Гульжан Хамитова, химик: «Чай и кофе нельзя пить во время еды»

Развитие аграрного сектора в Казахстане

Во время исследований в наши лаборатории часто приходили агрономы. Они спрашивали у нас совета по своей главной проблеме: как лучше удобрять почву. В целом кажется, что в развитии сельского хозяйства можно использовать новые научные подходы. Во время карантина я посадила дома два семечка авокадо, и теперь у меня есть два метровых деревца. Поскольку они любят тепло, даже небольшая прохлада их уже ослабляет. Однажды мы купили семена абрикоса в Узбекистане и вырастили их. По сравнению с ними авокадо растет очень медленно. Все эти особенности можно сначала изучить в лаборатории. В начале учебного года в Авейро студентам дают на 6 месяцев дерево, чтобы вырастить его. Я взяла дуб, вырастила его примерно сантиметров 10, а потом посадила на специально подготовленное место. То же самое можно сделать и в нашей стране: и студенты мотивируются, и опавшие листья удобряют землю.

До распада Советского Союза возле нашего села выращивали гектары яблок. Местных отправляли собирать эти яблоки. Как главный агроном, мой отец много говорил о количестве удобрений, необходимых для получения красивых плодов, и о том, как лучше удобрять почву. Позже, когда началась приватизация, все деревья вырубили. Хотелось бы выращивать фрукты и овощи без добавления лишних химикатов и готовить из них разные варенья и соленья. Поэтому предлагаю отцу заняться этим в будущем. Но, конечно, нужно много времени, к примеру, яблоня начинает плодоносить только через пять лет после посадки.

В Казахстане не растет кофе, но других растений полно. При возможности хочу способствовать развитию сельского хозяйства в будущем.

Развитие сел и наставничество для сельских детей

Когда мы оканчивали школу, интернета не было, а доступ к информации был затруднен. У современной молодежи много возможностей и не так много ограничений, как у нас. Но, к сожалению, это касается только детей, выросших в городе. Я недавно была в своем селе: там пока мало развития, преобладает консервативное мышление. Молодые люди, живущие в сельской местности, не читают столько книг, как в городах, и из-за плохого образования они быстро вовлекаются в религиозные движения. В сельских семьях до сих пор существует множество заблуждений и неправильных установок. Многие девушки думают, что им надо выйти замуж сразу после окончания школы. Все считают, что успеха можно добиться только через знакомых или через блат. Хотя я еще не многого добилась, я хочу показать им на своем примере, что есть и другие пути. Я хочу сказать им: «У меня же получилось, у вас тоже получится, и даже лучше чем у меня!». Когда мы учили английский, мы зубрили, что «The Capital of Great Britain is London». Потом я поехала в Англию по программе «Болашак» и заплакала, стоя перед Биг Беном. Я поняла, что мечты имеют свойство сбываться. Мечты не должны оставаться мечтами, их нужно превращать в цели, а достижение своих целей дарит незабываемые ощущения и эмоции. Я хочу донести это школьникам сел и стать их наставником. Хочу способствовать развитию сел.

У науки нет границ

Когда я училась на третьем курсе в КазНУ, Михаил Касымович Наурызбаев, заведующий тогда кафедрой аналитики, разрешал нам подрабатывать в лаборатории. В качестве помощников профессора мы выполняли различные проекты и изучали состав воды. Он говорил нам, что в химии есть еще много чего неисследованного, неизученного. А основываясь на том, что мы читали и видели в книгах, мы думали: «Все уже исследовано, нам тут делать нечего». Но профессор задавал нам разные вопросы. Например, «Как вы определяете чистоту воды, какую воду вы считаете чистой и с помощью каких процессов вы можете ее очистить?». Когда мы рассказывали ему методы, прочитанные в книгах, он говорил: «А вы не можете придумать другие, более легкие способы?». Он научил нас больше думать, объясняя, что наука не ограничивается парой методов, которые кто-то уже открыл. "Вы можете сделать лучше, вам еще многое предстоит открыть!" — направлял он нас.

Когда я позже пришла в НУ, то встретила много своих ровесников, которые успели поработать над самыми разными научными проектами. Так как я из села, у меня не было такой возможности. Но мне было очень интересно обсуждать с ними разные идеи, проекты, даже простые книги. Так я и сама начала участвовать в различных исследовательских проектах. Одна из замечательных особенностей науки — то, что ты веришь в реализацию своих идей. Ты знаешь, что каким-то образом все обязательно получится. В моем родном селе мне часто говорили: «Ты — фантазерка, это невозможно, нереально, даже не мечтай!». Но по мере того, как ты растешь и развиваешься, ты начинаешь верить в то, что все возможно. Раньше я думала, что если выберу аналитическую химию, то каждый день буду делать одни и те же анализы. Но оказывается есть много разных инструментов для анализа. Если поменять один винт, прибор будет работать по-другому, если немного согнуть иглу, он выполнит другой анализ. Точно так же даже самые мелкие вещи приходят с исследованиями и оптимизацией. Например, итальянцы изобрели кофемашину эспрессо, но первый кофе нашли арабы. Нобелевскую премию по химии в 2020 году получили две женщины, французская ученая Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудна, за разработку метода «генетических ножниц», который на сегодня признан лучшим. То есть у науки нет границ, всегда можно изобрести что-то новое.