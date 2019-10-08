Почему Китай активно инвестирует в Казахстан?

Vласть подготовила десятки вопросов про самые разные сферы жизни в Казахстане – от бизнеса до науки, от общественных процессов до театрального дела - и адресует их профессионалам.
Китай входит в пятерку ведущих иностранных инвесторов для Казахстана, но не является главным из них. Последняя цифра объема китайских инвестиций за годы независимости, озвученная президентом Касым-Жомартом Токаевым в начале сентября – $20 млрд. И власти Казахстана заинтересованы в росте этих инвестиций, даже несмотря на неоднозначную реакцию части общества на китайское присутствие в экономике. На вопрос о том, почему Китай инвестирует в Казахстан, отвечает экономист Касымхан Каппаров.
На самом деле нельзя однозначно сказать, что Китай активно инвестирует в Казахстан. Во-первых, слово «инвестиции» подразумевает, что китайская компания несет определенные риски в Казахстане. В основном китайские инвестиции в Казахстан привлекаются на уровне правительств по межгосударственным соглашениям, с участием государственных компаний, или же с участием крупных казахстанских компаний. В случае с госкомпаниями большую часть рисков на себя берет государство.
Другой аспект – не все деньги, которые приходят из Китая в Казахстан, являются инвестициями в чистом виде, потому что значительная часть из них приходит в виде торговых кредитов и займов, которые выдаются в виде оборудования или финансирования. Они имеют возвратную природу и, например, строительство ЛРТ в столице – это в чистом виде займ, который нужно вернуть. Здесь гарантом выступает государство.
Я бы скорее сказал, что у нас есть определенные договоренности на уровне правительств о предоставлении китайских кредитов под определенные проекты, но при этом инвестиций от частных компаний и частных бизнесменов из Китая у нас все еще не так уж и много.
Еще один важный момент – те же торговые кредиты из Китая, выдаются в основном для отраслей, которые интересны китайской экономике. Это либо строительство инфраструктуры, например, в рамках программы «Один пояс, один путь», или же для добычи и вывоза минеральных ресурсов из Казахстана в Китай, например, металлов или нефти.
В этом плане можно говорить о том, что китайский интерес очень сфокусирован на Казахстане, но это не интерес китайского частного бизнеса.
Так как мы находимся географически очень близко к Китаю, очень логично, что он инвестирует сюда для того, чтобы иметь дополнительную сырьевую базу, то есть минеральные ресурсы, которые необходимы экономике Китая для ее роста. Это их первичный интерес.
Мы видим, что Китай аккумулирует все больше резервов – они, с одной стороны, проводят глобальную политику по покупке минеральных ресурсов, с другой – работу по обеспечению доступа для китайских товаров на глобальных рынках. Отчасти для этого и строилась дорога Западный Китай - Западная Европа.
Для правительства Казахстана интерес заключается в том, что, кроме Китая, на текущий момент в регионе нет активных инвесторов. США и Европа инвестировали в 1990-х, когда для этого были возможности и интересные проекты. В России, так как она находится под санкциями, недостаточно собственного капитала для своей экономики. Получается, что в Центральной Азии и, в частности, в Казахстане, единственным активным игроком на инвестиционном поле является Китай.
На данный момент рабочая сила в Казахстане чуть дешевле, чем в Китае, но производительность намного ниже, поэтому, по моему мнению, перенос китайских заводов к нам не имеет экономической целесообразности, потому что пока что дешевле перенести эти заводы в Бангладеш или Индонезию.
Если в Казахстане будет очень дешевая или квалифицированная рабочая сила, тогда, возможно, здесь будут китайские заводы. В любом случае – это зависит от ситуации в Казахстане, а не от ситуации в Китае.
Китаю неважно, в какой стране поставить заводы, ему важно, чтобы была дешевая рабочая сила и высокая производительность труда.
У наших отношений с Китаем есть два уровня. На межгосударственном уровне у нас очень тесные отношения, Казахстан приобрел статус стратегического партнера Китая - проходят постоянные встречи руководства стран. На уровне же частного бизнеса и населения очень мало контактов. Визовый вопрос решен достаточно жёстко – получить визу в Казахстан для китайских туристов и бизнесменов очень проблематично. Поэтому они инвестируют и отдыхают в других странах.