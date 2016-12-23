Доступно о доступном: Как устроена жилищная программа «Нурлы Жол»?

Программа экономического развития «Нурлы Жол» была презентована во время послания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в ноябре 2014 года. По словам главы государства, строительство новой инфраструктуры в рамках неё поможет консолидировать все регионы страны и создать общий экономический рынок. Одним из ключевых направлений «Нурлы Жол» является строительство жилья и требуемых для него коммуникаций. На эти цели холдинг «Байтерек» получил 251,2 млрд тенге – более трети предусмотренных программой средств. За счет них к 2020 году «Байтерек» намерен ввести 1,4 млн. квадратных метров арендного и кредитного жилья, что равно 29 тыс. новых квартир. 1 400 000 кв. м жилья = 29 тысяч новых квартир к 2020 году Это поможет Казахстану повысить уровень урбанизации до 70% с нынешних 55%. Одновременно с этим холдинг будет развивать коммунальную инфраструктуру. По планам «Байтерека» к 2019 году Казахстан должен занять 57 место в рейтинге Всемирного экономического форума по качеству базовой инфраструктуры. Важность этих задач и цифр на первый взгляд кажется относительной. Однако вопрос жилья остается одним из самых острых для казахстанцев. Только на начало 2016 года его дефицит по оценкам экспертов составлял от 23 до 25 млн. квадратных метров. При этом демографы ожидают увеличения населения до 19 млн. человек к 2020 году, что лишь увеличит потребность в строительстве жилья.

После двукратного падения цен на недвижимость многие казахстанцы стали интересоваться возможностью её приобретения. Часть населения понимает, что сейчас, вероятно, один из лучших моментов для совершения таких покупок. Рост экономики, который может начаться уже в 2017 году, будет подталкивать к росту и стоимость жилья. Однако из-за последних экономических потрясений финансовые возможности людей стали более скромными. Традиционными способами приобретения жилья всегда были накопление и приобретение в кредит. В условиях стагнирующих зарплат и общей экономической неопределенности самым логичным вариантом кажется продолжать постепенное накопление – ставки по ипотеке, достигающие 16-20%, не сильно мотивируют брать её. Однако с валютными колебаниями, инфляцией и изменчивостью цен на недвижимость сложно прогнозировать сроки, к которым наберется нужная сумма. Но с началом реализации «Нурлы Жол» появилась и третья возможность – получение жилья по госпрограммам. Казахстанцы могут получить доступное жилье сразу по нескольким направлениям, каждое из которых реализует определенная государственная структура: «Жилстройсбербанк», ФНБ «Самрук Казына», «Казахстанская Ипотечная Компания» и «Байтерек девелопмент». Жилье по линии «Казахстанской Ипотечной Компании» и «Байтерек девелопмент» - социальное и предназначено для тех, кто встал в очередь на его получение в акимате. Претендовать на него могут многодетные и неполные семьи; семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов; дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; оралманы; государственные служащие; военнослужащие; работники бюджетных организаций; инвалиды 1 и 2 группы. Для них эта программа работает следующим образом: если человек подтверждает свою платежеспособность, то операторы программы заключают с ним 20-летний договор аренды, по окончанию которого квартира становится его собственностью. Для тех, кто не может подтвердить платежеспособность, операторы предлагают арендовать квартиру без выкупа в течение 10 лет с возможностью дальнейшего продления. Арендные ставки на такое жилье колеблются от 923 до 1120 тенге в зависимости от региона. Плата за аренду 2-комнатной квартиры в 50 кв. м. в городах с самой дорогой недвижимостью – Алматы и Астане – составляют порядка 56 тыс. тенге в месяц.

Тем же, кто не относится к социально уязвимым категориям граждан, доступны программы «Жилстройсбербанка». Покупателями кредитного жилья по ним могут стать все граждане страны, открывшие депозит в банке. У «Жилстройсбербанка» есть две специализированные программы: «Жилье для всех категорий граждан» и «Жилье для молодых семей». Привлекательность их в том, что они предлагают ставки на 5-15% ниже рыночных. Во-вторых, они позволяют вкладчикам приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Строительством этого жилья занимается госструктура «Байтерек девелопмент» или частные подрядчики, которые согласовывают количество заявок с местными акиматами. «Жилстройсбербанк», в свою очередь, собирает заявки среди вкладчиков и распределяет построенные квартиры на конкурсной основе. Как скоро вкладчик сможет купить недвижимость, зависит от соответствия нескольким критериям, но главный из них – количество баллов, которое складывается из срока и суммы депозита. Vласть объясняет: как взять жилье по госпрограмме? Vласть объясняет: как взять жилье по госпрограмме? Тем, кто подходит под условия программ «Жилстройсбербанка», необходимо посетить один из его филиалов и открыть специальный депозит. Затем вы будете пополнять его, пока размер вклада не достигнет гарантированного уровня, который требуется для получения займа. После этого вы можете подать заявку на участие в программе в самом банке.

Если вы нашли для себя выгодными финансовые условия этих программ, но сомневаетесь в качестве возводимых домов из-за коррупции в строительном секторе, то беспокойство может быть лишним. В конце сентября управляющий директор холдинга «Байтерек» Каирбек Ускенбаев заявлял, что холдинг проявляет нулевую терпимость ко всем коррупционным правонарушениям. Топ-менеджер холдинга заверил, что для более эффективного и прозрачного сотрудничества со строительными компаниями в «Байтереке» собираются полностью исключить в нем влияние человеческого фактора. Весь процесс, начиная от выбора застройщика до сдачи готовых квартир, будет автоматизирован. Заявки для участия, акты выполненных работ и другие документы отныне любой желающий сможет увидеть на специально созданном ресурсе. Если же вы остерегаетесь участвовать в госпрограммах из-за рисков остаться без денег и жилья, то и это напрасно. В октябре этого года в Казахстане начали действовать новые механизмы защиты граждан, участвующих в программах долевого строительства. Интересы дольщиков теперь находятся под защитой Фонда гарантирования жилищного строительства. Сейчас в законодательстве закреплены три способа организации долевого строительства: через гарантирование долевых вкладов; проектное финансирование банком второго уровня; возведение «каркаса» жилого здания за счет собственных средств застройщика. Первый способ предусматривает схему, когда застройщик создает уполномоченную компанию, в уставной капитал которой вносит земельный участок, проектно-сметную документацию, деньги или незавершенный строительный проект. Затем в обязательном порядке заключается договор гарантии между Фондом гарантирования, застройщиком и уполномоченной компанией. Только после этого разрешается привлекать деньги дольщиков. Но даже если застройщик не выполнит обязательства по строительству жилого здания, Фонд гарантирования жилищного строительства при Национальном управляющем холдинге «Байтерек» гарантирует завершение строительства и передачу дольщикам квартир. Застройщиков обязали оплачивать взносы в фонд в размере 2-6% от проектной стоимости, которые и помогут завершить все начатые работы. При этом вопреки опасениям покупателей, на стоимости жилья размер этого взноса не отразится. О том, что программа функционирует, свидетельствуют результаты прошлого года – за это время в эксплуатацию были сданы более семи тысяч квартир. Одну из них получила семья Камшат Кадировой из Алматы, которая ждала этой возможности 20 лет. Восемь лет назад, будучи работником бюджетной организации, она встала в очередь на социальное жилье. Но долгое время очередь все никак до них не доходила.

Когда началась программа «Нурлы Жол», дело сдвинулось с мертвой точки. После подачи документов каждые полгода Камшат ходила в акимат на прием к начальнику департамента жилья. В момент подачи они были на месте 2013 в списке на получение квартиры, но уже через некоторое время оказались на 74 месте и заселились 1 августа 2015 года. Сначала её семья думала отказаться от квартиры по причине больших расходов, однако позже они пришли к выводу, что будут отдавать те же деньги за аренду чужой квартиры. Через 5 лет у Камшат с супругом получат возможность выкупить квартиру. Сейчас же они ежемесячно платят от 100 до 110 тыс. тенге за её аренду. Квартиры получали семьи не только из крупных городов, но и из регионов. В мае 2016 года трехкомнатную квартиру получила семья кызылординца Бейбита Киянбекова, которая была построена по программе развития регионов, реализуемой АО «ИО Казахстанская ипотечная компания». Стоимость его квартиры составила 12 млн. тенге, которую он может постепенно погашать в течение 20 лет.

«Мы раньше снимали квартиры, по 40 тысяч тенге в месяц, за двухкомнатную, в хрущевке. Это считайте, деньги на ветер. Мы переезжали с квартиры на квартиру 6 лет. Первоначально я слышал, что это фальшь. Потом сам убедился, что это прозрачно. Мы пришли в акимат, сдали заявление, в нем написали, сколько детей, семейный бюджет. И дальше заявление идет на согласование. Это происходит быстро. У меня вышло 27 дней. Затем мне выдали направление в КИК (АО «ИО Казахстанская ипотечная компания» - V). Я прошел, мою заявку одобрили, и буквально за месяц я получил ключи», - рассказывал он корреспонденту Vласти. История ожидания многодетной семьи музыкантов Мухамбета и Актоты Ешмухановых также закончилась благополучно. Долгое время они жили в арендованных квартирах, и с каждой сменой квартиры детям приходилось заново адаптироваться в новых школах. В 2010 году семья подала документы на получение квартиры по программе «Нурлы Жол» и спустя шесть лет получила квартиру, рядом с которой расположена вся необходимая социальная инфраструктура – детские сады и школы.

Во время аренды они сталкивались с массой неудобств, главное из которых – нежелание арендодателей сдавать квартиры семьям с детьми. Поэтому они были вынуждены арендовать частные дома, содержание которых требовало от семьи больших расходов. Сегодня семья Ешмухановых ежемесячно платит за четырехкомнатную квартиру 98 тыс. тенге. Её размер стал для них большим сюрпризом – обычно по госпрограммам выдается 2-х и 3-х комнатное жилье. Единственным поводом сомневаться в целесообразности этой покупки может стать будущий ремонт. Однако Vласть совместтно с НУХ «Байтерек» проанализировала рынок стройматериалов и подсчитала примерную стоимость ремонта в двухкомнатной квартире, площадью 67 квадратных метров. Это средняя квадратура жилья, которое можно получить по госпрограммам.