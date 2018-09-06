Злоумышленники могут получать данные пенсионных счетов
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ЦАРКА сообщил об уязвимости приложения ЕНПФ
ФОТО BISNEWS.KZ

Центр анализа и расследования кибератак сообщил об уязвимости приложения Единого накопительного пенсионного фонда, позволяющей получать данные чужих пенсионных счетов.

При этом ЦАРКА в своем сообщении на Facebook ссылается на ресурс serj.ws, где «одним из казахстанских исследователей была опубликована уязвимость в приложении, позволяющая злоумышленникам получать не только свои данные с индивидуального пенсионного счета».

Автор исследования отмечает, что путем подмены ID, которые отображаются в URL страницы при авторизации, сервер выдает «отчеты других людей».

Приложение ЕНПФ предназначено для вкладчиков фонда. Функционал приложения позволяет клиентам получать подробные сведения о состоянии своего пенсионного счета. Для авторизации используются те же логин и пароль, с помощью которых вкладчик входит в личный кабинет на сайте фонда.

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