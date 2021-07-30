Казахстан вновь обновил рекорд заражений коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 7 778 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает МВК. Это рекордный суточный прирост с начала пандемии.

Алматы впервые за полтора месяца обошел по числу заболевших столицу и также показал рекордный для города (и для одного региона в целом) прирост. Собственные рекорды прироста побили также Акмолинская, Актюбинская, Жамбылская, Костанайская и Кызылординская области.

В Алматы за сутки зарегистрировано 1 680 заболевших, в столице — 1 555, в Карагандинской области – 931, в Шымкенте — 452, в Атырауской области — 422, в Актюбинской области — 302, в Павлодарской области — 275, в Акмолинской области — 272, в Алматинской области — 270, в Восточно-Казахстанской области — 261, в Костанайской области — 231, в Мангистауской области — 230, в Кызылординской области — 220, в Жамбылской области — 215, в Западно-Казахстанской области − 189, в Северо-Казахстанской области — 152, в Туркестанской области — 121.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 549 628 случаев заражения коронавируса.