Как скоро Узбекистан станет конкурентом Казахстана за инвестиции в регионе?

Узбекистан, безусловно, уже является конкурентом Казахстана за инвестиции в регионе. Однако есть два важных вопроса, которые требуют разрешения.

Первый вопрос в том, в каких инвестиционных сегментах эта конкуренция существует. Инвестиции - это не просто деньги, которые хотят вложить в экономику какой-либо страны. Они тесно связаны с определенными экономическими сегментами. Например, инвестиции, которые идут в нефтяной сектор какой-либо страны, могут перетекать в инвестиции похожего сектора.

Сегодня Узбекистан сам готов вкладываться в Центральную Азию, потому что есть сегменты, которые пересекаются. Это, например, развитие инфраструктурных объектов, вложение в производственные мощности, вложения в сельское хозяйство, несмотря на то, что оно имеет несколько другую структуру, нежели в Казахстане. Конкуренция в этих секторах всегда была и есть.

Но если мы возьмем вложения в нефтяной сектор, то очевидно, что здесь Узбекистан и Казахстан - не конкуренты. Причем конкуренции нет в силу того, что нефтяной сектор в Узбекистане крайне ограничен.

Второй вопрос - помимо сегментов, есть определенные условия ведения бизнеса в тех или иных странах. То есть, если сейчас в Узбекистане условия для бизнеса относительно упрощаются, то конкуренция с Казахстаном из года в год будет нарастать.