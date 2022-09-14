С начала года иностранные компании заплатили более 6 млрд тенге цифрового налога – Минфин

С начала года в бюджет поступило 6,1 млрд тенге от уплаты цифрового налога иностранными компаниями, которые оказывают услуги в сети интернет, и иностранных торговых площадок, продающих товары казахстанцам онлайн, сообщили в комитете государственных доходов министерства финансов.

«С начала года процедуру условной регистрации прошли 37 иностранных компаний, среди которых Apple, Meta, Google, Ebay, Amazon и многие другие мировые компании. С начала 2022 года данными компаниями уплачено налога на сумму 6,1 млрд тенге», - говорится в сообщении комитета.

Наибольшие суммы налога оплатили компании Meta Platforms Ireland Limited (1,6 млрд тенге) и Apple Distribution International Limited (1,1 млрд тенге), которые являются резидентами Ирландии, а также компания «ООО iHerb» (1,4 млрд тенге), которая является резидентом США.

В августе руководитель управления цифровых активов комитета государственных доходов министерства финансов Нуржан Куандыков сообщал, что в бюджет от уплаты цифрового налога за первый квартал поступило 2,6 млрд тенге, а за восемь месяцев этого года – порядка 3 млрд тенге.