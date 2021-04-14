Неподконтрольный госдолг

Государственный долг − это не всегда плохо. Его увеличение оправдано до тех пор, пока государство обладает фискальной устойчивостью, а темпы роста экономики опережают темпы роста долга. Но всегда есть долговой предел, после которого состояние государственных финансов становится хрупким. В странах Европы такой лимит установлен на уровне 60% от ВВП. В Казахстане предел государственного долга однозначно не зафиксирован. Но в «Концепции новой бюджетной политики» было определено, что «Государственный долг в 2020 году не должен превысить 27% к ВВП». Однако, срок действия концепции истек в 2020 году, а государственный долг на начало 2021 года составил 29% к ВВП страны.

Его уровень в номинальном выражении до настоящего момента считался невысоким и достаточно стабильным. Устойчивость государственного долга заключается в способности государства выполнить все долговые обязательства, не прибегая к дополнительной финансовой помощи. Факторами, влияющими на устойчивость государственного долга, являются удельный вес долга в иностранной валюте и стабильность национальной валюты. Долг (в большей степени внешний) можно накапливать в условиях, когда цены на нефть идут вверх, экономика − растет, Нацфонд − не проедается, а ненефтяной дефицит − снижается. Однако события показали, что правительство страны не в силах контролировать цены на энергоресурсы, и тем более не в силах предсказать такие факторы, как пандемия и всеобщий спад мировой экономики.

Всемирный банк отмечает, что существующий уровень долга Казахстана приемлем в условиях высоких цен на нефть и снижении ненефтяного дефицита. Если первое условие нам неподконтрольно, то второе не было достигнуто в том числе из-за пандемии 2020 года. Всемирный банк отмечает, что стране необходимо пересмотреть политику в отношении госдолга в сторону обеспечения большей устойчивости государственных финансов. Для этого необходимо более прозрачное и тщательное управление государственным долгом, особенно его внешней частью.

Как сегодня выглядит процесс управления госдолгом

По поручению администрации президента координация управления долгом была закреплена за министерством национальной экономики. Однако если министерство финансов имеет раздел о государственном долге на своем сайте, а Национальный банк публикует отчеты о платежном балансе и внешнем долге на ежегодной основе, то министерство национальной экономики не публикует отдельного анализа и информации о состоянии госдолга. Таким образом вопросы единой координации управления государственным долгом сохраняют свою актуальность.

На сегодняшний день принципы управления государственным долгом разнесены по целому ряду документов. Они содержатся в прогнозе социально-экономического развития, концепции управления национальным фондом, концепции новой бюджетной политики (завершила свое действие в 2020 году), бюджетном кодексе и стратегическом плане министерства финансов. Однако разрозненность, недостаточная прозрачность информации и противоречивые формулировки в этих документах, касающиеся пределов государственного долга, не позволяют говорить о наличии у правительства четкой политики управления госдолгом.

Например, концепция управления национальным фондом вводит ограничение по объему внешнего долга правительства (с учетом внешнего гарантированного государством долга) и внешнего долга квазигосударственного сектора, согласно которому они не должны превышать размер валютных активов Национального фонда. Прогноз социально-экономического развития устанавливает верхние пределы государственного и квазигосударственного долга, которые в совокупности не должны превышать 60% к ВВП. Стратегический план министерства финансов использует два показателя как: лимит долговой нагрузки на бюджет 15% (отношение затрат на обслуживание и погашение долга к доходам бюджета) и предел размера государственного долга 50% к ВВП, установленный для стран-членов ЕАЭС.

Расходы на обслуживание и погашение госдолга к доходам республиканского бюджета, в%, 2015-2020 годы