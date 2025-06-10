«Здесь нет счастливых историй»

«Мы не выбираем породы - какой пришел, такой пришел»

Мы встречаемся в девять утра в указанной точке сбора. Собралось восемь волонтерок, также есть несколько пакетов с вещами для приюта. Навигатор сообщает, что дорога займет больше часа — приют «Дос» расположен в 50 км от города.

По дороге разговариваем с волонтеркой Сабиной Омарбековой о том, как она начала заниматься зооактивизмом. О том, как работает отлов, ей рассказала подруга около семи лет назад. До этого активистка не знала, как жестоко могут обращаться с животными: «У меня папа любит собак. А я вообще не интересовалась ими, не замечала отловы, ничего не знала. У меня было какое-то идеалистическое представление».

После поездки в один из приютов Алматы Сабина начала думать о том, как она может помочь животным. «У меня зародилась идея, что было бы классно, если бы такие, как я, которые сидят в информационном вакууме, могли бы зайти на специальную страничку и все узнать», - рассказывает активистка.

Уже около 5 лет Сабина вместе с редактором ведут инфостраницу в защиту животных в «Инстаграм». На странице более 6 тысяч подписчиков, несколько раз в год активистки собирают волонтеров и выезжают в алматинские приюты, организовывают кинопоказы.

«Сама я графический дизайнер, у меня есть работа, как у всех, с девяти до шести, но я решила вести страницу, потому что у меня был вопрос: что могу лично я сделать со своими навыками? Из-за этого мой активизм вышел из моей профессии. Это как дополнительная полноценная работа. Занимает очень много времени, энергии, моральных сил», - говорит активистка.

Сейчас у активистки живет кот: «Нашли его на стоянке. Так и заводятся животные. Мы не выбираем породы - какой пришел, такой пришел».

Спустя час мы оказываемся в селе Мынбаево. Уже издалека слышен лай, а на заборе возле приюта нас встречает надпись: «Осторожно, злая собака». Помимо приюта, здесь работает социальная ветклиника.

В ординаторской живет Гера — собака породы бассет, которую бывшие хозяева вернули обратно в приют из-за переезда в другую страну.