Депутаты мажилиса: из года в год обсуждаем проблемы госбюджета, но ничего не меняется

Несмотря на то, что нарушений в 2021 году при исполнении республиканского бюджета стало меньше − на 27% или 417 млрд тенге, по сравнению с 570 млрд тенге в 2020 году − проблем еще предостаточно. Председатель счетного комитета Наталья Годунова напомнила: главный финансовый документ планируется так, что «в течение года по непонятным причинам не хватает средств на текущие расходы».

«Это нонсенс, особенно учитывая, что есть бюджет развития − 8% или 1,2 трлн тенге. Мы же не планируем капитальный ремонт квартиры, если нам не хватает денег на оплату коммунальных услуг. За исключением инициатив главы государства это просто некачественное планирование бюджета, работа администратора бюджетных программ и согласие с этим министерства финансов. И потом из Национального фонда государство вынуждено выделять ресурсы на эти текущие расходы. Утверждаем бюджет без глубокой проработки приоритизации расходов, а потом в течение года пятую часть корректируем и перераспределяем. Раздаем бюджетные средства по 50 млн. на разработку ПСД по дорогам для увеличения количества проектов, не думая будут ли они обеспечены финансированием в следующем году», − заявила она.

На 36%, доходы бюджета сформированы за счет средств Национального фонда. Ставки на пополнение казны за счет налогового администрирования не оправдались. Более того, госаудит не смог подтвердить дополнительные поступления, заявленные комитетом госдоходов, за счет улучшения налогового и таможенного администрирования. «Мы смогли подтвердить в 1,8 раза меньше [поступлений], чем было заявлено: 378 из 684 млрд. тенге», − уточнила Годунова.

Как отметила председатель счетного комитета, расходование средств Национального фонда не соответствует «ни утвержденной концепции, ни цикличности развития экономики, ни здравой логике». 64% средств, выделенных из него, правительство направляет на текущие мероприятия − на выплату пенсий, пособий и даже на содержание осужденных. А на микрокредитование за счет средств Нацфонда тратится на 13% больше, чем на аналогичные проекты из республиканского бюджета.

Говоря о нацпроектах, Годунова обратила внимание на то, что они подменили собой госпрограммы и, по сути, мало что изменилось: «Не соблюдается основной принцип проектного управления: разработка нацпроекта в максимально короткие сроки с главенством результата над процессом. Финансирование составило лишь 57% от потребности. То есть, нет необходимых объемов финансирования, а значит нет и морального права спрашивать результаты. Мероприятия до конца не проработаны, нет должной координации центра с регионами. Остается очень длинный период от принятия решения центральными госорганами до того, как это почувствуют люди. Если вообще почувствуют. А бюджетные средства уходят сотнями миллиардов».