD по сути и занимается, а мы им помогаем эти данные предоставить и правильно использовать эпидемиологические модели на реалиях нашей страны. Потому что достоверных данных нет вообще. Посудите сами, в Казахстане официальная смертность от сердечно-сосудистых заболеваний ниже, чем в ЕС. Кому от этого хорошо? Это неправда, и это всем очевидно.

Медицинскую науку сейчас двигает биг-фарма

Все мои друзья — врачи. Они самодостаточны и без науки, для них главное — пациенты, операции, то, ради чего они шли в профессию. Часть из них занимались наукой в молодости, когда защищали кандидатскую диссертацию, к примеру, так как это было нужно для карьеры. Наука ведь для любознательных людей, возможно, здесь нужен чуть иной склад ума. А также нужны ресурсы. Фармацевтические компании по всему миру выделяют огромные деньги на науку, и во многом они ее двигают. Это и хорошо, и плохо, но хорошего всё же больше. Многие мои партнеры за рубежом делают проекты на деньги фармы. При соблюдении этики, с предупреждением о конфликте интересов это всё хорошо работает. Забегу вперед и скажу, что и представители big pharma «заметили» и нашу группу и вскоре мы планируем большой, важный для казахстанцев совместный проект.