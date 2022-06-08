Депутаты мажилиса: из года в год обсуждаем проблемы госбюджета, но ничего не меняется

Ежегодное обсуждение отчетов правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета напоминает бесконечный «день сурка», заявили во время пленарного заседания депутаты мажилиса. На этот раз парламентарии рассмотрели итоги использования средств за 2021 год и пришли к выводу – проблемы одни и те же, ситуация не меняется.
Несмотря на то, что нарушений в 2021 году при исполнении республиканского бюджета стало меньше − на 27% или 417 млрд тенге, по сравнению с 570 млрд тенге в 2020 году − проблем еще предостаточно. Председатель счетного комитета Наталья Годунова напомнила: главный финансовый документ планируется так, что «в течение года по непонятным причинам не хватает средств на текущие расходы».
«Это нонсенс, особенно учитывая, что есть бюджет развития − 8% или 1,2 трлн тенге. Мы же не планируем капитальный ремонт квартиры, если нам не хватает денег на оплату коммунальных услуг. За исключением инициатив главы государства это просто некачественное планирование бюджета, работа администратора бюджетных программ и согласие с этим министерства финансов. И потом из Национального фонда государство вынуждено выделять ресурсы на эти текущие расходы. Утверждаем бюджет без глубокой проработки приоритизации расходов, а потом в течение года пятую часть корректируем и перераспределяем. Раздаем бюджетные средства по 50 млн. на разработку ПСД по дорогам для увеличения количества проектов, не думая будут ли они обеспечены финансированием в следующем году», − заявила она.
На 36%, доходы бюджета сформированы за счет средств Национального фонда. Ставки на пополнение казны за счет налогового администрирования не оправдались. Более того, госаудит не смог подтвердить дополнительные поступления, заявленные комитетом госдоходов, за счет улучшения налогового и таможенного администрирования. «Мы смогли подтвердить в 1,8 раза меньше [поступлений], чем было заявлено: 378 из 684 млрд. тенге», − уточнила Годунова.
Как отметила председатель счетного комитета, расходование средств Национального фонда не соответствует «ни утвержденной концепции, ни цикличности развития экономики, ни здравой логике». 64% средств, выделенных из него, правительство направляет на текущие мероприятия − на выплату пенсий, пособий и даже на содержание осужденных. А на микрокредитование за счет средств Нацфонда тратится на 13% больше, чем на аналогичные проекты из республиканского бюджета.
Говоря о нацпроектах, Годунова обратила внимание на то, что они подменили собой госпрограммы и, по сути, мало что изменилось: «Не соблюдается основной принцип проектного управления: разработка нацпроекта в максимально короткие сроки с главенством результата над процессом. Финансирование составило лишь 57% от потребности. То есть, нет необходимых объемов финансирования, а значит нет и морального права спрашивать результаты. Мероприятия до конца не проработаны, нет должной координации центра с регионами. Остается очень длинный период от принятия решения центральными госорганами до того, как это почувствуют люди. Если вообще почувствуют. А бюджетные средства уходят сотнями миллиардов».
Председатель счетного комитета рассказала и о слабой эффективности инструментов господдержки; увеличении доли населения, которое нуждается в поддержке государства; о качественных вопросах к приватизации; а также убытках и долгах квазигоссектора.
«Долги только крупных холдингов превысили 21% к ВВП. Дивиденды незначительные − 16% от общего дохода, при поручении главы государства в 70%. Только по системообразующим компаниям фонда «Самрук-Казына» оценочно недополучено порядка 0,5 трлн тенге», − сказала Годунова.
Лидер фракции «Народная партия Казахстана» Айкын Конуров назвал ущербной финансово-экономическую модель, заложенную ранее в республиканский бюджет. И назвал рискованной ориентацию на благоприятную ситуацию на внешних рынках сырья.
«В отчете указано: экономика вышла на траекторию устойчивого роста. Но мы считаем, что рост ВВП на 4% является всего лишь базовым показателем прогноза социально-экономического развития, который не ощущается на благополучии простых людей. Считаем, что важными и более информативными индикаторами являются реальные доходы населения, состояние несырьевого сектора, образования и научно-технологической сферы», − заявил он.
Конуров заявил о фактическом снижении благосостояния граждан. Самый тревожный показатель − когда почти 50% доходов домохозяйств расходуются на продукты питания − фактически не изменился. С учетом высоких темпов продовольственной инфляции, по его словам, можно прогнозировать, что граждане Казахстана будут все больше тратить на продукты и экономить на развитии, отдыхе, медуслугах и образовании.
Несмотря на это бюджет выстраивался с постоянным ростом числа статей, не влияющих прямо на повышение уровня жизни, модернизацию отечественной промышленности, раскрытие научно-технологического потенциала. Среди проблем он также назвал отсутствие лаконичных и понятных нацпроектов, проблему с безработицей, и отсутствие реального повышения эффективности фонда «Самрук-Казына».
Руководитель фракции партии «Ак Жол» Азат Перуашев также сделал акцент на двукратном сокращении темпов роста реальных доходов населения в 2021 году, снижении валового выпуска продукции в сельском хозяйстве на 2,5% и росте инфляции.
«Среди субъективных причин такого положения в экономике фракция «Ак жол» усматривает неадекватную базовую ставку Нацбанка и в целом лоббирование Нацбанком интересов банков второго уровня», − подчеркнул он.
По словам Перуашева, в Казахстане усилилась импортозависимость внутреннего рынка, сохраняется высокая зависимость бюджета от нефти. Госдолг и гарантированный государством долг составил $53,7 млрд, превысив лимит к ВВП, установленный концепцией новой бюджетной политики. А расходы Нацфонда превысили поступления.
Депутаты фракции «Ак Жол» считают, что на базе обновленной Конституции и новой реформы необходимо передать парламенту утверждение бюджетов национальных компаний и их дивидендной политики, а также концепции бюджетной политики, включая критерии регулирования внешних заимствований. Наряду с этим все эти процедуры должны стать прозрачными.
Также Перуашев предлагает вернуть норму об утверждении парламентом программы действий вновь назначаемого правительства и требует наделить мажилис проведением парламентских расследований по фактам хищений и коррупции, выявляемых высшей аудиторской палатой.
«Эти и другие инициативы демпартия «Ак Жол» внесет в ходе приведения законодательства в соответствие новой редакции Конституции», − предупредил Перуашев.
«Ежегодное обсуждение отчетов напоминает бесконечный «день сурка». Из года в год мы обсуждаем одни и те же проблемы, но ситуация не меняется», − заявил в свою очередь депутат фракции партии Amanat Аманжан Жамалов.
Он указал на продолжение практики неэффективного планирования. Хотя с 2009 года правительство перешло на трехлетнее планирование, но до сих пор так и не научилось планировать хотя бы на один год. В частности, республиканский бюджет на 2021 год корректировался 9 раз, порядка 19% расходов подверглись пересмотру. Но даже после этого неосвоенными остались 68,8 млрд тенге.
«В прошлом году вместо госпрограмм правительство разработало 10 национальных проектов. Их реализация уже начата. Но ситуация с планированием не улучшилась. Откровенно говоря, госпрограммы и нацпроекты, как их не назови, не стали документами стратегического планирования», − заявил депутат.
Правительство, по мнению Жамалова, продолжает проедать резервы и накапливать долги. Всего лишь 50% расходов покрываются «чистыми доходами», то есть половина бюджета финансируется за счет Нацфонда и займов.
«На сегодня активы Нацфонда составляют $52,5 млрд, а государственный долг превышает $47 млрд. К этой сумме можно прибавить долг квазигоссектора - еще $40 млрд. Итого $87 млрд. Баланс отрицательный. Правительство уже должно больше, чем накоплено в Нацфонде», − подсчитал он.
При этом в 2021 году лимит правительственного долга превышен на 470 млрд тенге. На обслуживание и погашение долга уже тратится 16,5% всех доходов бюджета. В то же время 25 млрд тенге привлеченных займов остались неосвоенными.
Слабой остается и работа по повышению доходов бюджета. Результатов реализации проекта «реформирование системы налогового администрирования», на который было потрачено 3,9 млрд тенге, депутаты не увидели. Нет отдачи и от квазигоссектора, а резерв правительства, подчеркнул Жамалов, затыкает дыры в бюджете.
«Глава государства предложил новую экономическую политику. Фактически правительству сказали что надо делать. И теперь им надо срочно определиться – как это сделать. Поручение президента по диверсификации экономики – это лестница, на которую невозможно взобраться, держа руки в карманах», − резюмировал свое выступление депутат.
Стоит отметить, что представители партии «Ак Жол» были одной из трех фракций, отказавшихся поддерживать отчет правительства об исполнении бюджета при голосовании. По регламенту документ рассмотрит сенат, а решение принимать его или нет депутаты примут на совместном заседании палат парламента.