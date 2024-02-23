Как рисоводам Кызылординской области сэкономить воду реки Сырдарья?

В последние 10 лет казахстанские специалисты фиксируют устойчивое снижение стока в реках. Кызылординская область, производящая основной объем риса для внутреннего потребления, оказалась одним из главных потребителей воды. И большая ее часть расходуется неэффективно.

Чтобы сократить использование воды из реки Сырдарья, государство решило сократить посевы риса в области и сфокусироваться на выращивании других культур.

Аграрии отмечают, что это требование ставит их в уязвимое финансовое положение. Сокращение посевных площадей ударяет по их доходам, из-за чего им становится сложно выплачивать зарплаты специалистам и платить по кредитам за дорогую сельхозтехнику.

Кроме того, рисоводы обеспокоены экологическими последствиями сокращения посевов риса. Эта культура препятствует засолению земель, и, если посевов станет меньше, соль начнет подниматься в воздух и наносить урон окружающей среде.

Переориентация сельхозпроизводств на другие культуры, в свою очередь, тоже представляет проблему. Закупленная техника предназначена только для выращивания риса и не может быть приспособлена, например, под картофель.

Специалисты отрасли и сами рисоводы видят выход в том, чтобы оснастить свои рисовые хозяйства водосберегающими технологиями. Наиболее перспективными, на их взгляд, являются водомеры и лазерные системы выравнивания земли. Они позволяют равномерно подавать и расходовать воду при поливе, а также заметно увеличить урожайность риса при меньшем потреблении воды.