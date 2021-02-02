Халида Ажигулова, юрист: «Законы не должны приниматься в интересах привилегированного меньшинства»

В чем суть науки?

Я считаю, что суть науки — способствовать прогрессу и развитию общества, улучшать жизнь людей через открытие новых знаний. Современные ученые не должны забывать, что мы являемся потомками таких великих ученых, как Джордано Бруно, Галилео Галилей, Николай Коперник. Эти и многие другие ученые подвергались гонениям и репрессиям за свои идеи, за желание распространять новые знания. Среди ученых немало беженцев, как Эйнштейн. Они не боялись говорить правду в глаза тем людям, которые эту правду не хотели слышать. Порядочные ученые понимают, что их профессиональная научная этика не позволяет им скрывать правду, какой бы неудобной она ни была.

А у нас, к сожалению, встречаются люди, которые далеки от науки и научной этики, но именно они пытаются регулировать науку в стране и навязывают ученым свои требования, которые не способствуют качественному развитию науки, но обусловлены гонкой за количественными показателями, в том числе по научным публикациям.



В погоне за публикациями

Действующие требования МОН к научным публикациям в рамках конкурсов государственного финансирования обусловлены Государственной программой развития образования и науки на 2020-2025 года. Согласно этой Программе в качестве индикатора достижения поставленных целей выбран прирост казахстанских публикаций в рейтинговых изданиях на 88 % к 2025 году. Такие жесткие требования обесценивают любые другие научные публикации вне рейтинговых журналов и сужают право казахстанских ученых выбирать, в каких журналах публиковаться. Также такие требования отсекают публикации практически во всех казахстанских научных журналах, даже если они обеспечивают качественное слепое рецензирование, но еще не имеют международный рейтинг. Из-за таких требований в какой-то момент может возникнуть риск погони за публикациями в нарушение научной этики. Например, моя коллега-ученая подверглась штрафу в почти полмиллиона тенге только за то, что опубликовала свою статью не в том журнале, который изначально указывала в грантовой заявке, хотя это тоже был престижный журнал в своей сфере.

На то, чтобы опубликовать статью в престижном рейтинговом журнале, может уйти до двух лет. То есть, не всё зависит от ученого. Более того, не у всех казахстанских ученых достаточно опыта и компетенций, в том числе в области владения английским языком на высоком профессиональном уровне, чтобы публиковаться сразу в высокорейтинговых международных журналах. Однако страх получить штраф за срыв сроков по публикациям может подтолкнуть некоторых ученых искать альтернативные пути. У нас расплодились агентства, которые предлагают помощь ученым в переводе и публикации их статей, а потом эти агентства могут опубликовать статьи в хищнических журналах. Но репутация для ученого должна быть важнее финансирования. Ни один уважаемый университет не пригласит к работе ученого, у которого есть статьи в хищнических журналах. Однако ученые оправдывают практику публикации в хищнических журналах или за плату агентствам жесткими рамками, созданными МОН.

Частное финансирование для реабилитации науки

Для успешного развития науки в Казахстане нам важно увеличить долю частных инвестиций в науку со стороны бизнеса. Сейчас преобладает государственное финансирование. Если бизнес будет видеть для себя выгоду, то он будет вкладываться в отечественную науку и финансировать разработки казахстанских ученых. За счет частного финансирования можно создать более привлекательные условия труда для ученых, обеспечить достойную оплату научного труда, а также существенно увеличить долю коммерциализации результатов научной деятельности. Один из способов привлечения частных инвестиций — через налоговое стимулирование и льготы для бизнеса. Исследовав успешный опыт других стран, я и мои коллеги-ученые разработали предложения в налоговое законодательство и в декабре презентовали их премьер-министру и другим министерствам. Теперь нам предстоит долгий процесс внедрения этих предложений в законодательство. Но я рада, что процесс идет и что таким образом я могу внести свой вклад в развитие казахстанской науки.

Казахстанская наука — пациент скорее жив или мертв?

Я думаю, что пациент выздоравливает. Я радуюсь, что я вижу все эти проблемы. Ведь решение проблемы начинается с их признания. Нам сейчас очень важна коммуникация и постоянный открытый диалог между учеными и государственными органами, и среди самих ученых, чтобы каждый мог выразить свое конструктивное мнение с предложениями по совершенствованию науки в Казахстане и услышать мнение своих коллег. Уверена, что мы сможем добиться более высокого уровня развития науки в Казахстане и более высокого статуса для ученых с достойными условиями труда и зарплатами. Ведь смогли же создать такие условия для ученых в других странах. Но чтобы это произошло, мы не должны молчать и ждать, что кто-то это сделает за нас. Мы, ученые, должны быть проактивными: мы не должны бояться говорить правду о проблемах в науке.

Автор благодарит Ильдуса Рафикова и Айжан Мадиходжаеву за помощь в подготовке материала