Внутри. Институт ядерной физики

Vласть побывала на одном из трех оставшихся в работе исследовательских реакторов, доставшихся Казахстану после развала Советского Союза - РГП «Институт ядерной физики» Министерства энергетики РК (РГП ИЯФ).
Институт ядерной физики находится на территории небольшого поселка Алатау, который строился вместе с институтом в 25 километрах от Алматы. ИЯФ создан на базе Физико-технического института АН КазССР 25 июля 1957 года. Инициаторами создания ИЯФ выступили три академика - Каныш Сатпаев, Игорь Курчатов и Жабага Такибаев.
Сегодня на территории института находится модернизированный реактор, который в 2016 году был переведен на топливо с использованием низкообогащённого урана, десятки лабораторий, циклотрон (устройство для ускорения энергии движения ядерных частиц) и ускорители. В советское время ИЯФ занимался исследованиями нейтронной физики. Основное направление работы ИЯФ сегодня – производство радиоизотопов и радиофармпрепаратов.
На базе института в 2016 году был введен в эксплуатацию Центр ядерной медицины и биофизики, который состоит и Корпуса производства радиофармпрепаратов и Корпуса радиационной стерилизации.
Институт ядерной физики серийно выпускает два РФП: натрия пертехнетат (99mTc) и натрия йодид (131I) и поставляет их в отделения радионуклидной диагностики. Поставки за пределы Казахстана, в том числе в Японию, ИЯФ сможет осуществлять после получения в этом году международного сертификата GMP (Good Manufacturing Practice).
«Первые два изотопа, которые мы возили в режиме отработки, это золото и иридий. Хотим эти поставки перевести в коммерческий контракт. Это будут медицинские изотопы с небольшой активностью. Следующий этап этого сотрудничества - промышленные изотопы», - говорит директор Института ядерной физики Ергазы Кенжин.
По его словам, для начала экспорта изотопов японской Chiyoda Technol Corporation необходимо завершить исследования и до конца этого года пройти сертификацию.
Радифармпрепараты (РФП) – это лекарственные средства, применяемые в ядерной медицине для диагностики и лечения многих заболеваний, в первую очередь онкологических. РФП содержат радиоактивные вещества, которые называются радиоизотопами. В зависимости от вида РФП они накапливаются в различных органах и частях тела, в том числе и в пораженных раковыми клетками. РФП распадаются в период от нескольких часов до нескольких дней. При этом содержание радиоактивных веществ в организме практически сводится к нулю, и они выводятся из организма, не причиняя вред.
При радионуклидной диагностике пациенту внутривенно вводится РФП, который распределяется по органам и тканям, в том числе попадает в патологический очаг. Затем человека помещают в специальный сканирующий аппарат, который позволяет получить изображение с пораженными участками в организме. РНД определяет степень активности раковых клеток и распространенность процесса, помогает оценить правильность выбранной схемы лечения и вовремя выявить возможные рецидивы болезни. Благодаря РНД злокачественные новообразования удается обнаружить в самой ранней стадии развития, что уменьшает возможную смертность от рака и значительно сокращает количество рецидивов у больных.
«Медицинские изотопы в основном используются для диагностики онкологических заболеваний. Промышленные изотопы, которые мы предполагаем поставлять, используются для неразрушающего контроля сводных соединений элементов оборудования, которое используется в нефтегазовой сфере, в трубопроводах», - сказал заведующий лабораторией проблем безопасности атомной энергии ИЯФ Асет Шаймерденов.
На территории Казахстана находится один из крупных в мире бывший Семипалатинский испытательный полигон, недалеко от которого работают два небольших реактора. Кроме того, на западе страны тоже есть два бывших полигона, которые закрыты много лет назад.
В Казахстане функционируют всего 6 отделений радионуклидной диагностики: больница медицинского центра УДП РК и Корпоративный фонд University Medical Center в Астане, онкологический центр «Сункар», НИИ кардиологии и внутренних болезней и НИИ онкологии и радиологии в Алматы, также Региональный онкологический диспансер города Семей. А вот радионуклидная терапия (РНТ) в стране отсутствует.