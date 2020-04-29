Как выглядит обновленный Ботанический сад

15 июня должна завершиться масштабная реконструкция Ботанического сада в Алматы, на которую Фонд Булата Утемуратова потратил $15 млн. Показываем, что ждет горожан и гостей города после снятия карантина и открытия сада для посещений.
Ботанический сад в Алматы был заложен еще в 1932 году. Реконструкция началась два года назад и должна завершиться в середине июня. Теперь у Ботанического сада три входа: северный — со стороны улицы Тимирязева, западный – со стороны Атакента, южный — с проспекта аль-Фараби.
У северного входа (со стороны Тимирязева) имеется касса с электронной системой билетирования, сувенирный магазин, магазин растений, туалеты, кафе, в котором будут подаваться напитки и круасаны.
«Первоначально проект был другим, он предполагал снос одного дерева, поэтому его пришлось переделать, и строительство обошлось чуть дороже, из-за этого павильон получился двухуровневым», — объяснил Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова, иллюстрируя на этом примере приверженность к максимальному сохранению растений. Кроме того, для Фонда было важно использовать экологичные и современные материалы.
И если войдете в сад с этого входа, то увидите северный портер — водоем и новый сухой фонтан. По бокам высажены деревья сакуры, которые отцвели, пока горожане находятся в карантине.
Кроме того, по бокам партера установили две деревянные перголы, которые украсят плетистые розы. В водоемах скоро появятся водные растения, правда, из-за карантина пока точно неизвестно, когда они поступят.
«Этот партер (северный со стороны Тимирязева – прим. автора) планировался в 1955 году и тогда в план входила аллея сирени. Этот стиль был сохранен при реконструкции», — рассказала директор Института ботаники и фитоинтродукции Гульнар Ситпаева.
Если уйти от центрального входа чуть вправо, то здесь есть остатки старой аллеи сирени, заложенной в 60-е годы. По словам Ситпаевой, эта аллея, как и коллекция сирени, будет восстановлена: «У нас порядка 120 сортов сирени, сейчас заведем 13 сортов, ожидаем получить новые сорта из Франции».
Еще на одной аллее высадили 12 сортов магнолии, которая уже отцветает.
Здесь восстановили несколько водоемов, заброшенных еще в 80-е годы, теперь рядом с ними сделаны общественные пространства. На берегу одного из водоемов высадили Бонсай.
На территории сада сделали новую навигацию и мобильное приложение для Android и iOS, которое можно использовать как информационный гид по растениям.
Новый, западный вход в Ботанический сад сделан со стороны Атакента, ближе к улице Утепова.
«Это было самое свободное место от коллекций растений на территории сада, — объясняет выбор места Берик Есалиев, менеджер проекта реконструкции Ботанического сада, Фонда Булата Утемуратова. — Здесь был сухостой, мы убрали его и сделали вход. Кроме того, мы нашли чертежи 1955 года, тогда предполагался вход со стороны выставочного центра, что мы и сделали».
Самой большой проблемой Ботанического сада всегда был полив, чтобы решить ее, прорубили две артезианские скважины мощностью 40 кубометров в час каждая, протянули водозабор из реки Керенкулак, что протекает на южной стороне проспекта аль-Фараби, эта вода пройдет по новой 13-километровой арычной системе. Сейчас из сада вывозят сухостой, к этому фонд привлек 50 рабочих.
В саду создали систему орошения, установили 1500 фонарей, 250 скамеек, 130 камер видеонаблюдения, обновили 50 тысяч квадратных метров дорог, высадили 1300 новых деревьев и 40 тысяч кустарников. Многие растения были привезены из европейских питомников.
Отремонтировали и старый туалет, в нем теперь есть комната для матери и ребенка. Кроме того, все туалеты (а их 4 - плюс те, что в входных группах), сделаны с учетом потребностей маломобильных гостей.
Еще одна новая, южная входная группа находится со стороны проспекта аль-Фараби. К ней пришлось прокладывать дорогу. В этом небольшом здании будет кафе с видом на небольшой пруд, туалеты, касса.
Площадь южного партера составляет 4,8 га, прежде на этом месте находился пустырь. Во время реконструкции сюда завезли 300 камазов чернозема. Здесь сделали несколько прудов и продолжат высаживать деревья.
Рядом с одним из прудов установили перголу из лиственницы протяженностью 118 метров. Возможно, по ней пустят виноград.
В Ботаническом саду выложили 13 тысяч кв. метров новых экологичных дорожек.
«Они сделаны по немецкой технологии. Слоями укладывается щебень, утрамбовывается. Эту дорожку нужно поливать, укатывать, поливать, укатывать. Ее необходимо обновлять раз в 7-10 лет. Вода проходит сквозь, не остаётся на поверхности. Стоила она не дороже, чем асфальт», — рассказывает Берик Есалиев.
Главный вопрос, который теперь возникает: как всё это будет поддерживаться дальше.
«Республиканский бюджет одобрил нам хорошую сумму для содержания. В прошлом году финансирование со стороны республиканского бюджета составило 290 млн, в этом — 711 млн. Они распределяются на четыре ботсада – в столице, Джезказгане, в Баканасе и Алматы. Алматинский Ботсад забирает около 60% финансирования», — рассказала Гульнар Ситпаева.
В Фонде Булата Утемуратова сейчас разрабатывают план, сколько помощи нужно саду до тех пор, пока он не станет самостоятельным. Кроме того, еще не реконструирована старая оранжерея. Сейчас этот вопрос тоже обсуждается: фонд взялся за разработку проектно-сметной документации.
В целом же основные работы должны завершиться к 15 июня, но точной даты, когда сад откроется, пока никто не называет. Но уже можно сказать, что входной билет будет стоить 500 тенге для взрослых и 300 - для студентов. Сад будет открыт с 9 утра и до 9 вечера, сейчас обсуждается вопрос работы до 10 вечера в летнее время. Ежегодно Ботанический сад посещают около 10 тысяч человек, и здесь надеются, что после реконструкции посетителей станет больше в четыре раза. Ведь кроме реконструкции будут и различные мероприятия, например, мастер-классы.
«Теперь можно сказать, что наш Ботанический сад стал мирового уровня», — говорит Гульнар Ситпаева.