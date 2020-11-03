В Петропавловске с 9 ноября установят блокпосты

Председатель межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил Северо-Казахстанскую область. Он провел совещание с руководством региона по эпидемиологической ситуации. Тугжанов отметил увеличение количества зарегистрированных случаев СOVID-19 в регионе, в отдельных районах области заболеваемость коронавирусной инфекции за месяц выросла в 4,7 раза. Вице-премьер указал на необходимость мобилизации усилий местных органов власти для стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе.

С учетом продолжающейся фиксации случаев завоза COVID-19 из-за рубежа, МВК принято решение с 9 ноября для водителей (иностранных граждан и Республики Казахстан), осуществляющих международные двусторонние и транзитные грузовые перевозки, ввести требование по обязательному предоставлению справки о ПЦР-тестировании с отрицательным результатом, с момента выдачи которой прошло не более 3 суток. В случае отсутствия справки у граждан Казахстана, их будут помещать на карантин на 2 суток.

Также межведомственной комиссией поручено акимату области с 9 ноября принять ряд ограничительных мер: ввести карантин в Петропавловске с установлением блокпостов по периметру города; установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев. Также поручено сократить железнодорожные перевозки по направлению Петропавловск – Алматы с 7 до 3 раз в неделю, запретить остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов, а пассажиры авиасообщений, направляющихся из Петропавловска, должны иметь при себе справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, с момента выдачи которых прошло не более 3 суток.

Также с 9 ноября приостанавливается деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры.

В будние дни поручено ограничить работу с 08:00 до 21:00 объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, для объектов менее 30 посадочных мест – не более 50% от расчетной мощности; с 10:00 до 20:00 – торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов площадью более 500 кв. м. В выходные дни объекты общепита работают только по доставке с 08:00 до 21:00, а работа торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов площадью более 500 кв.м приостанавливается. В воскресенье приостанавливается также работа салонов красоты, парикмахерских, бассейнов, фитнесс-клубов, тренажерных залов.

Запрещаются офлайн совещания, на удаленный формат работы переводятся не менее 80% сотрудников.

Запрещен допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц. Лицам старше 65 лет рекомендуется не покидать места проживания без крайней необходимости, за исключением случаев приобретения продуктов, товаров первой необходимости, лекарств.

Будет усилена работа мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, в частности по городу Петропавловск, Айыртауском, Аккайынском, Акжарском районах. Также поручено увеличить охват ПЦР-тестированием население области.