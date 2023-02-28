Добывающие города Казахстана остаются за бортом зеленой экономики

Мадина Джунусова, старший научный сотрудник Института государственного управления и политики Университета Центральной Азии, специально для Власти



Казахстан активно присоединяется к глобальному движению по декарбонизации, чтобы смягчить негативное влияние изменения климата и достижения устойчивого развития. В 2021 году правительство страны разработало стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года, в которой говорится, что для ее достижения «необходимо будет значительно сократить добычу ископаемого топлива». Однако пока не совсем понятно как страна, экономика которой в значительной степени зависит от добычи углеводородов и других природных ресурсов, сможет достичь снижения выбросов углекислого газа, и как все это повлияет на развитие добывающих регионов и городов.

В доктрине достижения углеродной нейтральности до 2060 года правительство признает, что экономики некоторых регионов и городов зависят от добычи и сжигания угля. Одновременно с этим выдвигается аргумент, что прекращение добычи угля возможно − в пользу этого приводится пример успешной газификации Алматинской области. Тогда как всем известно, что многие малые города и поселки Алматинской области, где преобладает частная застройка, все еще находятся в серьезной зависимости от угля, и время от времени испытывают нехватку этого не всегда качественного топлива. При этом акимы городов Алматинской области, не настолько уверенные в светлом будущем, как национальное правительство, призывают горожан закупаться углем до начала отопительного сезона.

Удивительно то, что о газификации продолжают говорить как о возможном решении, когда уже всем становится понятно, что это дорого как для государства, так и для обычного пользователя, который, помимо прочего, должен заплатить значительную сумму для подключения своего дома к магистральной сети. Отдавать приоритет газификации весьма недальновидно, ведь газ, как и уголь, является исчерпаемым ископаемым источником. Более того, после трагических событий 2022 года, которые начались в Жанаозене с акций протеста против повышения цен на газ, правительству стоит задуматься о влиянии возможного снижения объемов добычи в рамках декарбонизации на добывающие регионы и города Казахстана.

Добывающие города требуют внимания и справедливости

Безусловно, остановка добычи или снижение ее объемов − пусть это будет уголь, газ или другой минеральный ресурс − окажет негативное влияние на развитие добывающих городов Казахстана. Однако это неизбежное будущее ждет все зависимые от ресурсов города, так как любой ископаемый источник сырья исчерпаем. Но и добыча сырья когда-то остановится, как это уже произошло в Текели, Кентау и других постиндустриальных городах Казахстана. Прекращение добычи станет большим экономическим ударом для добывающих городов, которые уже испытывают социальные, экономические и экологические проблемы.