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17 октября 2018
Мария Гордеева

Внутри. Институт ядерной физики

Один из трех работающих исследовательских реакторов, доставшихся Казахстану после развала Советского Союза

Внутри. Институт ядерной физики

Vласть побывала на одном из трех оставшихся в работе исследовательских реакторов, доставшихся Казахстану после развала Советского Союза - РГП «Институт ядерной физики» Министерства энергетики РК (РГП ИЯФ).

Институт ядерной физики находится на территории небольшого поселка Алатау, который строился вместе с институтом в 25 километрах от Алматы. ИЯФ создан на базе Физико-технического института АН КазССР 25 июля 1957 года. Инициаторами создания ИЯФ выступили три академика - Каныш Сатпаев, Игорь Курчатов и Жабага Такибаев.

Сегодня на территории института находится модернизированный реактор, который в 2016 году был переведен на топливо с использованием низкообогащённого урана, десятки лабораторий, циклотрон (устройство для ускорения энергии движения ядерных частиц) и ускорители. В советское время ИЯФ занимался исследованиями нейтронной физики. Основное направление работы ИЯФ сегодня – производство радиоизотопов и радиофармпрепаратов.

На базе института в 2016 году был введен в эксплуатацию Центр ядерной медицины и биофизики, который состоит и Корпуса производства радиофармпрепаратов и Корпуса радиационной стерилизации.

Институт ядерной физики серийно выпускает два РФП: натрия пертехнетат (99mTc) и натрия йодид (131I) и поставляет их в отделения радионуклидной диагностики. Поставки за пределы Казахстана, в том числе в Японию, ИЯФ сможет осуществлять после получения в этом году международного сертификата GMP (Good Manufacturing Practice).

«Первые два изотопа, которые мы возили в режиме отработки, это золото и иридий. Хотим эти поставки перевести в коммерческий контракт. Это будут медицинские изотопы с небольшой активностью. Следующий этап этого сотрудничества - промышленные изотопы», - говорит директор Института ядерной физики Ергазы Кенжин.

По его словам, для начала экспорта изотопов японской Chiyoda Technol Corporation необходимо завершить исследования и до конца этого года пройти сертификацию.

Радифармпрепараты (РФП) – это лекарственные средства, применяемые в ядерной медицине для диагностики и лечения многих заболеваний, в первую очередь онкологических. РФП содержат радиоактивные вещества, которые называются радиоизотопами. В зависимости от вида РФП они накапливаются в различных органах и частях тела, в том числе и в пораженных раковыми клетками. РФП распадаются в период от нескольких часов до нескольких дней. При этом содержание радиоактивных веществ в организме практически сводится к нулю, и они выводятся из организма, не причиняя вред.

При радионуклидной диагностике пациенту внутривенно вводится РФП, который распределяется по органам и тканям, в том числе попадает в патологический очаг. Затем человека помещают в специальный сканирующий аппарат, который позволяет получить изображение с пораженными участками в организме. РНД определяет степень активности раковых клеток и распространенность процесса, помогает оценить правильность выбранной схемы лечения и вовремя выявить возможные рецидивы болезни. Благодаря РНД злокачественные новообразования удается обнаружить в самой ранней стадии развития, что уменьшает возможную смертность от рака и значительно сокращает количество рецидивов у больных.

«Медицинские изотопы в основном используются для диагностики онкологических заболеваний. Промышленные изотопы, которые мы предполагаем поставлять, используются для неразрушающего контроля сводных соединений элементов оборудования, которое используется в нефтегазовой сфере, в трубопроводах», - сказал заведующий лабораторией проблем безопасности атомной энергии ИЯФ Асет Шаймерденов.

Управления реактором и обслуживающий персонал на смене.

На территории Казахстана находится один из крупных в мире бывший Семипалатинский испытательный полигон, недалеко от которого работают два небольших реактора. Кроме того, на западе страны тоже есть два бывших полигона, которые закрыты много лет назад.

В Казахстане функционируют всего 6 отделений радионуклидной диагностики: больница медицинского центра УДП РК и Корпоративный фонд University Medical Center в Астане, онкологический центр «Сункар», НИИ кардиологии и внутренних болезней и НИИ онкологии и радиологии в Алматы, также Региональный онкологический диспансер города Семей. А вот радионуклидная терапия (РНТ) в стране отсутствует.

Зал управления реактором.

Реактор

Ядерщики между собой называют это «пульс реактора».

Курилка для работников реактора.

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