Мир в ожидании рецессии

В начале июля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева первой из глав международных экономических институтов указала на растущую вероятность рецессии в глобальной экономике. Еще в апреле МВФ прогнозировал снижение роста мирового ВВП до 3,6% − на 2,5% относительно результатов прошлого года. Однако в ближайшие недели и эта оценка должна быть пересмотрена в сторону ухудшения. Всемирный банк и ОЭСР также последовательно снижают свои прогнозы − с более чем 4% до 3%.

Самое сложное положение из числа развитых стран пока у США. В первом квартале 2022 года экономика страны сократилась на 1,6%, а ее дальнейшие перспективы остаются туманными. Агентство Bloomberg оценивает вероятность наступления рецессии в Америке в следующие два года в 75%.

Этот фон сказывается и на состоянии других крупнейших экономик планеты. В первом квартале совокупный ВВП стран G7 сократился на 0,1%, а экономика Еврозоны едва удержалась в положительной зоне, продемонстрировав лишь 0,27% роста. При этом аналитики банка ING убеждены, что в следующем году Европе уже не избежать рецессии.

Опрошенные агентством Bloomberg экономисты полагают, что риск рецессии в Еврозоне нарастает в связи с увеличивающейся вероятностью дефицита природного газа. Трудности, прежде всего, испытает Германия − наиболее уязвимая к сокращению поставок российских энергоносителей страна союза. Помимо этого угрозой является и аномальное повышение цен на сырье: с начала лета стоимость газа достигала рекордных $1900 за тыс. куб. м.

Китай, зависимый от экспорта своих товаров в США, сталкивается не только с международными, но и локальными экономическими проблемами. Шанхай, один из главных деловых центров страны, большую часть весны находился в локдауне. В том числе поэтому рост ВВП страны по итогам года может сократиться до 4,1% − второго худшего результата за последние 30 лет.

Ожидание рецессии по всему миру уже вносит вклад в волатильность цен на сырье. В прошлую среду фьючерсы на нефть марки Brent опускались до $99 за баррель, потеряв почти 10% с начала этой недели и около 30% с марта. При этом они по-прежнему находятся в отрыве от фундаментальных факторов спроса и предложения. Изменение стоимости углеводородов остается почти непредсказуемым из-за войны в Украине и санкций в отношении России. Прогнозы колеблются между аномально высоким уровнем в $380 за баррель (что возможно, если страны G7 договорятся об ограничении стоимости российской нефти, а Россия снизит производство вдвое), и довольно низкой отметкой в $65 за баррель, если спрос на нее упадет в результате мировой рецессии.