Внутри. Мечеть имени Рыскельды Кажы

В мае этого года в Астане в новом микрорайоне, который расположен на правом берегу реки Ишим, открылась мечеть. Из открытых источников известно, что построили ее на средства семьи руководителя администрации президента Адильбека Джаксыбекова.

Особенность новой мечети в том, что она не похожа ни на одну, имеющуюся в Казахстане. На первый взгляд она напоминает перевернутый цветок лотоса. Но, как объясняют имамы, архитектор Сагындык Джамбулатов вдохновлялся в Якутии, и поэтому сделал проект в виде граней алмаза.