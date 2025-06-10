«Здесь нет счастливых историй»

«Власть» отправилась с группой волонтеров в один из приютов Алматинской области, чтобы узнать, как устроена его работа. Хозяева приюта просят не указывать точный адрес — и без этого сюда регулярно подбрасывают животных.
«Мы не выбираем породы - какой пришел, такой пришел»
Мы встречаемся в девять утра в указанной точке сбора. Собралось восемь волонтерок, также есть несколько пакетов с вещами для приюта. Навигатор сообщает, что дорога займет больше часа — приют «Дос» расположен в 50 км от города.
По дороге разговариваем с волонтеркой Сабиной Омарбековой о том, как она начала заниматься зооактивизмом. О том, как работает отлов, ей рассказала подруга около семи лет назад. До этого активистка не знала, как жестоко могут обращаться с животными: «У меня папа любит собак. А я вообще не интересовалась ими, не замечала отловы, ничего не знала. У меня было какое-то идеалистическое представление».
После поездки в один из приютов Алматы Сабина начала думать о том, как она может помочь животным. «У меня зародилась идея, что было бы классно, если бы такие, как я, которые сидят в информационном вакууме, могли бы зайти на специальную страничку и все узнать», - рассказывает активистка.
Уже около 5 лет Сабина вместе с редактором ведут инфостраницу в защиту животных в «Инстаграм». На странице более 6 тысяч подписчиков, несколько раз в год активистки собирают волонтеров и выезжают в алматинские приюты, организовывают кинопоказы.
«Сама я графический дизайнер, у меня есть работа, как у всех, с девяти до шести, но я решила вести страницу, потому что у меня был вопрос: что могу лично я сделать со своими навыками? Из-за этого мой активизм вышел из моей профессии. Это как дополнительная полноценная работа. Занимает очень много времени, энергии, моральных сил», - говорит активистка.
Сейчас у активистки живет кот: «Нашли его на стоянке. Так и заводятся животные. Мы не выбираем породы - какой пришел, такой пришел».
Спустя час мы оказываемся в селе Мынбаево. Уже издалека слышен лай, а на заборе возле приюта нас встречает надпись: «Осторожно, злая собака». Помимо приюта, здесь работает социальная ветклиника.
В ординаторской живет Гера — собака породы бассет, которую бывшие хозяева вернули обратно в приют из-за переезда в другую страну.
«Люди очень редко забирают животных из приюта»
Основатель приюта и фонда «Дос» Роман Бацалов рассказывает, что всё началось с пса по кличке Цыган.
Роман нашёл Цыгана у заправки, где псу проломил голову пьяный рабочий. От полученных травм собака полностью ослепла и, естественно, стала агрессивной. Несмотря на ужасное состояние, Цыган выжил, и между ним и Романом быстро установилась особая связь. Пес, несмотря на пережитое, доверился, позволял себя обнимать и прожил в приюте еще восемь лет.
Почти у всех животных, попавших в приют, за плечами трагедия. Это либо щенки, брошенные в мешке у ворот, либо старые собаки, от которых отказались после многих лет жизни в семье. «Здесь нет счастливых историй. Конечно, в приюте они по-своему счастливы. Есть еда, их никто не бьет, с ними играют, но каждому животному нужна семья», - говорит Роман.
Приют открылся в 2014 году. Некоторое время территория и здание были в аренде, позднее Роман выкупил все и приступил к строительству собственной ветклиники.
Работает Роман онлайн, потому что большую часть времени проводит в приюте. Сейчас здесь содержится около 400 собак, цифра приблизительная, так как число постоянно колеблется - часто к воротам приюта просто подкидывают животных. Основатель приюта объясняет, что нежелательно говорить точное местоположение как раз из-за этого.
Он вспоминает случай, когда к приюту привезли и привязали рядом девять взрослых собак. Из девяти шесть оказались беременными, причем на позднем сроке. Приют уже переполнен. Проблема даже не в том, что не хватает земли или территории — ее достаточно. Дело в нехватке финансирования на содержание такого количества собак, рассказывает Роман Бацалов. Только на питание для собак в сутки уходит около 25 тысяч тенге. Это включает в себя сухой корм, мясные обрезки, фарш и кости. Если прибавить к этому зарплаты работников и коммунальные расходы, сумма вырастает.
Фонд собирает средства через свои страницы. Иногда бывают разовые акции, но постоянного спонсорства у приюта нет. «Мы вкладываем свои деньги, потом средства из клиники, потому что есть платные пациенты», — объясняет Роман.
Основатель приюта подчеркивает, что условия содержания могли бы быть значительно лучше, если бы не постоянный поток подкинутых животных.
Однажды всего за одну неделю в приют подкинули 22 щенков. Всем им нужно место, отдельные вольеры, а также полноценный уход. Особенно тяжело, потому что большинство подкидышей в плохом состоянии: с глистной инвазией, блохами, а иногда и с вирусными заболеваниями. Уход за каждым требует колоссальных усилий и финансов.
Щенков выходили в местной клинике. Сейчас они уже подросли, и их необходимо переселять из клиники во взрослые вольеры. Приют ищет для них новых хозяев.
Роман говорит, что люди очень редко забирают животных из приюта. Есть собаки, которые живут здесь около 10 лет. Возможно, это связано с тем, что приют находится далеко от города. Также собаку не отдают, если люди хотят посадить ее на цепь.
Основатель приюта отмечает, что, когда задает потенциальным хозяевам вопрос о том, чем будут кормить животное, часто слышит в ответ, что кормить будут тем, что едят сами. Это неприемлемо, поскольку в приюте есть свои требования к питанию. По его словам, любой человек, решивший завести животное, должен понимать, что это влечет за собой материальные затраты.
Роман подчеркивает, что людей, готовых взять на себя ответственность за животное, приезжает не так много. Бывали случаи, когда животных возвращали через несколько лет. Например, Гера, которая сейчас находится в приюте, — это возвращенное животное. Она живет в ординаторской, отдельно от всех собак. Роман объяснил, что дело в самой породе — бассетах. Это порода, которая не может долго находиться в вольере или на улице. Для Геры нужна подходящая семья, она будет гораздо счастливее в домашних условиях.
«Дворнягам, конечно, легче адаптироваться к условиям приюта, но приют, какой бы хороший он ни был, — это все равно детдом. Такой теплоты, как в семье, мы не можем дать всем. Мы, конечно, общаемся, они кушают, но у каждой собаки должна быть семья».
Приют поддерживает связь с теми, кто забрал животных, и это одно из условий при передаче питомцев. Всем владельцам предоставляется пожизненное бесплатное медицинское сопровождение. Если забирают щенка, его стерилизуют и прививают перед отдачей.
На территории приюта постоянно находятся люди: сам основатель, уборщики, есть охранник и иногда приезжают волонтеры.
Однако рабочих рук все равно не хватает, и не удается справиться со всеми задачами. По словам Романа, на данный момент в приюте работают только он и врач клиники Анастасия Сергеевна, а также два волонтера, которые приезжают раз в неделю.
Необходимо достроить дополнительные ряды вольеров и обустроить территорию приюта, но сделать это пока невозможно из-за нехватки рук. Роман отмечает, что собакам не хватает ласки и общения, так как они все хотят внимания от людей. Работники приюта просто не успевают уделить каждому животному достаточно времени: «Мы зовем людей, не нужно ничего делать, просто приезжайте и гладьте собак весь день».
Кошки находятся только в ветклинике, на длительном содержании. Все они были найдены на улице в тяжелом состоянии. Сейчас приют ищет для них хозяев.
Помощь приюту требуется в разных формах: кормом, донатами, волонтерской помощью. Акцент делается на донаты, потому что часто люди предлагают помочь кормить собак, но покупают корм по высокой цене. При этом приют закупает корм оптом и по более низким ценам, что позволяет экономить.
Кроме того, помощь может быть оказана в виде субботников или материалов для улучшения условий приюта. Роман подчеркивает, что любая помощь важна, но самое главное — это человеческое участие. Даже простой репост постов приюта может существенно помочь в привлечении внимания и поддержки.
Также Роман рассказал, что часто сталкивается с ситуацией, когда люди звонят, сообщая о найденных брошенных или сбитых животных, и требуют немедленного вмешательства. Однако, когда он не может сразу приехать или у него нет свободных мест, некоторые начинают сомневаться в подлинности приюта и называют его «фейковым». Именно поэтому Роман всегда приглашает людей приехать в приют и увидеть все своими глазами, чтобы убедиться в его реальности и нуждах.
Роман признает, что его подталкивает вперед понимание, насколько несовершенна система защиты животных в стране. Законы о жестоком обращении часто не работают или же вносятся поправки, которые лишь ужесточают меры в отношении бездомных животных. Он подчеркивает: бездомные животные не появляются из ниоткуда — это, как правило, выброшенные питомцы. Люди редко стерилизуют своих собак, не считают нужным тратить на это деньги или время.
«Радует, конечно, то, что спасаем жизни. Радуют просто собаки. Когда находишь смертельно больную или истощенную собаку и потом видишь, как она выздоравливает, ты понимаешь, что не зря проживаешь жизнь».
«Это не просто работа, это моя жизнь»
Анастасия Темченко, ветеринар клиники ДОС, в профессии уже более десяти лет, в ветклинике работает уже второй год. Окончила ветеринарный факультет университета, набиралась опыта в разных клиниках города. Впоследствии начала сотрудничать с Романом.
По словам Анастасии, развивать клинику — дело непростое, особенно из-за ее отдаленного расположения. Найти сотрудников — настоящая проблема. Основная причина в том, что ветеринарные специалисты учатся и живут в городе, и им невыгодно ежедневно ездить за город. В итоге максимум, кого удается привлечь, — это студенты на подработку в летний период.
Сама Анастасия живет в Алматы, но ежедневно приезжает в клинику, и все процедуры — от осмотров и лечения до наблюдений — ложатся на её плечи. К сожалению, в ветеринарной части ей никто не помогает — она работает одна. Особенно остро ощущается нехватка хирурга.
Анастасия подчеркивает, что в приюте ежедневно необходимо осматривать каждого питомца — ведь в таких условиях может случиться все что угодно: драки, укусы, паразиты. Кроме этого, нужно следить за чистотой, а персонала критически не хватает.
По словам Анастасии, что в идеале щенков вообще не должно быть в приюте — все собаки должны быть стерилизованы. Однако из-за отсутствия финансовых возможностей и регулярного подкидывания новых животных это не всегда удается сделать. Кроме того, были случаи, когда недобросовестные ветеринары проводили неполные операции, оставляя часть репродуктивных органов.
По словам врача, из вирусных заболеваний у них только сезонный вольерный кашель, характерный для мест с большим скоплением собак. Смертность в приюте тоже есть — в основном от старости, онкологии и драк между животными.
У самой Анастасии дома живут две собаки и четыре кота.
«Я лечу даже самых безнадежных. Когда кто-то из коллег мог бы сказать: "Зачем мучить, давай усыпим", я иду до конца. Мы реабилитируем, лечим, боремся — до победного. И если пациент выздоравливает, это невероятно греет душу», — делится врач.
По ек словам, она старается спасти каждого — даже самого старого, даже того, кто не ходит или не видит.
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