​Стратегия регионального бессилия

После обретения независимости Казахстан пережил масштабное разрушение производственных цепочек и спровоцированный этим отток населения. Почти сразу это привело к серьезному расслоению жителей регионов страны, поскольку теперь они имели разный уровень доходов и состояние социальной инфраструктуры. Особенно уязвимыми в этой ситуации оказались моногорода и сельские округи, промышленные мощности которых в основном не нашли себе место за пределами индустриального пояса СССР.

С годами их положение ухудшала сохранившаяся с советских времен практика перераспределения экономических ресурсов, предполагающая высокую зависимость от центра. Если прежде она позволяла выравнивать уровни жизни в населенных пунктах с разной экономической базой, то из-за капиталистической перестройки Казахстана регионы оказались лишены собственных ресурсов, равно как и возможности самостоятельно определять экономическую политику. Власть рассказывает о том, как после неоднократной ревизии программ развития регионов страна по-прежнему остается централизованной.

Региональное развитие в период независимости



Как пишут исследователи Еркен Турганбаев и Александр Динер, пытаясь нивелировать разрастающееся неравенство, власти Казахстана представили первую стратегию регионального развития в 1996 году. Она предполагала равномерную поддержку областей без предоставления им экономической автономии. Более того, перераспределительный механизм через время предполагалось заместить вкладом со стороны бизнеса.

Чтобы добиться этого, государство декларировало поддержку малого и среднего предпринимательства, а также создание благоприятного инвестиционного климата во всех частях страны. Наряду с этим власти принялись аккумулировать финансовые ресурсы для институциональных инвесторов и внебюджетных фондов, чтобы с помощью них гарантировать равномерный приток инвестиций в сферы производства и инфраструктуры.

Реализация этой стратегии потребовала разделения регионов Казахстана на три группы в зависимости от дохода на душу населения. Бюджетный кодекс предусматривал для них разные условия получения денег. Однако предполагалось, что, по мере реализации программ развития, регионы из третьей группы будут переходить во вторую, а из второй − в первую.

Одним из ключевых сопроводительных документов региональной политики того времени стала «Стратегия индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы. С помощью нее планировалось диверсифицировать экономики областей, нарастить выпуск продукции в обрабатывающей промышленности и за счет этого увеличить экспорт. Некоторые отрасли действительно получили стимул к обновлению средств производства, но это обернулось значительным сокращением персонала и уровня заработных плат.