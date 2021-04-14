Сауле Жолдаякова, инженер-эколог: «Выбросы от обычной ТЭЦ в 20 раз больше, чем от водорода»

Водород с другой стороны

Самое первое упоминание водорода как источника энергии я встретила ещё в детстве, в книге Жюля Верна «Таинственный остров». Там описывалось, что воду можно использовать в качестве энергии с помощью водорода. Опыт использования водорода в качестве источника энергии был и в реальном мире. Но век водорода оказался недолгим. Во-первых, его отодвинула нефть, во-вторых, водород и тогда, и сегодня считается не совсем безопасным. Он моментально воспламеняется, причем быстрее, чем газ или нефть. Был случай, когда дирижабль летел на водороде и взорвался. После него было много шума, и интерес к водороду упал. Сейчас, когда я упоминаю, что занимаюсь водородной энергетикой, у людей сразу же возникает вопрос о безопасности.

Позже водород стали использовать для повышения качества нефтепродуктов и газа. Но это не совсем экологично. Когда мы используем нефть и газ, выделяется СО2, а мы знаем, что вся сознательная часть человечества пытается уменьшить его объемы. Поэтому использовать водород именно таким образом не совсем целесообразно. Кстати, сегодня существует и другой метод. Выбросов СО2 в мире очень много. И чтобы они просто так не пропадали, их можно перемешать с водородом и получить газ – метан. Иными словами, создать такой цикл, где СО2 может не просто выбрасываться в атмосферу, а снова становится источником энергии. В рамках исследовательских работ этим занималась одна канадская компания. Возможно, имеется даже пара действующих заводов, но это не так распространено. Однако у данной системы есть все шансы стать массовой, ведь чисто водородная инфраструктура выходит дороже. Наверное, это и особенность человечества: для нас экономика важнее экологии.

Водородная энергетика в быту японцев

Существует водородный топливный элемент. Это обратный вариант электролиза. Есть аппарат топливного элемента, куда внедряется водород. Можно использовать отдельный баллон с кислородом, можно кислород использовать из воздуха. Водород и кислород вступают в реакцию и выделяется энергия, затем она превращается в электроэнергию и дополнительно производится вода. В Японии топливный элемент можно использовать в автомобилях. Например, в популярной марке «Тойота Мирай». Сам водород они берут на станции. Сейчас в Японии 135 станций, где можно заправиться водородом. Время заправки 3 минуты. Допустим, можно получить 5 кг водорода и на нем проехать 650 км. Это как доехать из Алматы до Талдыкоргана.

Но топливный элемент можно использовать и дома. Возьмем, к примеру, большую станцию. Топливный элемент, допустим, будет находиться в одном здании и оснащать его электроэнергией и водой. Или можно использовать топливные элементы меньших размеров в частном доме. В Японии 240 тысяч домов используют водородный топливный элемент. И это не что-то заоблачное и сверхъестественное. Самый популярный топливный элемент представлен компанией Panasonic. Водородная энергетика — это система. Сначала нужна продукция водорода – это электролиз. Аппараты электролиза уже есть и реализуются. Даже в Казахстане необязательно его самим создавать, можно просто купить. Сейчас главная задача на рынке— улучшить КПД. Затем хранение и транспортировка водорода. Потом, только утилизация водорода — это тоже готовые аппараты. Они уже существуют и широко используются в развитых странах.