Как в Алматы реставрируют редкие книги и рукописи

В 2023 году в Алматы на базе Ғылым Ордасы открылся Центр реставрации и консервации редких книг и рукописей.
Журналисты «Власти» посетили лабораторию центра и рассказывают о процессе реставрации редких книг и о том, с какими трудностями столкнулись специалисты при создании первой подобной лаборатории в Казахстане.
Создать лабораторию с нуля
Мы спускаемся в подвал Ғылым Ордасы. В самом здании с 2023 года проводится реконструкция, которую скоро должны завершить.
«Наше оборудование очень шумное и ему лучше находиться в подвале», – объясняет Динмухамед Абдраханов, главный научный сотрудник Центра.
Небольшая лаборатория разделена на несколько зон: обучения, научно-исследовательскую, зону листовой реставрации, химико-биологическую, переплетную и фотофиксации. В каждой из них установлено специальное оборудование, необходимое для работы с книгами: тиски, вакуумный стол, световые планшеты и столы, прессы и другие аппараты. На рабочих поверхностях разложены старые, пожелтевшие от времени книги, разобранные на части.
Сотрудники Центра сейчас занимаются реставрацией книг из фондов Центральной научной библиотеки, Музея редких книг, а также музеев природы, археологии и истории казахстанской науки.
По словам Абдраханова, в Центральной научной библиотеке хранится около 5–6 миллионов книг. Так как это один из крупнейших фондов, значительная часть изданий требует обработки и реставрации.
Кроме того, люди со всей страны приносят в Музей редких книг литературу из частных коллекций.
За два года работы Центр отреставрировал 130 редких изданий.
«На начальном этапе мы занимались запуском. Только с этого года работа идет более-менее систематизировано. Любая лаборатория, создающаяся с нуля, должна быть готова к вызовам. В начале нам даже банально канцелярских товаров не хватало — ластиков, карандашей», – вспоминает Абдраханов.
В начале министерство науки и высшего образования выделило 500 млн тенге – эти деньги ушли на покупку оборудования и на минимальную часть расходных материалов. Сейчас Центр закупает их на средства организации Ғылым Ордасы. Но речь идет о небольших деньгах и Центр всегда ищет новые инвестиции.
«Когда мы закупались, в основном делали акцент на самое необходимое оборудование и материалы. А вот эти нюансы потом всплыли, например, мы хотим использовать вакуумный стол и обнаружили, что мы пропустили холитекс (это полиэфирный материал для промывки, который впитывает загрязнения и легко очищается после использования). Сейчас все докупаем и работа идет», — рассказывает главный научный сотрудник центра.
Этапы работы
Реставрация каждой книги проходит в несколько этапов. Разработан специальный чек-лист, по которому оценивают состояние книги. В зависимости от этого книги делятся на три категории реставрации: лёгкую, среднюю и сложную. Сроки восстановления зависят от степени повреждения — некоторые издания можно привести в порядок за неделю, а на другие уходит до года.
«Есть экспонаты, которые не требуют разборки блока. Там буквально небольшие повреждения надо поклеить, отрисовать, сделать механическую чистку и возвращать на консервацию. А сложные — это в основном рукописи, там необходима многоэтапная промывка», – объясняет Абдраханов.
Сейчас он реставрирует рукописный Коран XVIII века, который в Музей редких книг принес житель Алматы. Абдраханов признается, что боялся браться за книгу из-за сложности и только после всевозможных консультации начал консервационный ремонт:
Перед реставрацией любая книга проходит несколько этапов подготовки, среди них: визуальный осмотр — определяются повреждения и общее состояние, делаются фотографии книги до реставрации. Оформляется реставрационный паспорт — составляется документ с данными о книге и задачей, которая стоит перед специалистами.
После того, как сформулирована задача, начинается работа по восстановлению. В первую очередь издание обеспыливают — проводят сухую очистку книги от пыли и грязи в специально оборудованной зоне, с использованием кистей разного размера. Для очистки от плесени используется специальный пылесос с фильтрами.
Специалист Центра Акерке Омирбек демонстрирует нам как это работает:
«Сначала кладем книгу в вакуум. Начинаем вручную чистить с наружней части книги. Сейчас вакуум не включен, просто от него идет громкий звук. Потом приступаем к внутренней части книги. Труднодоступные места достаем с помощью тонких кисточек. Очищаем каждую страницу», — объясняет она.
Динмухаммед Абдраханов добавляет, что кроме этого есть еще вакуумные пакеты — в них помещают книги с биологическими повреждениями. Книги в бескислородной среде находятся две недели — за это время плесень и другие вредители погибают.
Затем наступает этап разборки книги, если этого требует её состояние — реставраторы отсоединяют внутренний книжный блок от переплёта. Потом блок разбирается сначала по тетрадям, а при необходимости — и по отдельным листам. Также удаляются старые клеевые слои.
Если необходимо, бумагу промывают в специальной ванне, что помогает удалить загрязнения, снизить кислотность и остановить разрушение материала.
«Наливаем горячую воду в зависимости от толщины книги. Оставляем в горячей воде на 1-1,5 часа. Если книга уже была отреставрирована раньше, то мы удаляем старые вставки бумаги, которые были приклеены — они иногда отрываются сами», – объясняет процесс Акерке Омирбек.
Есть два типа клея: обратимый и необратимый. Специалисты стараются использовать только обратимый клей, так как если в будущем потребуется повторная реставрация, то такой клей при промывке легко отойдет, и книгу можно будет восстановить снова.
«У нас были книги, в которых использовались необратимые клеи, они жёсткие и порой их сложно удалить. В таких случаях приходится использовать метиллцеллюлозу и другие химические вещества, что является нежелательным и усложняет процесс», – объясняет Абдраханов.
После промывки книги помещают в сушилку. Что хорошо — бумажки для высушивания можно использовать повторно. Они впитывают всю грязь, и после множества процедур их меняют.
«Кладём высушенную бумагу на сетку, чтобы она не прилипала. Она лежит там около дня. На следующий день мы помещаем её в пресс, потому что в сушилке она может немного согнуться», — рассказывает Омирбек.
Когда листы полностью высыхают, начинается детальная реставрация. В зависимости от повреждений применяется два метода: сухой — для лёгких повреждений, где укрепляются листы утюжками и клеем, и влажный — для более сложных повреждений, — разорванные участки соединяются на световом столе, восстанавливаются утраты и укрепляется бумага.
В день нашего посещения Центра сборник сочинений французского писателя Вольтера как раз находился на световом столе, где укрепляли листы.
«Эта книга хорошо сохранилась. Без света иногда не увидишь мелкие разрывы, их можно заметить только при просвете, — рассказывает плюсы данного аппарата научный сотрудник химик-микробиолог Аяз Елемесов. — При реставрации есть риск повредить текст с обратной стороны или где-то на обратной стороне текст больше, чем на торцевой стороне и есть риск, что его нечаянно могут обрезать. А тут все такие нюансы исключаются».
В это время Акерке Омирбек занималась ручным укреплением поврежденных листов - для этого используются тонкая чайная, японская или же реставрационная бумага. Это сухой метод техники.
По ее словам, обычно с внешними листами работать легко. Их сильно не проклеивают, только немного укрепляют по краям с помощью чайной бумаги. А вот сильно поврежденные листы требуют особого подхода — для них используют специальную реставрационную бумагу, которую подбирают под цвет и толщину оригинальной. Но при сборке книги важно, чтобы обе стороны были одинаковыми. Если использовать слишком много реставрационной бумаги, она может выступать за край.
«Нужно всё чувствовать руками: бумага не должна быть слишком толстой и сильно отличаться по цвету», – говорит она.
Динмухаммед Абдраханов отмечает, что одна из основных проблем в реставрации книг в Казахстане состоит в том, у нас не производятся материалы для реставрации. Например, необходимую бумагу привозят из России.
Отреставрированные листы идут под пресс. И мы переходим в другую комнату, где много разного оборудования. Омирбек показывает нам одно из них:
«Это тиски для фиксации. Они применяются при выравнивании корешка книги, а также во время прошивки и выравнивания краёв. Так как страницы у книги тонкие, при работе они могут смещаться. А с помощью таких специальных тисков удаётся удерживать всё ровно и аккуратно», – воодушевленно рассказывает она.
После пресса блоки книг фальцуют и готовят к шитью. Научный сотрудник и реставратор Иван Костин сейчас шьет книгу «Карта заселяемых районов за Уралом».
«Здесь 12 больших карт, все были порваны, мы их отреставрировали, и теперь превращаем в книгу. Сейчас я ее шью и потом мы для нее сделаем новый твердый переплет, до этого она была в бумажной обложке, а в твердом переплете будет храниться долго», – рассказал Костин.
Если у книги сохранился исторический переплет, то его обязательно сохраняют. Если издание без переплета или он был сделан самими библиотекарями, то есть не несет никакую историческую ценность, его заменяют на новый.
После всей этих процедур реставраторы фотографируют получившуюся работу и книгу вместе с реставрационным паспортом и снимками возвращают обратно в фонд.
«У нас используется много оборудования и мастер не стоит без дела — у него всегда в работе находится несколько книг на разных стадиях готовности. Я сейчас шью одну книгу, а другая стоит в прессе», – говорит Костин.
Одно из деревянных устройств Центра было сделано Костиным вручную в мастерской - это универсальный многофункциональный пресс.
«У нас цель – объединиться и создать реставрационный совет»
Иван Костин учился на реставратора в России пять лет и имеет более 20 лет опыта в этой области. Он приехал в Казахстан, чтобы провести обучение для сотрудников Центра реставрации книг, и остался здесь. По его словам, его привлекло то, что центр был создан с нуля и перед ним возникало много интересных задач.
В самом начале в Центре работали только он и главный научный сотрудник Динмухамед Абдраханов, после к ним присоединились еще трое специалистов. Сейчас в Центре работают пять сотрудников, включая Абдраханова и Костина.
«В Казахстане нет специалистов по реставрации книг. У нас нет специальности «реставратор», классификации даже нет и учебных заведений, которые бы готовили таких специалистов. Сейчас в крупных учреждениях, в Национальной библиотеке, да и у нас не хватает реставраторов», – говорит Абдраханов.
По его расчетам, если работать при нынешнем составе, то для полной реставрации книг фонда Ғылым Ордасы потребуется как минимум 50 лет.
Абдраханов признается, что у него самого нет реставрационного образования, но поскольку он раньше заведовал Музеем редких книг, занимался кодикологией - изучением рукописных книг, он все равно пересекался с реставрацией и проходил обучение в центре рукописи.
Центр нехватку кадров пытается решить, приглашая сотрудников из других отделов, которые проявляют интерес к реставрации: «Мы проводим обучение, и если у них есть способности и желание, они продолжают заниматься реставрацией и работать в этой области». Так три месяца назад сюда попала Акерке Омирбек из отдела автоматизации и цифровизации.
Для подготовки большего числа специалистов Центр заключил 10 меморандумов с различными организациями. Один из них предусматривает обучение сотрудников Централизованной библиотечной системы города Алматы реставрационным навыкам. Однако, по словам Коскина, одного обучения недостаточно — необходима регулярная практика, поэтому центр открыт для проведения стажировок и практики на своей базе.
Абдраханов также предлагает начать подготовку специалистов на базе колледжа и затем выйти на университеты. По его словам, в стране нет единого стандарта по реставрации книг, на который можно было бы опереться. Поэтому в следующем году планируется запуск научно-исследовательского проекта по систематизации знаний в области реставрации.
Цель проекта — на основе полученных научных результатов разработать стандарты и методологии реставрации, которые можно будет представить правительству.
«В Казахстане используются разные методы: есть российская школа, где-то применяется иранская. Если в России европейские стандарты, то у нас помимо них есть книги, выполненные в традиционных китайских, японских, корейских стилях. Есть рукописи на персидском языке, которые писались в Коканде с соблюдением иранской традиции рукописи. У нас смесь востока, запада, юга и нам надо у всех брать самые необходимые навыки», – считает он.
Абдраханов также делится ещё одной важной целью — создать единый реставрационный совет в Казахстане. По его словам, это необходимо для того, чтобы специалисты из разных организаций могли поддерживать контакты, обсуждать возникающие проблемы и совместно находить решения.
«По отдельности мы не сможем решить проблему реставрации всех книг», — считает он.
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