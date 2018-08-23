Внутри. Библиотека первого президента

Следующее направление – аналитическое. В «Назарбаев центре» работают более 20 экспертов международного уровня, которые еженедельно вырабатывают отчеты и рекомендации для Акорды по всем направлениям, начиная от социального, заканчивая национальной безопасности. Все документы передаются под грифом «секретно».

Еще одно направление – образовательно-просветительское. Ежегодно с 12 сентября здесь начинается учебный процесс. Еженедельно в столицу из регионов приезжают около 50 лучших студентов и выпускников школ на трехдневные экскурсии и семинары. В этом году темой обучения выбрана «Рыхани Жангыру». В целом же по словам Рахимжанова, ежедневно «Назарбаев центр» посещают 600-800 человек, в редких случаях – 300.