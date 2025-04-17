Как в Алматы реставрируют редкие книги и рукописи

Динмухаммед Абдраханов добавляет, что кроме этого есть еще вакуумные пакеты — в них помещают книги с биологическими повреждениями. Книги в бескислородной среде находятся две недели — за это время плесень и другие вредители погибают.

Затем наступает этап разборки книги, если этого требует её состояние — реставраторы отсоединяют внутренний книжный блок от переплёта. Потом блок разбирается сначала по тетрадям, а при необходимости — и по отдельным листам. Также удаляются старые клеевые слои.

Если необходимо, бумагу промывают в специальной ванне, что помогает удалить загрязнения, снизить кислотность и остановить разрушение материала.

«Наливаем горячую воду в зависимости от толщины книги. Оставляем в горячей воде на 1-1,5 часа. Если книга уже была отреставрирована раньше, то мы удаляем старые вставки бумаги, которые были приклеены — они иногда отрываются сами», – объясняет процесс Акерке Омирбек.

Есть два типа клея: обратимый и необратимый. Специалисты стараются использовать только обратимый клей, так как если в будущем потребуется повторная реставрация, то такой клей при промывке легко отойдет, и книгу можно будет восстановить снова.

«У нас были книги, в которых использовались необратимые клеи, они жёсткие и порой их сложно удалить. В таких случаях приходится использовать метиллцеллюлозу и другие химические вещества, что является нежелательным и усложняет процесс», – объясняет Абдраханов.