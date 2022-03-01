Летальных случаев от коронавирусной пневмонии не зарегистрировано
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10 человек скончались от коронавируса в Казахстане за сутки

По данным Минздрава, на 27 февраля зафиксирован 1 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, летальных случаев не зафиксировано, а от коронавирусной инфекции скончались 10 человек.

Всего зарегистрировано 88 120 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 341, от коронавирусной инфекции за время пандемии скончались 13 606 человек.

На сегодняшний день лечение от КВИ продолжают получать 20 891 человек (19 815 КВИ+ и 1 076 КВИ-), из них в стационарах находится 2 391 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 18 500 пациентов. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 193 пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – 55 пациентов, на аппарах ИВЛ – 45 пациентов.

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