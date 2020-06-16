У Елжана Биртанова диагностирована пневмония

«Министр здравоохранения Елжан Амантаевич Биртанов с диагнозом коронавирусная инфекция, пневмония находится на лечении в стационаре, на данный момент врачи оценивают состояние его здоровья как средней степени тяжести. Он получает лечение согласно клиническому протоколу и довольно хорошо переносит противовирусную терапию. И находясь в стационаре, он дистанционно координирует всю работу по борьбе с коронавирусной инфекцией», - сообщил Ахметшарип.

Вместе с тем, по его информации, с сегодняшнего дня временно исполнять обязанности министра здравоохранения будет вице-министр ведомства Ляззат Мирашевна Актаева.

Накануне сообщалось, что исполнять обязанности главы Минздрава по очереди будут три вице-министра ведомства – Олжас Абишев, Людмила Бюрабекова и Лязат Актаева.

12 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов и премьер-министр страны Аскар Мамин были с рабочей поездкой в Жамбылской области, где запускали строительство завода по производству вакцин. 14 июня стало известно, что Биртанов заразился коронавирусом и был госпитализирован. После этого контактировавшие с ним глава кабмина, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев ушли на самоизоляцию, их первые тесты на КВИ показали отрицательный результат.