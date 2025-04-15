Чем пошлины США опасны для развивающихся стран?

Почти случившееся на прошлой неделе повышение тарифов на экспортируемую в Америку продукцию привело к обвалу мировых рынков и удешевлению валют развивающихся стран. После обрушившейся на него критики президент США Дональд Трамп отсрочил введение пошлин на 90 дней для всех государств, кроме Китая. На его импортную продукцию был наложен тариф в 125%.
И хотя многие страны вздохнули с облегчением после приостановки торговой войны, уверенности, что США не возобновят ее, ни у кого нет. Если Трамп продолжит, это может ввергнуть глобальную экономику в рецессию, а также ударить по государственным бюджетам и внешнему долгу развивающихся стран.
В долгосрочной перспективе пошлины США могут привести к переустройству глобальной торговой системы и высокой инфляции на длительный период. В пользу возможности этого говорит стратегический курс, избранный Трампом для американской экономики во время его первого президентского срока.
В начале апреля Трамп представил таблицу с пошлинами, где в зависимости от страны они варьировались от 10 до 90%. В отношении главных торговых партнеров Казахстана — Европейского союза и Китая — они составили 20% и 34%, соответственно. Наиболее абсурдным было наложение санкций на остров в Индийском океане, который населяют только пингвины.
В прессе даже появились предположения, что администрация Трампа использовала искусственный интеллект для разработки тарифной политики. ChatGPT предлагал довольно похожую формулу для нее: торговый дефицит США с конкретной страной делился на общий объем импорта из этой страны, а затем результат уменьшался в половину.
Что известно точно: интерес Трампа к пошлинам не случаен. Он остается их верным сторонником с 1980-х годов, когда у США образовался высокий торговый профицит с Японией. В своей книге «Искусство заключать сделки» Трамп писал, что торговый дефицит является «субсидиями» для стран с профицитом, а тарифы — способ побороть несправедливость.
Трамп не был автором идеи пошлин, она была популярна в американских политических кругах, выступавших против либерального международного порядка. К сегодняшнему дню он дополнил их лишь антикитайскими установками. Трамп усилил их, взяв в советники по торговле автора книги «Смерть от Китая» Питера Наварро, построившего свои идеи на несуществующих трудах вымышленного эксперта Рона Вара, чье имя и фамилия созвучны с фамилией самого Наварро.
Лояльные Трампу политики и вложившийся в его президентскую кампанию крупный бизнес до последнего верили, что тот угрожает миру тарифами только чтобы получить выгодную переговорную позицию. Но Трамп действовал последовательно, призывая американцев «быть крутыми», и остановился только с началом паники на рынках.
Министр финансов Скотт Бессент после этого заявил, что отказ Трампа от торговой войны не является отступлением. Наоборот, этот жест задумывался им с самого начала.
Трамп вскоре опроверг его слова, сказав: «Рынок облигаций — сложная штука. Я видел, как людей начало немного укачивать. <...> Они стали немного скулить, испугались».
Трамп имел в виду не только не согласных с его курсом людей, но и тех политиков, кто входит в число его сторонников. От него также стали отворачиваться представители Республиканской партии и крупного бизнеса.
Обвал рынков и плохие перспективы
Тарифная политика Трампа уже привела к тому, что капитализация мировых фондовых рынков снизилась на $10 трлн, что сопоставимо с 10% мирового ВВП. В результате международные финансовые институты увеличили вероятность наступления рецессии в глобальной экономики. В частности, JP Morgan оценивает ее в 60%.
За этим последовала и волатильность сырьевых рынков. Цена нефти марки Brent упала более чем на 4% и уходила ниже $60 за баррель. Это также оказало значительное давление на производителей сланцевой нефти в самих США. Также произошло снижение цен на сельхозпродукцию и металлы — медь, цинк, никель.
Быстрее всего торговая война задела рядовых американцев. Даже вопреки приостановке санкций в отношении почти всех стран, удорожание одних только китайских товаров, занимающих крупнейшую долю (16,5%) в структуре импорта США, приведет к резкому снижению покупательной способности граждан.
В случае возобновления торговой войны пошлины рискуют дестабилизировать глобальную торговую систему, нарушить цепочки поставок и нанести ущерб развивающимся рынкам, чьи экономики ориентированы на экспорт. Сильнее всего пострадают азиатские страны, где сосредоточено множество производств. Причем не только от сложного входа на американский рынок, но и падения спроса.
Валюты развивающихся стран уже подешевели по отношению к доллару, а в перспективе их ждет еще большее ослабление. По мере ухудшения условий торговли, снизиться могут и их суверенные кредитные рейтинги. Это скажется на бюджетах развивающихся стран и усугубит их долговые проблемы — многие страны значительно нарастили внешние займы в период пандемии.
Конечно, страны-экспортеры могут перенаправить товары на рынки с более низкими тарифами, создавая новые торговые альянсы. Но это долгий процесс, из-за которого они будут нести дополнительные расходы и конкурировать друг с другом в особо жестких условиях.
Конкуренция обострится прежде всего потому, что покупательная способность новых рынков будет ограничиваться небольшими размерами их экономики и не очень высокой покупательной способностью населения. В результате желание закрепиться на других рынках может потребовать от стран-экспортеров удешевления продукции и огромной финансовой поддержки для предотвращения банкротства предприятий.
Более того, снижение глобальной интеграции и создание новых торговых блоков могут ухудшить положение многих стран. В выигрыше, вероятно, окажутся те же страны Юго-Восточной Азии, куда устремятся основные потоки инвестиций. Остальные же государства и регионы будут казаться более рисковым направлением. В результате им будет отведена роль потребителей дешевой продукции, а не производителей.
Как итог, мир рискует войти в затяжной период высокой инфляции и экономической неопределенности. Причем на доходы граждан повлияет не только рост цен на потребительские товары, но и желание бизнеса сократить расходы на оплату труда, чтобы получить конкурентное преимущество.
Просто торговая война или что-то большее?
США были также одержимы тарифами в начале XX века. Тогда пошлинами были обложены более чем 20 тыс. импортных товаров, что усугубило ход и последствия Великой депрессии 1930-х годов. И это несмотря на то, что Америка тогда импортировала объем продукции, равный 4,5% от ВВП. Сегодня этот показатель составляет 14%.
Сегодня, как и тогда, тарифы были частью особой экономической стратегии, которая называется меркантилизмом. Ее суть в том, что государство выделяет пул производителей и потребительских групп, которых затем наделяет особыми правами, предоставляет субсидии и регуляторные послабления, а также гарантирует финансовую поддержку и сниженную налоговую нагрузку.
С XVI по XVIII века меркантилистская политика позволяла западным странам получать доступ к большим рынкам сбыта и импортировать дешевую рабочую силу. Сегодня меркантилизм возвращается, но пока видна лишь его начальная стадия. Трамп запустил этот процесс в первый президентский срок, но с приходом на его место Джо Байдена ничего не изменилось – он вдвое увеличил некоторые тарифы на китайскую продукцию, введенные Трампом.
Главным признаком новой старой политики остается усиление роли государства. Если с 1980-х годов США тяготели к его минимальному значению для экономики, то после кризиса 2008 года тенденция обернулась вспять. Во время пандемии американские власти запустили фискальное стимулирование разных ее сегментов, а потом решили агрессивно защищать интересы национального бизнеса.
В результате произошла синергия между политическими и деловыми кругами, а капитализм свободного рынка постепенно сменяется «политическим капитализмом». Эта хозяйственная система призвана обеспечить США лидерство в новых высокотехнологичных отраслях: искусственного интеллекта, электромобилей, полупроводников, квантовых вычислений и освоения космоса.
Желание США побороться с другими странами за локальный и внешние рынки — и прежде всего с набравшим производственную мощь Китаем, — свидетельствует о том, что мир находится на максимальном уровне глобализации. И страна не собирается снижать его, поскольку политика Трампа по смещению функций государства в сторону «выбивания» лучших условий в мировой торговле — это претензия на глобальное лидерство среди других государств в капиталистической системе.
Поэтому, вполне вероятно, что глобализация на этом не закончится. Но для ее нового витка будут характерны международные конфликты без ясного и гарантированного исхода.
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