«Комиссия не смотрит на фамилии»

А вам не кажется, что это замкнутый круг, потому что деньги на то, чтобы купить те или иные объекты, если мы говорим о крупных активах, есть только у тех, кто находится в списке Forbes. Государство проводит приватизацию, они их покупают, а потом вы создаете комиссию по демонополизации и начинаете обратно возвращать эти активы.

Я же говорю, что не избежать чрезмерной концентрации, это все делается грамотным структурированием продажи данных активов. Есть разные способы - прямые продажи, разные виды аукционов: английский, голландский, IPO и другие вещи. Это все можно делить определенными лотами, чтобы дать субъектом частного предпринимательства максимальный доступ участвовать в этих процессах. И не все одним лотом, одной большой суммой взять, а мелким дроблением, в кооперации и так далее.

И самое главное - давать возможность приходить в Казахстане зарубежным инвесторам, покупать и конкурировать с нашим большими финансовыми промышленными группами. Поэтому абсолютно верно и то, что это замкнутый круг, но надеемся, третья волна приватизации учтет все риски, в том числе, прошлый опыт. Мы совместно с нашими коллегами будем активно работать, чтобы избежать этих рисков.

Государство говорит, что приватизирует многие объекты. Но насколько это адекватно? Есть незыблемая уверенность, что частники – лучшие менеджеры. Однако мы видим примеры ТЭЦ в Риддере, Экибастузе, а также АрселорМиттал Темиртау, которые показывают, что частники могут управлять еще хуже. Гораздо большая проблема заключается в том, чтобы заставить эту инфраструктуру работать в интересах общества. И движения в эту сторону как раз незаметно, куда больший фокус в определении вектора деятельности нацкомпаний государство делает на выгоде для экономики и бизнесменов. Почему так происходит?

В части тех субъектов, которые вы упомянули, на самом деле вопрос, куда какой товарный рынок взять. Если рынок ТЭЦ, тепловой энергии, надо смотреть шире, вкупе. Если обратить внимание на этот рынок, он очень сильно зарегулирован. Нельзя просто сказать, что там частник неэффективен или эффективен. Я здесь ни в коем случае не защищаю, но система сложная, очень много вопросов. И как эта сфера развивалась, да? Это же не только касалось этих ТЭЦ, это касается ТЭЦ по всему Казахстану.

Я лишь в качестве примера привела два последних случая.

Мне кажется, это - не самый лучший кейс. Есть очень много других примеров, где частники намного эффективнее государства. Но здесь вопрос опять же - государство дает тебе возможность работать на этом рынке, не регулируя каждый твой шаг. Это одни правила игры. А если ты вроде частный, но по факту – полугосударственный – это другой вопрос. В целом, нужно четко разделять разные товарные рынки. В данном случае, к сожалению, случилось, и здесь, мне кажется, нужно выстраивать правильное регулирование уже со стороны всех госорганов. Не только ответственность определенного частного лица, но и других госорганов.

Подождите, но они же получали так или иначе получали субсидии от государства. Тем же ТЭЦ что-то покрывалось по тарифам и так далее.

Тариф на теплоэнергию у нас не поднимался с 2019 года. Сейчас комиссия проверяет, правильно ли исполнялась тарифная смета, уходили ли эти средства за рубеж….

Часть тарифов же покрывалась за счет государства….

Это сейчас проверяется. Ведутся определенные проверочные мероприятия. По итогам работы уже скажут – получали ли они субсидии. Это большой вопрос. И это как раз текущее расследование покажет. Комиссия занимается этим вопросом, и по итогам правоохранительные органы дадут соответствующую правовую оценку.

Потому что из этого вопроса вытекает следующий – действительно ли мы так нуждаемся в повышении тарифов?

Да, абсолютно верно.

Потому что в конечном итоге это все опять скажется на потребителях, на гражданах. Получается, богатые богатеют, бедные – беднеют.

Да. Но давайте не будем забегать вперед. Мы живем в правовом государстве. Как комиссия закончит работу, думаю, итоги обязательно покажут.

Я бы еще хотела затронуть тему деятельности экономической концентрации – слияния и поглощения через АЗРК. Что это такое и для чего это нужно?

На самом деле, это одна из наших основных функций – выдача или не выдача согласия на экономическую концентрацию. Это госуслуга. У нас бизнес всегда что-то покупает, что-то продает, кого-то поглощает. По закону данный субъект обязан получить согласие антимонопольного органа. Это - одна из наших контрольных функций, которая позволяет нам регулировать структуру рынка. Допустим, компания «А» занимает 15% рынка, компания «Б» - 30%. Вроде есть с чем конкурировать и работать, но, если вдруг компания «Б» покупает компанию «А», совокупная ее доля будет свыше 35%, а это уже риски потенциальной монополизации данной компанией всего товарного рынка. Естественно, мы на это смотрим, нам важно, чтобы на тех или иных товарных рынках этого не происходило. И даже если это случается, мы даем свои поведенческие условия, чтобы велся раздельный учет, чтобы ценообразование было прозрачное, отчётность периодическая. Подписывается антимонопольный комплаенс.

Буквально недавно в зарубежной прессе прозвучало, что Facebook запретили покупать стартап в одной отрасли, потому что в будущем это приведет к доминированию на рынке рекламы в определенном сегменте. И здесь идет определенная работа. Что мы делаем со своей стороны? Это достаточно проблемная зона, есть определенные коррупционные риски, потому что идет контакт с бизнесом и так далее. Но мы эту функцию впервые оцифровали в ноябре 2022 года, сегодня можно заявку подавать в онлайн-формате, чтобы лишний раз не обращаться устно в агентство. Мы стремимся к полной прозрачности данной сферы, публиковать все наши действия - кто обращается к нам, сколько сделок мы выдали по годам, почему мы их выдали, как эта процедура проводится, что под этим понимаем. И параллельно ведется законодательная работа. Мы хотим все эти вопросы регламентировать и сказать: «Если ты покупаешь, условно, определенный участок или здание, которое существенно не повлияет на экономическую концентрацию данного товарного рынка, то ты можешь в принципе, не обращаться в агентство». Потому что это и бизнес климат, это и нагрузка.

Поэтому возвращаясь к вопросу, что такое экономическая концентрация, это одна из наших основных функций, которая нам помогает заблаговременно реагировать и превентивно работать на ту или иную сферу экономической деятельности. Как вы говорите, олигархи что-то покупают и так далее. Вот чтобы они не купили какой-то объект тихо-молча, и не создали монополию, они обязаны согласовывать с нами заранее.

А тут не получается история, когда создали компанию, подрядчика, субподрядчика и опять получили монополию?

Эта вся цепочка проверяется, конечные бенефициары, взаимосвязь и так далее. Здесь достаточно досконально все смотрится. Этих рисков нет.

Вы уже затронули тему расследований по компаниям. Заявлялось, что ведутся расследования по Air Astanа, но с ней более-менее понятно уже. Болезненный вопрос – Яндекс.Такси. Почему так долго ведется расследование в отношении них?

Я сам активно пользуюсь Яндексом, до этого пользовался Uber. Как можно подойти в Казахстане к рынку агрегаторов такси? Модель бизнеса, как агрегатора такси совершенно отличается от традиционного такси. Как регулируются традиционные такси: со всеми требованиями к таксопаркам, квалификационные требования к водителям, судимость, не судимость и так далее. На агрегаторов такси распространяется другое регулирование. Мы видим, есть проблема, идут перекосы. Понятно, что инновационная компания, иностранная юрисдикция, да, есть представительство в Казахстане, но мы сейчас говорим про рынок агрегаторов такси. Были попытки зайти на это рынок китайской компанией DiDi. Сейчас появляются другие компании, тоже работают по модели агрегатора. Но мы провели свой анализ рынка, особенно на рынке Алматы и Астаны Яндекс.Такси занимает более 80%. Мы это тщательно анализировали. Здесь мы видим определенные нарушения. Были жалобы со стороны потребителей, водителей, от последних в конце года даже были призывы к митингам. Есть недовольство, поэтому мы обязаны реагировать на этот социальный спрос населения. В законодательном порядке мы данную работу ведем.

Почему так долго ведется расследование?

Здесь вопрос не только к нам. В целом мы говорим, как долго предоставляется информация, насколько достоверно предоставляется информация, есть ли элементы лоббирования, есть ли элементы сокрытия определенных цифр, есть ли моменты судебной практики – тоже вопрос. Это процесс долгий. Но мы настроены решительно, мы хотим довести это до логического завершения. Социальный спрос есть – мы обязаны реагировать.

По другим расследованиям, по Air Astana, мы совместно с генеральной прокуратурой также усматриваем нарушения. Очень много жалоб на ценообразование, жалобы идут на всевозможные задержки. Но наша компетенция останавливается в части ценообразования. К сожалению, на этом рынке, как я ранее отмечал, чрезмерное присутствие государства, так называемый лоукостер FlyArystan работает на этом рынке. Есть частная компания Scat и здесь мы вопросы поднимаем в части системы ценообразования. То есть, классы билетов, динамическое ценообразование, на сколько оно применимо в Казахстане.

Среди системных решений я вижу – поэтапное разгосударствление этого рынка. Большое присутствие группы компаний «Самрук-Казына». И, мне кажется, здесь стоят вопросы разделения, поэтапного IPO. Все-таки сколько лет говорим об этом, обещаем. Поэтому все этого ждём. Есть вопросы и открытого неба. Мы, как потребители об этом тоже спрашиваем. На самом вопрос надо ставить – насколько нам нужен национальный перевозчик? Это тоже вопрос такой, на засыпку.