Как рисоводам Кызылординской области сэкономить воду реки Сырдарья?

В последние 10 лет казахстанские специалисты фиксируют устойчивое снижение стока в реках. Кызылординская область, производящая основной объем риса для внутреннего потребления, оказалась одним из главных потребителей воды. И большая ее часть расходуется неэффективно.
Чтобы сократить использование воды из реки Сырдарья, государство решило сократить посевы риса в области и сфокусироваться на выращивании других культур.
Аграрии отмечают, что это требование ставит их в уязвимое финансовое положение. Сокращение посевных площадей ударяет по их доходам, из-за чего им становится сложно выплачивать зарплаты специалистам и платить по кредитам за дорогую сельхозтехнику.
Кроме того, рисоводы обеспокоены экологическими последствиями сокращения посевов риса. Эта культура препятствует засолению земель, и, если посевов станет меньше, соль начнет подниматься в воздух и наносить урон окружающей среде.
Переориентация сельхозпроизводств на другие культуры, в свою очередь, тоже представляет проблему. Закупленная техника предназначена только для выращивания риса и не может быть приспособлена, например, под картофель.
Специалисты отрасли и сами рисоводы видят выход в том, чтобы оснастить свои рисовые хозяйства водосберегающими технологиями. Наиболее перспективными, на их взгляд, являются водомеры и лазерные системы выравнивания земли. Они позволяют равномерно подавать и расходовать воду при поливе, а также заметно увеличить урожайность риса при меньшем потреблении воды.
Рисоводство как проблема
В 2020 году государство заявило о необходимости сократить площадь рисовых полей в Кызылординской области, чтобы экономить воду Сырдарьи.
В Минэкологии тогда пояснили, что в последние три года Казахстан находится в цикле маловодья. Суммарный речной сток в 2019 году составил 83 куб. км — на 20% меньше среднего показателя прошлых лет.
97% водозабора в Казахстане приходится всего на четыре региона, в том числе Кызылординскую область. На орошение ее сельскохозяйственных земель тратится 3,5 млн. куб. км от всего объема в 11,6 млн. куб. км.
Минэкологии объяснил такой объем использования воды избыточными площадями посевов риса: при заложенной в программу развития АПК норме в 75 тыс. гектаров реальная площадь составила 90 тыс. гектаров.
В ведомстве прогнозировали, что если не сократить посевы риса, то дефицит воды в Казахстане к 2030 году составит 11,7 куб. км.
В управлении сельского хозяйства и земельных отношений Кызылординской области, отвечая на запрос Власти, отметили, что для предотвращения дефицита ежегодная площадь посевов не должна превышать 80-85 тыс. гектаров.
Однако в 2024 году ее собираются сократить до 78,3 тыс. гектаров, а к 2028 году — уже до 72,2 тыс. гектаров.
По словам директора института рисоводства им. Ы. Жахаева Жанұзақа Байманова, рис — важная составляющая экономики Кызылординской области после нефти.
«Если местное население не будет заниматься рисом, их положение может ухудшиться», – подчеркивает он.
По данным областного акимата, в рисоводческой отрасли занято 6 669 человек, или 2% экономически активного населения. В регионе действует 561 рисоводческое предприятие, 15 из которых — крупные, 140 — средние, 406 — малые.
Вместе они организуют полный цикл производства риса — от выращивания до переработки — и способны покрыть 100% потребительского спроса по всему Казахстану.
Мұрат Сәрсенбаев занимается рисоводством уже шесть лет. Он руководит предприятием «Абай-Дәулет», где работает 170 человек.
До решения Минэкологии площадь посева риса у хозяйства достигала 4 000 гектаров и охватывала более трех поселков. К нынешнему моменту предприятию Сәрсенбаева пришлось сократить посевы до 700 гектаров, сконцентрировав работу лишь в одном поселке.
Это ощутимо ударило по финансовому положению «Абай-Дәулет».
«У нас большие кредиты на технику. Мы должны своевременно выплачивать заработную плату своим работникам. Мы же не откажемся от этих обязательств», – говорит Сәрсенбаев.
Байманов, в свою очередь, опасается, что значительное сокращение посевов риса скажется не только на работниках отрасли, но и на продовольственной безопасности страны:
«Нельзя отказываться от этой отрасли полностью. Продовольственная безопасность казахстанцев должна быть на первом месте».
«Наши земли не выдержат отказа от риса»
В октябре 2023 года во время посещения Кызылординской области президенту Касым-Жомарту Токаеву рассказали об интенсивном потреблении воды местными рисоводами. В ответ он призвал аграриев не ограничиваться выращиванием риса и постепенно переключаться на другие культуры.
Бақытжан Тасмұрат более восьми лет выращивает рис на полях хозяйства «Мади-Кажы» в поселке Ширкейли. Он признает наличие проблем с водой, однако не видит выхода из сложившейся ситуации в сокращении посевов.
Рис, по его словам, важен не только в экономическом плане, но и в экологическом, поскольку препятствует засолению сельскохозяйственных земель области.
«Наши земли не выдержат [отказа от риса]. Если его не будет, то испортим все инженерно-спланированные земли», – говорит рисовод.
Сәрсенбаев также добавил, что, в случае резкого снижения площади посевов риса, соль начнет распространяться по воздуху, причиняя вред людям, насекомым и птицам.
Осознавая эту угрозу, он все же решил расширить деятельность своего предприятия «Абай-Дәулет», открыв производство мясных продуктов и перепелиных яиц. В противном случае аграрий не смог бы выплачивать зарплаты и стал бы терять специалистов.
Но далеко не все хозяйства могут легко перестроить свою деятельность.
«Мы же не можем [рисоводческую] технику использовать для высаживания картофеля или же других культур. Это может привести к огромным проблемам», – объяснил Сәрсенбаев.
Директор предприятия «Ер-Әлі» Әліби Бекжанов, половину земель которого занимают рисовые поля (1 500 гектаров), говорит, что государство хоть и призывает сажать другие культуры, не предлагает конкретного плана действий.
«Все только в формате предложений. А переход на другие культуры — это очень дорого. Потребуется большая помощь со стороны государства», – отмечает он.
Технологии водосбережения как решение
Поскольку последствия массового отказа от выращивания риса могут быть негативными, в институте рисоводства им. Ы. Жахаева видят решение в оснащении производств технологиями сбережения воды.
Два с половиной года назад австралийская компания Rubicon Water запустила в институте эксперименты со своей системой водомеров. Она представляет собой цепочку компьютеров, которые измеряют расход воды в режиме онлайн и подают ее в требующемся растению объеме.
«За счет инструментов автоматизации они используют в 6-7 раз меньше воды при выращивании риса, чем наши аграрии», — говорит директор института Байманов.
Эта технология уже используется в 22 странах — от Австралии до Вьетнама. По словам Пеэтера Пелисаара, представителя Rubicon Water в Центральной Азии, задачей компании было создать аналог капельного орошения для рисоводческой отрасли:
«В Кызылорде и других местах мы используем специальный шлюз, который позволяет пускать определенное количество воды на рисовые поля и постоянно поддерживать ее на необходимом уровне. Это помогает экономить ее и значительно повышает урожайность».
Бекжанов, владелец хозяйства «Ер-Әлі», испытывает нехватку воды на протяжении десяти лет, поскольку до его поселка Мақпалкөл она не доходит в нужном количестве.
В 2023 году он установил водомер другой компании, который показал эффективность в первый же сезон.
«Оборудование показывает, что на один гектар требуется порядка 26 тыс. куб. м воды, тогда как в среднем на каждое хозяйство в регионе уходит 36 тыс. куб. м», – говорит Бекжанов.
Помимо экономии воды он наблюдает и повышение урожайности. В прошлом году аграрий посадил рис на 1 447 гектарах земли и собрал урожай в 81,08 центнеров. Бекжанов отмечает, что другие хозяйства при вдвое больших посевных площадях получают только 40 центнеров урожая.
«Но даже если я трачу меньше воды, чем положено, я плачу за нее столько же, сколько и другие», — констатирует рисовод.
Байманов считает, что установка водомеров действительно помогла бы решить проблему избыточного использования воды в регионе. Однако ее необходимо применять параллельно с технологией лазерного выравнивания земельных участков.
По отраслевым стандартам, высота земли рисового поля не должна превышать 3-5 сантиметров. Сейчас у многих хозяйств она достигает 30-50 сантиметров.
«Поэтому многим рисоводам нужно больше воды для полива. И пока эта вода дойдет до растений, семена могут быть съедены насекомыми или уничтожены сорняками. А выравнивание земли позволяет сократить расход воды и повысить урожайность», — пояснил Байманов.
Эта технология, по словам директора института, применяется в Кызылординской области с 2015 года. Однако в силу дороговизны позволить ее могут только крупные предприятия.
По словам Байманова, технологии водомеров и лазерного выравнивания земли остаются дорогими и потому недоступными для большинства аграриев. И если власти намерены бороться с неэффективным потреблением воды в регионе, им важно субсидировать покупку оборудования.
Сейчас государство покрывает 25% расходов на приобретение лазерной системы выравнивания земли, но только предприятиям, владеющим не менее чем 200 гектарами земли.
Институт рисоводства предлагает субсидии хозяйствам независимо от располагаемого ими размера участка. Однако его ресурсы ограничены.
В министерстве водных ресурсов и министерстве сельского хозяйства поддерживают использование этих технологий. Однако, как следует из их ответов на запросы Власти, пока не видят четкого и единого решения проблемы.
Применение водосберегающих технологий государство намерено сочетать со снижением посевных площадей риса, делая основную ставку на него. Аграрии полагают, что это тоже может быть частью решения, если водомеры и лазерное выравнивание земель покажут ограниченный эффект. Однако государству важно не торопиться сокращать посевы и помнить о социальных и экологических рисках подобных действий.
Данный материал создан в жанре журналистики решений в рамках проекта Solutions Journalism Lab и выражает личное мнение и позицию автора.
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