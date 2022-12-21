Лесные державы Центральной Азии

Шарунас Черняускас (Siena/OCCRP), Ольга Ратмирова, Ксения Вязниковцева и Александр Ярошевич (БРЦ), Юлия Даукша (Frontstory.pl)
Когда в ответ на вторжение в Украину Европейский союз запретил импорт древесины из России и Беларуси − двух своих главных поставщиков, − эта мера была призвана лишить их миллиардов евро валютной выручки. Новое расследование Беларусского центра расследований (БЦР), литовского издания Siena и сети партнеров OCCRP, включая Власть, показало, что поставщикам древесины удается обходить эти ограничения. Они используют документы, в которых говорится, что их грузы поступают из Казахстана или Кыргызстана.
Поскольку цены на многие изделия из дерева резко выросли после введения санкций Евросоюза, репортеры обнаружили множество компаний, которые открыто предлагают оформить подставные документы на российскую и беларусскую древесину, чтобы их клиенты могли незаконно продавать ее в Европе.
Согласно документам, Евросоюз нарастил импорт сырья из двух центрально-азиатских республик примерно с €445 тыс. в 2020 и 2021 годах до более чем €30 млн. за десять месяцев 2022 года. Причем основной рост пришелся на период с июня по октябрь этого года. Однако в Казахстане и Кыргызстане мало лесов − деревья покрывают менее 6% их территории. Поэтому оба государства официально ограничивают экспорт древесины.
По данным Евростата, большая часть номинально центрально-азиатской древесины поставляется в Литву, Польшу, Германию, Данию и Латвию. С июня по октябрь в эти пять стран поставлялось 93% всей импортированной Евросоюзом древесины из Казахстана и Кыргызстана.
В Литве, через которую проходят транзитные потоки «кыргызских» и «казахстанских» товаров в ЕС, таможенники пытаются справиться с резким наплывом подозрительной древесины.
«Отличительные признаки абсолютно неоспоримы», − рассказал OCCRP Вигантас Пайгозинас, заместитель директора литовской таможни. Внутри партий древесины якобы из Центральной Азии «мы находим маркировку на упаковке, дополнительные комплекты документов, которые прямо показывают, что товар прибыл из России или Беларуси».
В середине ноября литовская таможня анонсировала ужесточение контроля за импортом древесины, якобы поступающей из Казахстана или Кыргызстана, чтобы закрыть компаниям возможность обходить санкции. Но Пайгозинас говорит, что поставщики постоянно совершенствуют свои подходы − с каждым разом обход санкций становится все более изощренным.
Таможенная служба Латвии сообщила, что с момента введения санкций Евросоюзом, они остановили провоз трех партий деревянных изделий с подозрительными документами из Казахстана и Кыргызстана, которые пытались пересечь границу со стороны России. Таможенники признали, что проблема усиливается, но при этом отметили, что страну происхождения груза зачастую трудно установить.
«Законодательная основа санкций запрещает лишь импорт древесины из России и Беларуси. Но поводов ограничивать импорт таких товаров из других стран она не дает. Следовательно, в этой ситуации у них нет причин скрывать то, какие товары ввозятся из Казахстана и Кыргызстана, декларируя их под другими таможенными кодами», − объяснили в латвийской таможне.
Безальтернативные поставщики
Саулюс Гирчис стянул заснеженный брезент, закрывающий мешки с древесными гранулами у его склада недалеко от столицы Литвы. На многих из них красовались этикетки кыргызской компании под названием Agro KG.
«Видите? Кыргызстан», − сказал Гирчис, показывая двум репортерам товары во время визита на прошлой неделе. «Они завозят его из Беларуси, но поскольку это запрещено, они делают кыргызские документы. <...> Но мы все понимаем, что Кыргызстан не производит эти гранулы. <...> На гранулах не написано, где они произведены. Вы покупаете [продукцию] у меня, литовского продавца. Если вы хотите, я могу написать «древесные гранулы [Литвы]».
Гирчис, местный политик от социал-демократической партии Литвы, раньше продавал пеллеты, сделанные из российской древесины, через компанию Vivalsa, совладельцем которой он является. После введения Евросоюзом санкций, Vivalsa была вынуждена поставлять пеллеты из других стран. Но, судя по всему, не из Кыргызстана, о чем говорится на сайте компании.
«Из России ничего нет, все из Беларуси. Потому что Россия отдалена, это слишком далеко для доставки», − объяснил Гирчис двум репортерам, которые посетили его склад под видом потенциальных клиентов.
До введения ЕС санкций, Беларусь была одним из его крупнейших поставщиков: в 2021 году она продала странам союза продукции из древесины на €1,37 млрд. В первой половине этого года она поставила древесины еще на €630 млн., хотя после вступления в силу санкций в июне весь официальный импорт прекратился.
Объемы импорта российской древесины были еще больше. В 2021 году ЕС импортировал российской древесины на €3,12 млрд. В первой половине 2022 года импорт изделий из древесины оставался стабильным и достиг более €1,4 млрд, прежде чем в июле вступили в силу санкции.
Позднее, когда репортеры связались с Гирчисом по телефону для получения комментариев, он изменил тон, заявив, что гранулы, которые он показывал журналистам, действительно поступили из Центральной Азии, хотя он, кажется, не совсем понял, откуда. Он настаивал на том, что его компания не нарушает санкции.
Произведено в Казахстане и Кыргызстане
Как рассказал Власти собеседник, знакомый с работой таможенной службы Казахстана, казахстанские компании продают древесину, которой у них нет и не может появиться так быстро: «Они заявляют экспортную декларацию, прикладывают сертификат, что они этот товар произвели в Казахстане, а отгрузку затем делают с любого склада в пределах Таможенного союза».
По его словам, казахстанские компании, которые занимаются экспортом, покупают продукцию у Беларуси. Переход права собственности происходит прямо на складе беларусского производителя. Следом в Беларусь из Казахстана привозят пакет экспортных документов, затем на беларусском складе загружается машина, на нее ставят пломбу, после чего она идет на границу.
«На границе у нее на руках товар, документы о его происхождении и экспортная декларация из Казахстана. Еще и машина запломбирована, что означает, что груз с момента пересечения казахстанской границы не вскрывался. После этого все отправляется в Европу», − пояснил собеседник Власти.
Казахстанские компании, продающие древесину в страны ЕС, начали регистрироваться после введения санкций в отношении России. Пиковыми месяцами отгрузки сырья стали для них октябрь и ноябрь, заметил собеседник.
Репортеры OCCRP связались с кыргызской компанией Agro KG, чье название было указано на древесных гранулах бизнесмена Гирчиса, представившись потенциальной компанией-продавцом из Беларуси. Agro KG оказалась одной из четырех фирм, предложивших журналистам изготовить подставные документы, которые позволили бы им обойти санкции и продавать белорусскую древесину в ЕС.
Когда OCCRP связалась с Agro KG и попросила официального комментария, представитель компании стал отрицать свою причастность к импортным операциям.
Суммы и маршруты
По данным Бюро национальной статистики Казахстана, за 9 месяцев 2022 года республика нарастила экспорт древесины, лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий в западные и другие страны на $14,8 млн. При этом наибольший объем поставок ($8,6 млн.) пришелся на страны Евросоюза.
Согласно торговой статистике Евросоюза, большая часть древесины, якобы поступающей туда из Казахстана и Кыргызстана, направляется преимущественно в Литву, Польшу и Германию. Поставки также производятся в Латвию и Данию.
В основном Литва и Польша импортируют из Казахстана фанеру. Но вместе с тем Литва завозит из Казахстана и Кыргызстана значительные объемы топливной древесины, такой как пеллеты и брикеты.
Что касается Германии, то она закупает в Казахстане в основном деревянные поддоны, а в Кыргызстане «прочие изделия из древесины». В Данию же преимущественно импортируются окна, оконные рамы и двери.
Нериюс Мачюлис, главный экономист Swedbank Lithuania, полагает, что Казахстан и Кыргызстан не являются крупными производителями древесины, и потому не могут быть единственными поставщиками всех закупаемых Евросоюзом объемов. Кроме того, они запретили экспорт древесины за несколько месяцев до того, как ЕС ввел санкции против России и Беларуси.
«Очевидно, что растет число стран и посредников, которые оказывают помощь в поиске путей, средств и маршрутов, позволяющих России обходить санкции», − сказал Мачюлис в интервью OCCRP.
Раймондас Куодис, заместитель председателя центрального банка Литвы, убежден, что компании продолжат обходить санкции, пока западные страны не станут наказывать государства, помогающие России и Беларуси в торговле.
В подготовке материала также участвовали Мигле Канчевичюте (Siena), Инес Лиепина (Re:Baltica), Александра Ли (OCCRP), Мариуш Сепиольо (Frontstory.pl), Конрад Шыгель (Frontstory.pl) и Дмитрий Мазоренко (Власть)
Англоязычная версия материала, опубликованная OCCRP