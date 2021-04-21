Маржан Сыпабекова, биолог: «Биосенсор позволяет диагностировать туберкулез за 15 минут»

О детстве, даче и любви к природе

Я родилась и выросла в городе Тараз. Я очень люблю казахскую литературу и казахский язык, в детстве любила играть на домбре. Это у меня от дедушки, он был очень красноречивым человеком, хотя и отучился всего 4 класса. Я помню, как он лежал на диване и наизусть читал поэму «Қыз Жібек», а я сидела в кресле и слушала его. У нас в семье четверо детей: три девочки и мальчик. Сестры не любили возиться с землей, поэтому мне приходилось ехать на дачу за городом. Час-полтора на автобусе с вёдрами, там у нас была времянка с большим огородом с арычным поливом. Я поливала, следила, как росли разные растения. И часами любила наблюдать за жучками и паучками. Поэтому биология в школе мне давалась легко. Учителя это заметили и начали готовить к олимпиадам по биологии. После школы я видела единственный путь — медицинский факультет. И поступила в Астанинский Медицинский Университет, там отучилась год. Но потом получила стипендию «Болашак» и уехала в Великобританию учиться на биотехнолога.

Учеба в Шотландии и первые эксперименты

Я училась в Шотландии, в Университете Глазго. Сначала мне было сложновато в плане языка. Но больше всего меня поражало то, как студенты свободно высказывали своё мнение, не боясь вслух сказать неверный ответ. Мне же сложно было отвечать перед всеми, делать критический анализ, но постепенно я научилась этому. Мне казалось, что мне не хватает практических навыков, а поэтому каждое лето я искала стажировку в лаборатории, домой приезжала максимум на две-три недели. Летом после первого курса я нашла стажировку на факультете ботаники. Там изучала взаимодействие белков растений на примере модели арабидопсиса (самая известная биологическая модель среди растений, на латинском Arabidopsis thaliana — прим. автора). Белок, который я изучала, называется UVR8. Он отвечает за защиту растения от пагубного воздействия ультрафиолетового излучения Солнца. Интересно то, что аналог этого белка существует и у людей. Профессор Gareth Jenkins, с которым я работала, хотел изучить взаимодействие этого белка с другим белком и то, как оно влияет на функции генов. Я продолжала с ними работать во время первого и второго курсов, была единственным студентом-бакалавром у него в лаборатории. Моя стажировка спонсировалась Dobbie Smith Prize и Nuffield Bursary — специальными программами для студенческих проектов. Этих денег хватало, чтобы оплачивать жилье и питание во время каникул. Я не жалею, что проводила свои каникулы в лаборатории, потому что практические навыки, которые я получила в то время, использую до сих пор.