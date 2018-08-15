Репортаж / Внутри
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15 августа 2018
Текст - Тамара Вааль, фотографии - Рита Смирнова

Внутри. Мечеть имени Рыскельды Кажы

В народе она известна еще как «мечеть имени Джаксыбекова» и «Цветок Аллаха»

Внутри. Мечеть имени Рыскельды Кажы

Vласть продолжает рубрику, с помощью которой мы хотим показать, как выглядят внутри многие известные здания, которые не все люди, в силу разных причин, могут посетить или увидеть своими глазами. Сегодня предлагаем рассмотреть поближе столичную мечеть имени Рыскельды Кажы.

В мае этого года в Астане в новом микрорайоне, который расположен на правом берегу реки Ишим, открылась мечеть. Из открытых источников известно, что построили ее на средства семьи руководителя администрации президента Адильбека Джаксыбекова.

Особенность новой мечети в том, что она не похожа ни на одну, имеющуюся в Казахстане. На первый взгляд она напоминает перевернутый цветок лотоса. Но, как объясняют имамы, архитектор Сагындык Джамбулатов вдохновлялся в Якутии, и поэтому сделал проект в виде граней алмаза.

Площадь мечети составляет 3 695 квадратных метров, она вмещает в себя более двух тысяч человек. Диаметр здания – 53 метра, а высота – 26 метров. Примечательно то, что при строительстве использовали исключительно казахстанские стройматериалы. Внутри все выполнено в белых и кремовых тонах.

«Наши предки придерживались суфизма. Много рисунков, надписей, много фотографий не любили. Поэтому старались придать вот такой вид мечети. Там, наверху, 99 имен Аллаха, а так все очень скромно – просто, светло, красиво и уютно для прихожан», - говорит имам Яхья Кажи.

С северной стороны здания расположен минарет высотой 43,5 метра, он выполнен в форме пера.

Уникальность мечети заключается в том, что здесь полностью используют возобновляемые источники энергии. Ее окружают солнечные панели, общая площадь которых составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Они и дают электроэнергию, а все излишки направляются городу.

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