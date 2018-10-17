Внутри. Институт ядерной физики

На базе института в 2016 году был введен в эксплуатацию Центр ядерной медицины и биофизики, который состоит и Корпуса производства радиофармпрепаратов и Корпуса радиационной стерилизации.

Институт ядерной физики серийно выпускает два РФП: натрия пертехнетат (99mTc) и натрия йодид (131I) и поставляет их в отделения радионуклидной диагностики. Поставки за пределы Казахстана, в том числе в Японию, ИЯФ сможет осуществлять после получения в этом году международного сертификата GMP (Good Manufacturing Practice).