Современное искусство в пространстве «чужого»

Дильда Рамазан, Аида Адильбекова, организаторы «набега», специально для Vласти Фотографии Жанары Каримовой

Расширяя тему того, куда движется казахстанское современное искусство и молодое поколение художников, многие из которых заявили о себе прошлым летом в бывшем трамвайном депо, хочется задеть тему актуальности. Именно так зародилось движение «быстровок», когда художники создавали здесь и сейчас, говоря об этом самом здесь и сейчас. Чингиз Айдаров, киргизский художник, привнес в это явление частицу себя, назвав его уже «набегом» и тем самым начал готовить по почти «армейским» установкам молодую группу художников. Первый «набег» произошел на то самое бывшее трамвайное депо, а второй, новогодний, «оккупировал» подвалы Центрального выставочного зала (ЦВЗ). Идеи для «набега» должны были рождаться экспромтом, создаваться и быть презентованы также. Это работа с собственным подсознанием, попытка выявить то, что волнует именно тебя, как художника. Один из участников - Арман Сейн, который провел в вентиляционной трубе около 40 минут для исполнения своего триумфального выхода в вечер открытия, считает, что «набег - это новая форма номадизма. Наши предки набегали с целью разграбить место или же получить дань, а мы делаем что-то более ужасное - вторгаемся в душу пространства, оставляя на ней несмываемые следы. Ведь что такое пространство в первую очередь? Это наше представление о нем, наша способность одушевлять предметы внутри него и возникающие в нем связи между людьми. Постнабеговое пространство никогда не будет прежним. Набег - это ответственность».

Продолжая тему пространства, на которое набежали молодые художники накануне Нового года, невозможно не коснуться его истории. ЦВЗ – в прошлом Дирекция художественных выставок и аукционов – это часть государственного музея искусств имени Абылхана Кастеева. Если зайти на официальный сайт музея, можно заметить, что цели и задачи музея и ЦВЗ абсолютно идентичны, вектор работы обоих учреждений направлен в одну сторону и следует единым идеалам. В связи с этим, не стоит сильно удивляться отсутствию казахстанского контемпорари в стенах ЦВЗ – ни для кого не секрет, что мало его и в самом музее. Если в первые годы после развала СССР музей Кастеева и ЦВЗ, как его часть, ещё как-то участвовал в процессах современного искусства страны, то последние несколько лет всё ограничивается лишь наличием небольшого количества работ казахстанских современных художников в музейных фондах. И даже если в залах музея проводятся редкие выставки отечественного совриска или ретроспективы местных авторов, они никогда не являются инициативой музейной администрации. Учитывая всё это можно смело утверждать, что факт появления «набега», как самого чистого проявления творческой молодости и свободы, который прошел именно в подвале ЦВЗ, является достаточно важным событием, а возможно даже и шагом к сближению современного искусства и музея Кастеева.

Для молодых художников «набег» стал возможностью обозначить свою социально-политическую позицию, высказать свою точку зрения. К примеру, Роман Захаров думает, что предыдущие два «набега» не были настоящими: «это были хорошие репетиции под присмотром «взрослых». А всё настоящее еще впереди». И с этим нельзя поспорить. «Тепличные условия», как это заметил Чингиз Айдаров, не дают возможности расти дальше. Поэтому и существует «набег»: для практического воплощения жизненно важных художественных артикуляций.

Несмотря на все положительные стороны «набега» как художественной практики в целом, самое главное, что продемонстрировал конкретно наш «Новогодний набег» – это даже не новообразовавшееся и поверившее в свои силы комьюнити молодых авторов, а готовность музея Кастеева как институции работать с современным искусством. Администрация музея осознала, наконец, что сегодня игнорировать отечественный совриск и его процессы уже невозможно, хотя бы потому, что музей, как и ЦВЗ, нуждается в молодом зрителе, в посетителе, который то ли по воле мейнстрима, то ли из искреннего интереса не пропускает сегодня ни одного вернисажа.

Получается взаимовыгодная ситуация – музею нужен совриск, совриску нужны площадки. «Новогодний набег» наглядно продемонстрировал, что это сотрудничество может быть вполне плодотворным для обоих участников, пусть даже каждый из них преследует личные интересы. В результате «набега» молодое искусство со своим зрителем уверенно, местами даже агрессивно, вошло в пространство подвала ЦВЗ, «обжило» его и, что самое важное, сделало его доступным и открытым для всех последующих проектов. А их, поверьте инсайдерской информации, планируется там немало.

«Новогодний набег», не претендуя на звание выставки или манифеста, являет собой больше развитие отношений и продолжающуюся жизнедеятельность коммьюнити Школы художественного жеста. Сообщество, в котором молодое поколение в «своем кругу» может делиться идеями, вдохновляться, и не менее важно, давать честную критику. Ведь наибольшей проблемой этого поколения является слабое умение выражаться посредством концептуального искусства, трезво осмыслять и передавать актуальность насущного. Поскольку если у старшего поколения была определенная позиция, вопросы и мнения, то сегодня мы видим инертность и поверхностность почти во всем и ко всему.