Спецкомиссия Минздрава расследует дело о возможном убийстве младенца в Атырау – Биртанов

Специальная комиссия во главе с вице-министром здравоохранения Лязат Актаевой выехала в Атырау еще до того, как информация о смерти младенца появилась в СМИ, сообщил журналистам в понедельник в кулуарах правительства глава ведомства Елжан Биртанов. В целом он заявил о высоком показателе младенческой смертности в этом регионе и заверил, что этот вопрос находится на контроле администрации президента.

«За год у нас порядка 2,5 тыс. случаев младенческой смертности. На сегодняшний день 2200. Наивысший уровень регистрируется в Туркестанской, Кызылординской, Алматинской областях. Там выше в два раза, чем Атырауской области», - заявил Биртанов, отметив при этом, что «повышение младенческой смертности в Атырауской области наблюдалось в августе», и Минздрав по поручению администрации президента этот вопрос отрабатывал».

Что касается смерти ребенка, то, по информации главы ведомства, «в данный момент в Атырау находится комиссия во главе с вице-министром здравоохранения, с председателем комитета по контролю и качества безопасности товаров и услуг». Также туда направят ведущих специалистов научных центров медицинских университетов.

«Комиссия еще до этого уехала (до того, как информация появилась в СМИ – V), еще до анонсирования информации о задержании (врачей – V)», - подчеркнул глава Минздрава.

Отвечая на вопрос, может ли в данном случае быть человеческий фактор, Биртанов признал: «В данном случае, да. Человека обвиняют в убийстве. Здесь преждевременно говорить что-то, комментировать. Конечно, это человеческий фактор, если так было».

При этом он напомнил, что окончательный вердикт в этом деле вынесет суд, после чего в соответствии с законодательством Минздрав также примет соответствующие меры.

4 октября заместитель председателя агентства по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула сообщил, что врачи областного перинатального центра в Атырау подозреваются в том, что поместили в холодильную камеру новорожденного ребенка, после чего он скончался. По его информации, «младенец после рождения по халатности был оформлен как мертворожденный, тогда как фактически он еще был живой», а «после подачи ребенком признаков жизни врачи вместо принятия неотложных мер по его реанимации решили действовать согласно оформленным документам, которые не могли быть откорректированы». Расследование проводится по статье «Убийство», под стражу заключены директор перинатального центра и врач, который принимал роды.