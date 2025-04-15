Почти случившееся на прошлой неделе повышение тарифов на экспортируемую в Америку продукцию привело к обвалу мировых рынков и удешевлению валют развивающихся стран. После обрушившейся на него критики президент США Дональд Трамп отсрочил введение пошлин на 90 дней для всех государств, кроме Китая. На его импортную продукцию был наложен тариф в 125%.

И хотя многие страны вздохнули с облегчением после приостановки торговой войны, уверенности, что США не возобновят ее, ни у кого нет. Если Трамп продолжит, это может ввергнуть глобальную экономику в рецессию, а также ударить по государственным бюджетам и внешнему долгу развивающихся стран.

В долгосрочной перспективе пошлины США могут привести к переустройству глобальной торговой системы и высокой инфляции на длительный период. В пользу возможности этого говорит стратегический курс, избранный Трампом для американской экономики во время его первого президентского срока.

В начале апреля Трамп представил таблицу с пошлинами, где в зависимости от страны они варьировались от 10 до 90%. В отношении главных торговых партнеров Казахстана — Европейского союза и Китая — они составили 20% и 34%, соответственно. Наиболее абсурдным было наложение санкций на остров в Индийском океане, который населяют только пингвины.

В прессе даже появились предположения, что администрация Трампа использовала искусственный интеллект для разработки тарифной политики. ChatGPT предлагал довольно похожую формулу для нее: торговый дефицит США с конкретной страной делился на общий объем импорта из этой страны, а затем результат уменьшался в половину.

Что известно точно: интерес Трампа к пошлинам не случаен. Он остается их верным сторонником с 1980-х годов, когда у США образовался высокий торговый профицит с Японией. В своей книге «Искусство заключать сделки» Трамп писал, что торговый дефицит является «субсидиями» для стран с профицитом, а тарифы — способ побороть несправедливость.

Трамп не был автором идеи пошлин, она была популярна в американских политических кругах, выступавших против либерального международного порядка. К сегодняшнему дню он дополнил их лишь антикитайскими установками. Трамп усилил их, взяв в советники по торговле автора книги «Смерть от Китая» Питера Наварро, построившего свои идеи на несуществующих трудах вымышленного эксперта Рона Вара, чье имя и фамилия созвучны с фамилией самого Наварро.