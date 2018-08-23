Внутри. Библиотека первого президента

Vласть продолжает рубрику, с помощью которой мы хотим показать как выглядят внутри многие известные здания, которые не все люди могут посетить и увидеть своими глазами. Сегодня предлагаем рассмотреть поближе библиотеку первого президента – Елбасы.
Библиотека первого президента – Елбасы, или, как его называют в народе «Глаз» или «Фара», является уникальным объектом. Его строительство было завершено в марте 2013 года. Автор проекта известный британский архитектор Норман Фостер, который также работал над Хан-Шатыром и Пирамидой. Общая площадь здания – более 30 тысяч квадратных метров. Строение представляет собой огромное око, устремленное в небо, состоящее из солнечных батарей, которые частично питают энергией здание.
Библиотека — многофункциональный комплекс, объединенный названием «Назарбаев центр», который функционирует по пяти направлениям. Первое – музейное. Это отдельное здание – первая резиденция президента, расположенная на правом берегу. Там находятся основное хранилище и фонды. Кроме того, с прошлого года здесь стали практиковать выездные фондовые выставки, куда вошли около 1000 экспонатов, включая ордена, которые были присуждены Нурсултану Назарбаеву. Эту выставку под усиленной охраной возят по всему Казахстану и выставляют в музеях.
«Каждый из экспонатов имеет большую ценность, как материальную, так и историческую. Например, орден хризантемы за большое антиядерное движение – высшая награда Великобритании», - говорит заместитель директора библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов.
Второе направление – архивное. Здесь находится порядка 140 тысяч документов, практически все они уже оцифрованы. Также в специальном помещении хранятся фото и видеоматериалы — выдерживается определенная температура – 15-17 градусов по Цельсию при влажности 50-55. Простым посетителям попасть в архив невозможно, нужен специальный доступ.
Следующее направление – аналитическое. В «Назарбаев центре» работают более 20 экспертов международного уровня, которые еженедельно вырабатывают отчеты и рекомендации для Акорды по всем направлениям, начиная от социального, заканчивая национальной безопасности. Все документы передаются под грифом «секретно».
Еще одно направление – образовательно-просветительское. Ежегодно с 12 сентября здесь начинается учебный процесс. Еженедельно в столицу из регионов приезжают около 50 лучших студентов и выпускников школ на трехдневные экскурсии и семинары. В этом году темой обучения выбрана «Рыхани Жангыру». В целом же по словам Рахимжанова, ежедневно «Назарбаев центр» посещают 600-800 человек, в редких случаях – 300.
И последнее направление – библиотечное. Попасть в этот зал также может не каждый посетитель, так как здесь собрано около 28 тысяч книг – все они из личной библиотеки президента, которую Назарбаев начал собирать еще с 60-х годов прошлого столетия. В этих книгах до сих пор хранятся закладки и пометки, которые делал глава государства. Кроме того, в этом зале находится копия Золотого человека и белоснежный костюм «аксакала всех тюркских народов», который главе государства подарил президент Турции.
Что же могут посмотреть все? Это 15 экспозиций, в том числе «Олимпийское движение». В этом зале можно увидеть в какие годы и как выступала казахстанская сборная на Олимпийских играх. Но самыми ценными экспонатами являются четыре пояса Геннадия Головкина и костюм Дениса Тена, в котором он выиграл бронзовую медаль в Сочи. По словам Рахимжанова, Денис лично передал костюм в музей всего три месяца назад.
Следующая экспозиция – «Лидер, признанный миром», где выставлены фото президента с лидерами других стран, начиная с 1990 года. Правда, здесь далеко не все снимки, а около 200. И третья экспозиция – «Нурсултан Назарбаев – лидер глобального ядерного движения». Она постоянно дополняется.
В целом, для посетителей открыты только три этажа из девяти «Назарбаев центра». С четвертого по шестой находятся рабочие офисы сотрудников, экспертов, руководства, а также фонда первого президента. А вот на 8-9 этаж вообще попасть невозможно — там рабочие кабинеты главы государства, куда он иногда запланировано, а иногда – нет, приезжает поработать.