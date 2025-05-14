Кто построит АЭС Казахстана? Восток и Запад в гонке за контракт

Ведущие мировые компании, которые войдут в международный консорциум по строительству атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, будут определены в 2025 году, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев в интервью 3 января. Это заявление последовало за референдумом в октябре 2024 года, когда, по официальным данным, 71% голосовавших поддержал строительство первой атомной электростанции в стране.

До этого, в конце 2023 года министерство энергетики Казахстана объявило шорт-лист из четырех компаний и их технологий, которые находятся на рассмотрении: китайская CNNC с реактором HPR1000, южнокорейская KHNP с APR1400, французская EDF с EPR1200 и российская «Росатом» с ВВЭР-1200. Все эти реакторы относятся к поколениям III/III+ с номинальной электрической мощностью от 1100 до 1400 МВт.

Хотя строительство более мощных реакторов, таких как EPR1600, может показаться заманчивым, с точки зрения управления рисками это не самый надежный вариант: в случае перегрузки топлива или аварийной остановки реактора до 6% общей мощности энергосистемы страны может быть выведено из строя.

Исследователи из Энергетического института Техасского университета в Остине, включая нынешних стипендиатов программы «Болашак», провели анализ, чтобы оценить сильные и слабые стороны каждого поставщика и его технологий. Результаты этого анализа были недавно представлены на Центральноазиатской конференции в Гарвардском университете.

Опыт строительства

Хотя компании из шорт-листа различаются по структуре и доле государственного участия, все они в значительной степени государственные и отражают интересы своих стран.

- CNNC (HPR1000) - 7 действующих реакторов (5 в Китае, 2 в Пакистане), 14 строится.

- «Росатом» (ВВЭР-1200) - 6 действующих (4 в России, 2 в Беларуси), 14 строится (Турция, Египет, Бангладеш, Россия).

- KHNP (APR1400) - 8 действующих (4 в Южной Корее, 4 в ОАЭ), 2 строится.

- EDF (EPR1200) - ни одного действующего и строящегося; более крупная версия EPR1650 введена в эксплуатацию в 3 странах (Китай - 2, Франция - 1, Финляндия - 1), строится в Великобритании.