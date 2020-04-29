Как выглядит обновленный Ботанический сад

У северного входа (со стороны Тимирязева) имеется касса с электронной системой билетирования, сувенирный магазин, магазин растений, туалеты, кафе, в котором будут подаваться напитки и круасаны.

«Первоначально проект был другим, он предполагал снос одного дерева, поэтому его пришлось переделать, и строительство обошлось чуть дороже, из-за этого павильон получился двухуровневым», — объяснил Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова, иллюстрируя на этом примере приверженность к максимальному сохранению растений. Кроме того, для Фонда было важно использовать экологичные и современные материалы.