Жанар Темирбекова, исследовательница организационного поведения: «В науке для женщин тоже существует «стеклянный потолок» и «липкий пол»

С чего начать? За рубежом у каждого профессора есть свой кабинет с книжной полкой, где он может работать в тишине. У нас даже таких условий нет. Все сидят на кафедре, в общем помещении на 10-15 преподавателей. Нет базовых вещей для того, чтобы ученый почувствовал себя человеком. Кроме того, в вузах чудовищная нагрузка — 600 часов активной нагрузки в год. Это значит четыре часа лекций в день. Если преподаватель выкладывается на каждой лекции и индивидуально относится к студентам, как можно еще и заниматься наукой? В других странах есть такие механизмы, как творческий отпуск (sabbatical), когда профессор 4 года преподает и 1 год занимается только исследованиями. Не стоит удивляться, что наука у нас держится на энтузиастах. Очень важно развивать культуру и инфраструктуру науки.

О международных грантах

Несмотря на то, что я выигрывала множество международных грантов, я все еще посещаю семинары про то, как подавать на различные гранты международных организаций. Я сама училась на гранте, который потом вылился на диссертацию, а дальше в серию публикаций, за которую мне присудили премию Фонда Нурсултана Назарбаева «За лучшие достижения и исследования в области науки и техники». Во время учебы в аспирантуре я выиграла стипендию для иностранных исследователей от турецкого консула по научным исследованиям TUBITAK, позже результаты этого исследования широко цитировались западными исследователями. О монографии с моим авторством есть запись в библиотеке в конгрессе США, я считаю это достаточно значимым вкладом в своей научной копилке. А исследование по трансформационному лидерству, которое было опубликовано в 2007 году, практически во всех учебниках по поведению в организациях в университетах США и Европы. Об этом я говорю не ради хвастовства, а чтобы показать примером молодым ученым, что на международные гранты подавать можно и нужно, это бесценный опыт.

Мама — мотивирующий пример женщины-ученой, папа — главный наставник

Я родилась и выросла в академической семье. Мой дедушка — профессор философии, мама — доктор педагогических наук, папа — кандидат географических наук. Особенно интересен путь мамы. Она пришла в науку, уже родив четырех детей. Отправив нас всех в школу, мама поняла, что теперь она может заняться тем, о чем всегда мечтала, —наукой. Умело распределив домашние обязанности между всеми членами семьи, она уже в зрелом возрасте стала молодым ученым. Я в это время была подростком, и на меня это очень сильно повлияло. Я поняла, что наукой можно заниматься в любом возрасте и что исследования — это интересно, было бы желание и поддержка близких людей.

Образованием детей в нашей семье занимался папа. Каждый год во второй половине августа он брал отпуск, чтобы 1 сентября отвести нас в школу и всю первую четверть направлять в нужное русло. Именно папа настоял на том, чтобы мы пошли в казахскую школу, хоть это и было очень непросто. В итоге ему удалось устроить нас приходящими учениками в школу-интернат № 9 для детей чабанов Алматинской области. Благодаря этому его решению я свободно излагаю мысли на родном языке. Папа также повлиял на наше увлечение народными инструментами, все играют на домбре, а я еще брала уроки кобыза.

Физмат и первое знакомство с наукой

В старших классах опять же по настоянию папы я сдала экзамены в Республиканскую физико-математическую школу. Учеба в РФМШ — отдельная веха, отличный пример социального лифта. У нас еще в школе была большая возможность заниматься наукой, была тесная связь с КазГУ (ныне КазНУ им.аль-Фараби). В восьмом классе я получила тройку по химии в первой четверти и совершенно не понимала логики предмета. Родители были удивлены, так как до этого я всегда училась на пятерки, поэтому они нашли мне прекрасного преподавателя Жанну Наурызбаевну. Химия стала интересной настолько, что уже в третьей четверти я поехала в составе школьной команды на республиканскую олимпиаду и заняла первое место. Для меня это был очень ценный урок — если что-то не получается, значит надо подойти с другой стороны, надо найти к проблеме другой подход.

Обучение в Турции

В первые годы независимости у нас в школе было много различных экспериментов. Отличники и олимпийцы могли окончить школу экстерном, объединив два года. Я решилась на такой челлендж. Тогда мы тоже хотели выехать за рубеж, но, в отличие от современных школьников, оксфорды и кембриджи для нас были недосягаемы. Помимо Москвы, у нас была возможность поехать учиться в Турцию. Представители турецких вузов с 1992 года приезжали и проводили выездные экзамены. Я поступила в Университет Хаджеттепе — один из лучших исследовательских вузов Турции, где обучение шло на английском.