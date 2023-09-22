Почему тенге продолжит слабеть?

Казахстанцы продолжают испытывать последствия инфляции, которая остается высокой с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Однако усилия правительства и Национального банка по ее снижению могут быть подорваны девальвацией тенге.

Обвал рубля постепенно делает цены на российскую продукцию более привлекательными, чем на местную. Финансово-промышленные группы пользуются этой ситуацией в собственных интересах, призывая правительство дать тенге слабеть вслед за рублем, чтобы увеличить свои доходы.

Власть поговорила с экспертами о ближайших перспективах тенге и сохраняющейся связи казахстанских экономики и валюты с российскими.

Перипетии курса рубль-тенге

Несмотря на постоянные колебания, с июля 2022 года тенге в основном двигался в сторону укрепления. Однако за последние полтора месяца стоимость национальной валюты снизилась и близко подобралась к уровню июля прошлого года — 470-475 за доллар.

Курс тенге стал опускаться в августе вслед за рублем, дешевеющим из-за воздействия санкций на российскую экономику.

Из-за высокой доли импорта в структуре казахстанского производства и потребительской корзине граждан, обесценение тенге подстегнет рост цен. И это прямо противоречит поручению президента Касым-Жомарта Токаева бороться с инфляцией, которое он многократно давал в последние полтора года.

Правительство могло бы избежать этого, если бы ввело протекционистские меры в рамках ЕАЭС и ограничило ввоз российской продукции. Однако власти Казахстана приняли политическое решение не создавать торговые барьеры, что не оставляет им другого выбора кроме девальвации тенге.

Национальный банк в ответ на запрос Власти традиционно сообщил, что он не вмешивается в курсообразование тенге. Однако эксперты сомневаются как в его невмешательстве, так и в его независимости. Политика регулятора очень сильно зависит от курса правительства, а оно, в свою очередь, в гораздо большей степени настроено на поддержку крупного бизнеса, не населения.

По прогнозам экспертов, тенге будет слабеть как минимум до конца года. Но фундаментальный фактор цены на нефть, которая формирует до 70% экспортных доходов страны, не будет определять его динамику. Прежде всего потому, что котировки остаются высокими и, вероятно, еще будут расти.