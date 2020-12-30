Президент подписал поправки в законодательство
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В Казахстане упразднен институт ответственных секретарей

Главой государства подписан Конституционный закон «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан», сообщает Акорда.

Напомним, что из конституционного закона «О правительстве Республики Казахстан» исключаются нормы, регулирующие статус и полномочия ответственных секретарей. Их функции будут переданы руководителям аппарата. Руководителей аппарата, в отличие от ответственных секретарей, будут назначать сами министры, а не президент.

Кроме того, разграничиваются должностные полномочия и ответственность между руководителем аппарата и министром.

Упразднить институт ответственных секретарей предложил в своем послании президент Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что институт не выполнил свои задачи и не стал эффективным.

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