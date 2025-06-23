Что может сделать Казахстан для борьбы с бедностью?

С момента обретения Казахстаном независимости его экономика продемонстрировала значительный рост, который позволил выйти из состояния бедности почти 6 млн человек. Однако у страны все еще есть проблемы, одна из которых — наличие большой прослойки граждан, уязвимых к экономическим шокам.
Экономисты Всемирного банка, презентовавшие на прошлой неделе свое исследование о динамике и устройстве бедности в Казахстане, указывают на необходимость дальнейшего проведения реформ, главной из которых может стать переход к более прогрессивной налоговой системе.
С 2000 по 2023 год экономика Казахстана в среднем росла на 4,7% в год. Исследователи Всемирного банка пришли к выводу, что за это время выросли занятость, доходы и объемы потребления населения, а страна перешла из категории государств с доходами ниже среднего в категорию с доходами выше среднего.
С 2010 по 2022 в Казахстане появилось около 857 тыс. рабочих мест, преимущественно в сферах образования, торговли и здравоохранения. А средний уровень потребления на душу населения за 2006-2021 годы вырос с 40 264 до 60 960 тенге.
Благодаря этому в период с 2006 по 2021 год из бедности удалось выйти около 5,9 млн человек. В результате ее уровень упал почти в 6 раз — до 8,5% населения.
Под чертой бедности Всемирный банк понимает минимальный уровень жизни, необходимый для удовлетворения основных потребностей домохозяйства. Он включает продовольственные и непродовольственные товары, предметы длительного пользования и расходы на жилье. Для стран с доходами выше среднего в 2021 году порог бедности составлял $8,3 в день по паритету покупательной способности.
Но развитие экономики было прерывистым: к ее спаду в 2008-2009 году привел глобальный финансовый кризис, в 2015 году — снижение цен на нефть до $40 за баррель, а в 2020 году — пандемия COVID-19. Это приводило к подъемам уровня бедности (например, в 2016 году он поднимался до 20,2%), но затем он возвращался к прежним значениям.
К 2021 году уровень бедности снизился как в городах — с 60,4% до 11,4%, так и в сельской местности — с 41,3% до 6,6%. Однако на долю сельского населения все еще приходилось большее число бедных, чем на долю городского — 54,5% против 45,5%, соответственно.
При этом уровень потребления казахстанцев значительно отличается от региона к региону. Наиболее высокий зафиксирован в восточной и северной частях Казахстана, а наиболее низкий — в южной и западной.
Различия существенны и внутри одного региона. К примеру, Райымбекский район Алматинской области показывает самый высокий уровень потребления в стране, тогда как в Панфиловском районе он едва достигает половины от уровня Райымбекского.
При этом миграция из сел в города мало помогала ликвидации бедности, что и привело к низким темпам урбанизации в Казахстане. Гораздо больше этому способствовало получение среднего образования, прежде всего главой домохозяйства.
Рост экономики, занятости и доходов в 2006-2021 годы способствовали также увеличению среднего класса в 2,5 раза до 67% населения. Всемирный банк относит к среднему классу тех, чьи ежедневные доходы не ниже $10,3 (по паритету покупательной способности на 2017 год)
«Под средним классом мы понимаем ту группу населения, которая более устойчива к экономическим шокам. Эта прослойка расширилась. Но размер группы населения, уязвимой к экономическим шокам, не изменился (порядка 24%)», — подчеркнул Амбар Нараян, руководитель глобальной практики по вопросам бедности и равенства Всемирного банка.
Черту бедности, как выяснили исследователи, чаще всего переходят семьи с детьми. В основном с трудностями начинают сталкиваться семьи, у которых три и более ребенка. Эта категория занимает 44% от общего числа бедного населения (1,6 млн человек).
В то же время исследователи Всемирного банка зафиксировали низкий уровень неравенства доходов среди казахстанцев. И хотя они отмечают его небольшое возрастание с 2016 года, вне их методологии находится оценка имущественного неравенства, которая может показать резкое социальное расслоение в стране.
«Неравенство богатства очень тяжело рассчитывать. В этом случае государство должно быть готово делиться большим объемом информации. У государства есть эти данные — об имуществе людей, капитальных инвестициях и другие. Но информационные ресурсы, к которым мы имеем доступ, не позволяют сейчас проводить оценку. Однако опыт говорит нам о том, что неравенство богатства во многих странах гораздо выше, чем неравенство доходов», — рассказал Метин Небилер, старший экономист по вопросам бедности Всемирного банка.
В целом оценка бедности Всемирного банка несколько расходится с данными Национального бюро статистики, которое в последние 3 года показывало неизменные 5,0-5,4% бедности.
«Делая прогнозы, мы смотрим на то, что в прошлом происходило с бедностью на фоне роста экономики. Если вы посмотрите на официальную статистику бедности, то она долгое время стагнировала и сейчас находится примерно у отметки в 4,6%. Мы тоже допускаем, что в 2024 году бедность немного сократилась. Но это произошло не благодаря структурным изменениям в экономике», — объяснил Небилер.
Исследователи еще изучают более свежие данные, но предварительно они фиксируют снижение уровня бедности на 1,2 п.п. до 7,3%. И для ее снижения во Всемирном банке видят большой потенциал.
Прежде всего он заключается в повышении доступности образования. Однако этому препятствует низкий уровень собираемости налогов, которые составляли всего 14,1% ВВП. Из-за этого государство имеет меньше ресурсов, чтобы лучше финансировать образование, здравоохранение и социальные трансферты.
Кроме того, специалисты Всемирного банка предлагают отходить от плоской шкалы подоходного налога, которая используется в Казахстане, в сторону прогрессивной. В результате налоговая ставка будет повышаться в зависимости от уровня доходов.
«Фискальная политика в Казахстане сейчас проводится по принципу равенства, когда вы даете один и тот же уровень пособий/социальных услуг всем. Но можно начать облагать большими налогами богатых и перераспределять эти деньги в пользу бедных. В развитых государствах богатые могут отдавать до 50% в качестве налогов со своих доходов», — пояснил Небилер.
Пересмотрены могут быть и программы социальной помощи, которые сейчас направлены в основном на многодетные семьи. Как следствие, без поддержки остаются все остальные нуждающиеся группы населения.
Более общая рекомендация Всемирного банка состоит в том, чтобы отходить от модели экономики, ориентированной на экспорт полезных ископаемых. Это делает экономику неустойчивой к внешним шокам, в результате чего могут пострадать широкие слои населения.
Долгосрочной угрозой для экономики становится и изменение климата. Прежде всего наводнения, которые могут наносить урон экономическим активам государства и домохозяйств, как это было во время паводков 2024 года. Это угрожает и южным регионам Казахстана, где в летний период часто повторяется засуха.
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