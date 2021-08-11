Обрабатывающая промышленность − новый драйвер экономического роста?

Каиржан Алдабергенов, аналитик Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan), специально для Vласти
Валовый Внутренний Продукт (ВВП) Казахстана за последние 6 лет достиг максимального значения в 70,6 трлн тенге (3,8 млн. тенге на душу населения). Основными драйверами роста среди товаров, согласно статистике, являлись горнодобывающая и обрабатывающая промышленность. В 2020 году валовая добавленная стоимость (ВДС) данных секторов составила 8,6 и 9,2 трлн тенге, соответственно. Промышленность набирает обороты из года в год, что в целом сигнализирует о здоровом развитии экономики страны. Несмотря на то, что в обществе распространено мнение о стагнации хозяйственной системы Казахстана, статистика говорит об обратном.
Валовая добавленная стоимость (ВДС) товаров, триллион тенге, 2015-2020
Исторически развитые страны фиксировали схожие тенденции, когда экономическое развитие переходило из низкорентабельных секторов в более рентабельные, на этапе первоначального подъема экономики.
Согласно экономической теории, трансформация деловой активности происходит в результате изменения предпочтений потребителей и расширения возможностей хозяйственной системы страны. Развитие экономики подразумевает в первую очередь прирост уровня доходов населения, вследствие чего потребительские предпочтения смещаются в сторону более дорогостоящих товаров. Соответственно, поэтапный рост объемов промпроизводства Казахстана подразумевает развитие экономики в правильном для нее направлении.
Cтатистика Казахстана также демонстрирует ускорение процесса диверсификации экономики. В 2020 году, в результате существенного снижения экономической активности на глобальном рынке, спрос на нефть и нефтепродукты значительно снизился, что привело к резкому падению стоимости сырья. Так как экономика Казахстана в значительной степени сфокусирована на экспорте нефтепродуктов, вместе со стагнацией большинства отраслей экономики ожидался значительный спад ВДС промышленности.
В 2020 году ВДС горнодобывающей промышленности действительно упал на 14.3% (год к году). Однако ВДС обрабатывающего сектора вырос на 15.8%. Благодаря обработке, вместо предполагаемого значительного спада промышленности, ее ВДС удержался на прежнем уровне и слегка снизился на 0.3%. Используя годовой дефлятор (среднее изменение цен) на уровне каждого сектора страны, вывод в пользу обрабатывающего сектора остается прежним. Реальный ВДС обрабатывающего сектора в 2020 году вырос на 10.8%, а показатель для горнодобывающей составил 1.4%. Таким образом положительная динамика двух драйверов промышленности привела к реальному росту последней на 5,1%.
Впервые за всю историю развития промышленности Казахстана ВДС обрабатывающего сектора превысил ВДС горнодобывающего.
Статистика производства обрабатывающей промышленности за 2020 год
В 2020 году наибольшее увеличение производства в обрабатывающей промышленности продемонстрировали табачная и фармацевтическая отрасли. Машиностроение и металлургическая промышленность показали рост в размере 22,8% и 14,4%. Драйверами этих секторов оказались производство дизельных локомотивов и сэндвич-панелей из покрытого стального листа. Сильный спад в 2020 году был замечен в производстве мебели и прочих готовых изделий. Причиной этому послужило снижение производства кухонной мебели и ювелирных изделий. Тем не менее, последние статистические данные указывают не только на естественный крен экономики в сторону обрабатывающего сектора, но и на возрастание уровня диверсификации экономики Казахстана, что обеспечивает стране защиту от непредвиденных внешних шоков.