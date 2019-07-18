Деньги / Экономика
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18 июля 2019
Подготовила Юна Коростелёва, фото Spot.uz

Как скоро Узбекистан станет конкурентом Казахстана за инвестиции в регионе?

Отвечает профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев

Как скоро Узбекистан станет конкурентом Казахстана за инвестиции в регионе?

Vласть подготовила десятки вопросов про самые разные сферы жизни в Казахстане – от бизнеса до науки, от общественных процессов до театрального дела - и адресует их профессионалам.

После прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева эксперты немедленно заговорили о том, что сосед Казахстана вскоре перетянет на себя роль экономического лидера региона. Рынок Узбекистана больше (в стране живет больше 33 млн. человек), страна богата ресурсами и при либерализации экономики станет интересна инвесторам. Спустя почти два года можно констатировать, что процесс либерализации Узбекистана проходит не так быстро, но страна действительно становится более открытой и мировые игроки относятся к ней с интересом. На вопрос о том, как скоро Узбекистан станет реальным конкурентом Казахстана за инвестиции в регионе, отвечает профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев.

Узбекистан, безусловно, уже является конкурентом Казахстана за инвестиции в регионе. Однако есть два важных вопроса, которые требуют разрешения.

Первый вопрос в том, в каких инвестиционных сегментах эта конкуренция существует. Инвестиции - это не просто деньги, которые хотят вложить в экономику какой-либо страны. Они тесно связаны с определенными экономическими сегментами. Например, инвестиции, которые идут в нефтяной сектор какой-либо страны, могут перетекать в инвестиции похожего сектора.

Сегодня Узбекистан сам готов вкладываться в Центральную Азию, потому что есть сегменты, которые пересекаются. Это, например, развитие инфраструктурных объектов, вложение в производственные мощности, вложения в сельское хозяйство, несмотря на то, что оно имеет несколько другую структуру, нежели в Казахстане. Конкуренция в этих секторах всегда была и есть.

Но если мы возьмем вложения в нефтяной сектор, то очевидно, что здесь Узбекистан и Казахстан - не конкуренты. Причем конкуренции нет в силу того, что нефтяной сектор в Узбекистане крайне ограничен.

Второй вопрос - помимо сегментов, есть определенные условия ведения бизнеса в тех или иных странах. То есть, если сейчас в Узбекистане условия для бизнеса относительно упрощаются, то конкуренция с Казахстаном из года в год будет нарастать.

Каким образом эта конкуренция повлияет на Казахстан? Все просто - инвестиций в определенные сегменты будет поступать в разы меньше.

Нужен грамотный экономический анализ, который покажет, насколько данные сегменты для Казахстана значимы и насколько внешние поступления в эти сегменты будут ограничиваться. Соответственно, чтобы узнать последствия, нужно проводить серьезные расчеты.

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