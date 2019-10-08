Почему Китай активно инвестирует в Казахстан?

На самом деле нельзя однозначно сказать, что Китай активно инвестирует в Казахстан. Во-первых, слово «инвестиции» подразумевает, что китайская компания несет определенные риски в Казахстане. В основном китайские инвестиции в Казахстан привлекаются на уровне правительств по межгосударственным соглашениям, с участием государственных компаний, или же с участием крупных казахстанских компаний. В случае с госкомпаниями большую часть рисков на себя берет государство.

Другой аспект – не все деньги, которые приходят из Китая в Казахстан, являются инвестициями в чистом виде, потому что значительная часть из них приходит в виде торговых кредитов и займов, которые выдаются в виде оборудования или финансирования. Они имеют возвратную природу и, например, строительство ЛРТ в столице – это в чистом виде займ, который нужно вернуть. Здесь гарантом выступает государство.

Я бы скорее сказал, что у нас есть определенные договоренности на уровне правительств о предоставлении китайских кредитов под определенные проекты, но при этом инвестиций от частных компаний и частных бизнесменов из Китая у нас все еще не так уж и много.

Еще один важный момент – те же торговые кредиты из Китая, выдаются в основном для отраслей, которые интересны китайской экономике. Это либо строительство инфраструктуры, например, в рамках программы «Один пояс, один путь», или же для добычи и вывоза минеральных ресурсов из Казахстана в Китай, например, металлов или нефти.

В этом плане можно говорить о том, что китайский интерес очень сфокусирован на Казахстане, но это не интерес китайского частного бизнеса.