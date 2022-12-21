Лесные державы Центральной Азии

В Литве, через которую проходят транзитные потоки «кыргызских» и «казахстанских» товаров в ЕС, таможенники пытаются справиться с резким наплывом подозрительной древесины.

«Отличительные признаки абсолютно неоспоримы», − рассказал OCCRP Вигантас Пайгозинас, заместитель директора литовской таможни. Внутри партий древесины якобы из Центральной Азии «мы находим маркировку на упаковке, дополнительные комплекты документов, которые прямо показывают, что товар прибыл из России или Беларуси».

В середине ноября литовская таможня анонсировала ужесточение контроля за импортом древесины, якобы поступающей из Казахстана или Кыргызстана, чтобы закрыть компаниям возможность обходить санкции. Но Пайгозинас говорит, что поставщики постоянно совершенствуют свои подходы − с каждым разом обход санкций становится все более изощренным.

Таможенная служба Латвии сообщила, что с момента введения санкций Евросоюзом, они остановили провоз трех партий деревянных изделий с подозрительными документами из Казахстана и Кыргызстана, которые пытались пересечь границу со стороны России. Таможенники признали, что проблема усиливается, но при этом отметили, что страну происхождения груза зачастую трудно установить.

«Законодательная основа санкций запрещает лишь импорт древесины из России и Беларуси. Но поводов ограничивать импорт таких товаров из других стран она не дает. Следовательно, в этой ситуации у них нет причин скрывать то, какие товары ввозятся из Казахстана и Кыргызстана, декларируя их под другими таможенными кодами», − объяснили в латвийской таможне.

Безальтернативные поставщики

Саулюс Гирчис стянул заснеженный брезент, закрывающий мешки с древесными гранулами у его склада недалеко от столицы Литвы. На многих из них красовались этикетки кыргызской компании под названием Agro KG.

«Видите? Кыргызстан», − сказал Гирчис, показывая двум репортерам товары во время визита на прошлой неделе. «Они завозят его из Беларуси, но поскольку это запрещено, они делают кыргызские документы. <...> Но мы все понимаем, что Кыргызстан не производит эти гранулы. <...> На гранулах не написано, где они произведены. Вы покупаете [продукцию] у меня, литовского продавца. Если вы хотите, я могу написать «древесные гранулы [Литвы]».