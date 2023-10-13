Куат Акижанов, экономист: «Экономическая мысль в Казахстане свелась к лоббированию приватизации»

В конце сентября экономист Куат Акижанов презентовал свою книгу «Финансовый капитализм и неравенство доходов в современной глобальной экономике». В ней он рассказывает о негативных последствиях программы экономических реформ, запущенной в развитых странах в 1980-е годы для борьбы с высокой инфляцией. Сейчас Акижанов работает над очередной книгой, в которой исследует судьбу похожих реформ в Казахстане. Власть поговорила с ним о том, что это были за реформы, как они ухудшили положение большинства казахстанцев и почему для решения многих проблем нужно кардинально пересмотреть образовательные программы по экономике.

Как вы пришли к теме неолиберализма, если говорить не об академической траектории, а о ваших личных интересах?

По образованию я юрист, но моя магистерская степень была связана с государственной политикой и политэкономией. Политэкономией я стал интересоваться гораздо раньше, примерно за 10 лет до начала магистратуры — я тогда еще работал на госслужбе. Я читал труды Тома Пикетти, Бранко Милановича и видел, что неравенство — важная и нечасто поднимаемая в Казахстане тема. Но заниматься ею хотелось не в русле экономического моделирования или эконометрики. Поэтому во время обучения я пришел к теме финансового капитализма.

Но у меня не было сухой прагматичной логики. Я пришел к этой теме потому, что наблюдал за всеми разрушительными процессами в Казахстане, в Центральной Азии, да и во всем мире. Даже изучая опыт США я понимал, что тенденции у нас похожи.

Я следил за реформами, которые проводили на постсоветском пространстве, и пытался разобраться в том, как они прошли и почему их было решено проводить именно так. Видя последствия, к которым они приводят, я часто упирался в то, что всему виной экономическое знание. Я много читал об экономике как науке, и исследователи писали, что с ней не все в порядке из-за доминирования в ней только одной школы — неоклассической.

А неравенство на постсоветском пространстве было продуктом как реформ, так и неоклассических знаний, из которых эти реформы выводились.

На постсоветском пространстве и во многих странах Восточной Европы после коллапса СССР использовалась одна модель реформирования экономик по рецепту Вашингтонского консенсуса. Она была направлена на приватизацию, дерегулирование рынка труда и финансового сектора, а также разрушение государства всеобщего благосостояния.

Может показаться странным, но на постсоветском пространстве государство всеобщего благосостояния тоже существовало. Для него были характерны определенные социальные гарантии, высокая занятость и производительность труда. Потом от этого было решено отказаться в пользу дерегулирования рынка труда, которое позволило массово сокращать людей без серьезных последствий, а также либерализации цен, резко ухудшившей материальное положение масс.

Рыночные реформы понимались очень некритично. Все свелось к тому, что для технократов стал важнее сам факт проведения реформ, а не то, для чего их проводили и к каким последствиям это приводило. Там было много политических моментов, но речь не идет о вселенском заговоре. Речь идет об общемировой неолиберальной программе, которую начали воплощать на Западе, а потом в странах Глобального Юга.

А как она появилась и выглядела в развитых частях мира?

Если посмотреть на экономики Великобритании и США, то до 1980-х годов они были вполне плановыми. Сдвиг в неолиберальную сторону начался в период резкого роста инфляции, хотя подготовка к этому началась еще в 1930-х. У интеллектуалов и отцов основателей неолиберализма — общества экономистов «Мон Пелерин» — был страх перед наступлением тоталитарного государства на общество. С одной стороны они видели СССР, проходивший в этот момент через сталинскую индустриализацию, а с другой — нацистскую Германию, ставшую смертельной угрозой для всего мира.

В каждой из этих стран о демократии говорить было смешно. Поэтому участники «Мон Пелерина» успешно эксплуатировали идею свободы. К примеру, у Милтона Фридмана, одного из его представителей, есть популярная политическая книга «Капитализм и свобода». Он изначально сигнализировал, что свобода связана только с капитализмом, что политические свободы не могут существовать без нерегулируемого рынка. То же самое с работой Фридриха фон Хайека «Дорога к рабству». У нее не было какого-то особого интеллектуального вклада в науку, но ни с того ни с сего в 1970-х годах эту работу начали превозносить.

Позиции Милтона и Хайека очень укрепила премия по экономике имени Альфреда Нобеля. Но на самом деле Альфред Нобель не упоминал в своем завещании экономику, он упомянул только физику, литературу, математику, химию, биологию и медицину. Премию по экономике же учредил Швейцарский центральный банк. А получать ее начали в основном сторонники неоклассической школы.