Что может сделать Казахстан для борьбы с бедностью?

С момента обретения Казахстаном независимости его экономика продемонстрировала значительный рост, который позволил выйти из состояния бедности почти 6 млн человек. Однако у страны все еще есть проблемы, одна из которых — наличие большой прослойки граждан, уязвимых к экономическим шокам.

Экономисты Всемирного банка, презентовавшие на прошлой неделе свое исследование о динамике и устройстве бедности в Казахстане, указывают на необходимость дальнейшего проведения реформ, главной из которых может стать переход к более прогрессивной налоговой системе.

С 2000 по 2023 год экономика Казахстана в среднем росла на 4,7% в год. Исследователи Всемирного банка пришли к выводу, что за это время выросли занятость, доходы и объемы потребления населения, а страна перешла из категории государств с доходами ниже среднего в категорию с доходами выше среднего.

С 2010 по 2022 в Казахстане появилось около 857 тыс. рабочих мест, преимущественно в сферах образования, торговли и здравоохранения. А средний уровень потребления на душу населения за 2006-2021 годы вырос с 40 264 до 60 960 тенге.

Благодаря этому в период с 2006 по 2021 год из бедности удалось выйти около 5,9 млн человек. В результате ее уровень упал почти в 6 раз — до 8,5% населения.

Под чертой бедности Всемирный банк понимает минимальный уровень жизни, необходимый для удовлетворения основных потребностей домохозяйства. Он включает продовольственные и непродовольственные товары, предметы длительного пользования и расходы на жилье. Для стран с доходами выше среднего в 2021 году порог бедности составлял $8,3 в день по паритету покупательной способности.

Но развитие экономики было прерывистым: к ее спаду в 2008-2009 году привел глобальный финансовый кризис, в 2015 году — снижение цен на нефть до $40 за баррель, а в 2020 году — пандемия COVID-19. Это приводило к подъемам уровня бедности (например, в 2016 году он поднимался до 20,2%), но затем он возвращался к прежним значениям.

К 2021 году уровень бедности снизился как в городах — с 60,4% до 11,4%, так и в сельской местности — с 41,3% до 6,6%. Однако на долю сельского населения все еще приходилось большее число бедных, чем на долю городского — 54,5% против 45,5%, соответственно.