Обрабатывающая промышленность − новый драйвер экономического роста?

Исторически развитые страны фиксировали схожие тенденции, когда экономическое развитие переходило из низкорентабельных секторов в более рентабельные, на этапе первоначального подъема экономики.

Согласно экономической теории, трансформация деловой активности происходит в результате изменения предпочтений потребителей и расширения возможностей хозяйственной системы страны. Развитие экономики подразумевает в первую очередь прирост уровня доходов населения, вследствие чего потребительские предпочтения смещаются в сторону более дорогостоящих товаров. Соответственно, поэтапный рост объемов промпроизводства Казахстана подразумевает развитие экономики в правильном для нее направлении.

Cтатистика Казахстана также демонстрирует ускорение процесса диверсификации экономики. В 2020 году, в результате существенного снижения экономической активности на глобальном рынке, спрос на нефть и нефтепродукты значительно снизился, что привело к резкому падению стоимости сырья. Так как экономика Казахстана в значительной степени сфокусирована на экспорте нефтепродуктов, вместе со стагнацией большинства отраслей экономики ожидался значительный спад ВДС промышленности.

В 2020 году ВДС горнодобывающей промышленности действительно упал на 14.3% (год к году). Однако ВДС обрабатывающего сектора вырос на 15.8%. Благодаря обработке, вместо предполагаемого значительного спада промышленности, ее ВДС удержался на прежнем уровне и слегка снизился на 0.3%. Используя годовой дефлятор (среднее изменение цен) на уровне каждого сектора страны, вывод в пользу обрабатывающего сектора остается прежним. Реальный ВДС обрабатывающего сектора в 2020 году вырос на 10.8%, а показатель для горнодобывающей составил 1.4%. Таким образом положительная динамика двух драйверов промышленности привела к реальному росту последней на 5,1%.

Впервые за всю историю развития промышленности Казахстана ВДС обрабатывающего сектора превысил ВДС горнодобывающего.

Статистика производства обрабатывающей промышленности за 2020 год

