Совместные с КНР заводы не несут угрозы, информация в соцсетях – вранье, заявил Касымбек

55 совместных с Китаем проектов будут реализованы в Казахстане в рамках программы индустриализации, но они будут исключительно новые, и работать на предприятиях будут граждане Казахстана, заявил в четверг в ходе пресс-конференции заместитель премьер-министра Женис Касымбек. Он также подчеркнул, что информация, распространяемая в социальных сетях, является ни чем иным как враньем.

«Достаточно странно, что накануне визита (президента Касым-Жомарта Токаева в Китай 11-12 сентября – V) эта информация (о 55 заводах – V) появляется в сетях, и активизируются определенные круги. Не могу делать выводов, это компетенция других органов. Но достаточно странно, что это происходит накануне визита главы государства в Китай, поэтому мы сегодня решили дать разъяснения, чтобы общественности было понятно, что эти проекты необходимы, они не несут той угрозы, о которой говорится в сетях. На самом деле те вопросы, которые публикуются, задаются в сетях не имеют никакого основания и это, грубо говоря, вранье», - подчеркнул Касымбек.

Вместе с тем он отметил, что на сегодняшний день в рамках индустриализации Казахстан и Китай действительно намерены реализовать 55 совместных проектов.

«Звучат претензии, что эти заводы, новые проекты являются «грязными», это старые проекты, которые переносятся на территорию Казахстана. Официально хочу заявить, что ни одного старого или переносимого на территорию Казахстана завода нет. Все эти проекты являются новыми», - заверил заместитель премьер-министра.

В качестве примера он привел электростанцию в Алматинской области.

«30 человек работают, все – граждане Казахстана, абсолютно новое производство – это альтернативная энергетика. Мы к ней будем переходить. Сегодня в Казахстане до конца года будет уже 1000 мегаватт производиться за счет ветра и солнца. Это мировой тренд, и мы здесь отказаться не может. И так далее по каждому предприятию могу подробную информацию дать. А эта информация есть в сетях, есть на сайте МИИР, по крайней мере, два года назад она публиковалась. Никаких секретов здесь нет. Еще раз хочу подчеркнуть – это новые технологии, никаких грязных предприятий или старых предприятий, которые переносятся с территории одной страны на другую, нет. Все предприятия являются новыми. В целом мы планируем в рамках этих предприятий создать до 20 тыс. новых рабочих мест. 95% из этих рабочих мест будет для казахстанцев», - подчеркнул он.

Вместе с тем Касымбек признал, что есть вопросы того, что госорганы не в полной мере предоставляют информацию или дают информацию «в достаточно сложном формате». В целом, по его информации, сегодня реализовано 15 казахстанско-китайский проектов, до конца года будет реализовано еще 5.

«Эти проекты начались не в первый год. Уже 15 проектов реализовано. Есть в активной фазе порядка 20-ти. За последний год доля китайских инвестиций осталась на этом же уровне – 5-6%. Она не изменилась», - сказал он, уточнив, что «все 55 проектов стоят $27 млрд».

«Почему министерство индустрии и инфраструктурного развития дает 27 проектов, потому что 27 проектов относится к их сфере деятельности. Это машиностроение, промышленность и транспорт. Есть проекты в области АПК, производство растительных масел, рапс, соя, глубокая переработка зерна, производство глютена или переработка мяса – эти проекты связаны с экспортом муки: пул проектов по Минсельхозу. Я сказал, что большой пул проектов по министерству энергетики, особенно, в части возобновляемых источников энергии. И в Мангистау есть ветровая станция с участием казахстанско-китайского бизнеса. Вчера только в Капчагае, ВКО. То есть общий пул 55 (проектов – V). За это отвечает комитет по инвестициям министерства иностранных дел. Поэтому МИД, в частности, комитет должен предоставить полную информацию по этим проектам», - резюмировал Касымбек.